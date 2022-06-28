Розкрадання гумдопомоги для ЗСУ: викрито керівника благодійного фонду на Житомирщині

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури викрито керівника благодійного фонду за фактом продажу гуманітарної допомоги під час воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, чоловік ввозив з-за кордону гуманітарну допомогу для українських захисників, однак не відправляв товари на потреби Збройних Сил України, а продавав їх. Він складував квадрокоптери, тактичні рюкзаки, наколінники, турнікети та інші товари в холі одного з гуртожитків у Житомирі.

"Правоохоронці задокументували декілька фактів незаконного продажу гуманітарної допомоги на майже півмільйона гривень. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Операцію з викриття проведено прокурорами спільно зі співробітниками Управління СБУ в Житомирській області та працівниками слідчого управління Головного управління Нацполіції в області.

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