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обстріл (21057) шахта (289) Донецька область (5690) ДСНС (4460)

Вчора рашисти обстріляли шахту у Торецьку. На глибині 800 м досі перебувають 3 гірники, - ДСНС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

27 червня російські окупанти обстріляли територію шахти "Торецька "ДП "Торецьквугілля" в місті Торецьк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.

Вчора рашисти обстріляли шахту у Торецьку. На глибині 800 м досі перебувають 3 гірники, - ДСНС 01

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"Вчора рашисти обстріляли територію шахти "Торецька "ДП "Торецьквугілля" в місті Торецьк. І хоча того ж дня рятувальники Донеччини локалізували пожежу на площі 2000 кв. м, на горизонті 800 м перебувають три працівники шахти. Бійцями гірничо-рятувального загону вживаються заходи по підняттю шахтарів на поверхню. Від Головного управління задіяно 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки", - йдеться у повідомленні.
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как говорил испанец хохотун(rip)берите танки вытягуйте и бейте люфтваффе нато)
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28.06.2022 14:45 Відповісти
Жахлива ситуація, жахливе фото. Хай усіх врятують.
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28.06.2022 17:11 Відповісти
 
 