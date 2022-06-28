Розкрадання гумдопомоги для ЗСУ: викрито керівника благодійного фонду на Житомирщині
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури викрито керівника благодійного фонду за фактом продажу гуманітарної допомоги під час воєнного стану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, чоловік ввозив з-за кордону гуманітарну допомогу для українських захисників, однак не відправляв товари на потреби Збройних Сил України, а продавав їх. Він складував квадрокоптери, тактичні рюкзаки, наколінники, турнікети та інші товари в холі одного з гуртожитків у Житомирі.
"Правоохоронці задокументували декілька фактів незаконного продажу гуманітарної допомоги на майже півмільйона гривень. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.
Операцію з викриття проведено прокурорами спільно зі співробітниками Управління СБУ в Житомирській області та працівниками слідчого управління Головного управління Нацполіції в області.
Будь ласка, зачекайте...
По данным следствия, мужчина ввозил из-за границы гуманитарную помощь для украинских защитников, однако не отправлял товары на нужды Вооруженных Сил Украины, а продавал их..... Источник: https://censor.net/ru/p3350746
Такие случаи должны показательно караться.
Ніколи не буде перемоги на передовій поки всередині країни процвітає таке бл..ятство. А це лише один з проявів того скотства що розквітло в країні за останні 20 років.
Все очень просто решается, на самом деле.
потому что одно безнаказанное преступление, всегда рождает другое.