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обстріл (21057) Донецька область (5690) Слов'янськ (508)

Росіяни вкотре завдали ракетних ударів по Слов'янську: вночі по гаражному кооперативу, вранці - по підприємству, - мер Лях. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

28 червня російські окупанти завдали 2 ракетні удари по Слов'янську Донецької області.

Про це повідомляє Слов'янський міський голова вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни вкотре завдали ракетних ударів по Словянську: вночі по гаражному кооперативу, вранці - по підприємству, - мер Лях 01

"Вночі під обстріл потрапив гаражний кооператив на вул. Миру. Зовсім поряд розташована багатоповерхова забудова та приватний сектор. Вранці ракета прилетіла до одного з промислових підприємств. На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих. Обстріли міста стають дедалі інтенсивнішими. Це – вагома нагода ухвалити рішення про евакуацію", - йдеться у повідомленні.

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Росіяни вкотре завдали ракетних ударів по Словянську: вночі по гаражному кооперативу, вранці - по підприємству, - мер Лях 02
Росіяни вкотре завдали ракетних ударів по Словянську: вночі по гаражному кооперативу, вранці - по підприємству, - мер Лях 03
Росіяни вкотре завдали ракетних ударів по Словянську: вночі по гаражному кооперативу, вранці - по підприємству, - мер Лях 04
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1999 год матч сборных Украины и рашистов, заголовки газет "Бей Хохлов спасай Россию" у них это в генах, валить накуй скотов
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28.06.2022 12:33 Відповісти
Треба ставити експорт бавовни в терористичне утворення російська федерація на конвеєр.

Тому що як бачите вони зупинятись не планують і тільки будуть нарощувати кількість військових злочинів. В росіян все добре. Вони кайфують. Вони ні в чому не винні і їх ніхто не карає. А що саме головне як бачимо майже всі росіяни за здійснення терористичних актів вс рф.
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28.06.2022 12:34 Відповісти
 
 