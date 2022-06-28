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Розкрадання гумдопомоги для ЗСУ: викрито керівника благодійного фонду на Житомирщині

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури викрито керівника благодійного фонду за фактом продажу гуманітарної допомоги під час воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, чоловік ввозив з-за кордону гуманітарну допомогу для українських захисників, однак не відправляв товари на потреби Збройних Сил України, а продавав їх. Він складував квадрокоптери, тактичні рюкзаки, наколінники, турнікети та інші товари в холі одного з гуртожитків у Житомирі.

"Правоохоронці задокументували декілька фактів незаконного продажу гуманітарної допомоги на майже півмільйона гривень. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Операцію з викриття проведено прокурорами спільно зі співробітниками Управління СБУ в Житомирській області та працівниками слідчого управління Головного управління Нацполіції в області.

Розкрадання гумдопомоги для ЗСУ: викрито керівника благодійного фонду на Житомирщині 01

Також читайте: Київ та Львівщина - регіони-лідери з розкрадання гумдопомоги. Далі йдуть Харківщина та Кіровоградщина, - Монастирський

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Поки не буде суворого покарання за подібне, у вигляді розстрілу або пожиттєвого ув'язнення ,таке триватиме увесь час, на період війни
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28.06.2022 13:40
+4
Ваащета згідно законів військового часу цю мерзоту потрібно розстріляти на місті.
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28.06.2022 13:41
+3
Хороший честный человек погибает под ракетным обстрелом. Гниды, друге хрюске и прочая наволочь спокойненько живут, ещё и навариваются на войне.
Такие случаи должны показательно караться.
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28.06.2022 13:43
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Так складував, чи продавав? Чи не поділився? Чи справді підар гнойний і наживався на гуманітарці? Питань дохєра ...
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28.06.2022 13:25 Відповісти
Спочатку складував, а коли знаходив покупців то продавав. Що тут не зрозумілого?
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28.06.2022 13:28 Відповісти
Жодного разу не чув і не бачив , що є така гуманітарна допомога , як квадрокоптери, тактичні рюкзаки, наколінники .
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28.06.2022 13:56 Відповісти
Не чув то й не чув. Напевне, ти й копійки не витратив на волонтерство, тому й не чув. Атвалі.
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28.06.2022 14:05 Відповісти
Квадрокоптер - це зброя. Волонтеру Сергію Притулі на закупку зброї допомогаю як можу. А тих Атвалі , що обрали Верховним головнокомандуючим наркомана , ненавиджу.
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28.06.2022 15:19 Відповісти
Ти просто не цікавився, і не допомогав. Чи слово "гуманітарна" засмутило? Вважаєш наколінники зброєю?
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28.06.2022 15:44 Відповісти
"Гуманітарна" в даному контексті означає "безоплатна". Отримував за кордоном безоплатно як волонтер, а в Україні - продавав.
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28.06.2022 18:05 Відповісти
незрозумілого
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28.06.2022 16:11 Відповісти
Вы текст внимательно читайте
По данным следствия, мужчина ввозил из-за границы гуманитарную помощь для украинских защитников, однако не отправлял товары на нужды Вооруженных Сил Украины, а продавал их..... Источник: https://censor.net/ru/p3350746
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28.06.2022 13:35 Відповісти
это "контарабас" обыкновенный
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28.06.2022 13:52 Відповісти
Поки не буде суворого покарання за подібне, у вигляді розстрілу або пожиттєвого ув'язнення ,таке триватиме увесь час, на період війни
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28.06.2022 13:40 Відповісти
Тут не треба розстрілювати, він не зрадник. Тут треба конфіскувати все майно, ще й родичів поскубати. І вчинити розголос у ЗМІ, щоб інші боялися робити таке.
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28.06.2022 18:08 Відповісти
Ваащета згідно законів військового часу цю мерзоту потрібно розстріляти на місті.
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28.06.2022 13:41 Відповісти
Хороший честный человек погибает под ракетным обстрелом. Гниды, друге хрюске и прочая наволочь спокойненько живут, ещё и навариваются на войне.
Такие случаи должны показательно караться.
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28.06.2022 13:43 Відповісти
Подібні факти сприймаю як болісні і відчутні поразки на внутрішньому фронті а МВД і СБУ які мають боротися з цими внутрішніми і підлими ворогами оцінюю як запроданців і дезертирів.
Ніколи не буде перемоги на передовій поки всередині країни процвітає таке бл..ятство. А це лише один з проявів того скотства що розквітло в країні за останні 20 років.
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28.06.2022 13:44 Відповісти
Пожиттєве ,з конфіскатом до трусів,в уранові копальні,з обушком за миску баланди!!!)
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28.06.2022 13:49 Відповісти
Выселить его семью с выпердками из дома. Пусть идут с торбами, как беженцы. А его расстрелять. Без броника.
Все очень просто решается, на самом деле.
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28.06.2022 14:04 Відповісти
Кто стрелять будет?
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28.06.2022 15:46 Відповісти
ну вот. расстреляли бы предыдущих мародеров, по законам военного времени, другие поди бы и обосцались воровать.
потому что одно безнаказанное преступление, всегда рождает другое.
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28.06.2022 14:15 Відповісти
А кулю, собаці, МАРОДЕРУ, під час війни пожаліли!!??? СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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28.06.2022 14:28 Відповісти
Почему эта тварь до сих пор не повешен вместе с семьей...
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28.06.2022 15:05 Відповісти
Сам повісиш, чи сусіда попросиш?. Закон у нас дуже поблажливий до ворюг і вбивць. За таке треба карати не як за крадіжку,а як за мародерство в особливо великих розмірах і як зазихання на здоров"я і життя військових - вкрав подаровані їм засоби захисту з передової. - Пожиттєве. Смертної кари у нас і в воєнний стан немає.Нажаль Зеленобільшисть міняти закон під воєний стан не хоче. Цікаво -чому? Рільце в пушку? Коля-Котлета теж наче броніки збирав.
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28.06.2022 15:57 Відповісти
 
 