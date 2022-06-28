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На Херсонщині врятували 40 га врожаю зернових від пожежі, спричиненої російськими обстрілами, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Херсонщині поліцейські врятували від пожежі 40 га врожаю зернових. Пожежа сталася через обстріл російськими військовими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Як зазначається, працівники відділення №1 Бериславського районного відділу поліції під час патрулювання с.Пригір’я Кочубеївської територіальної громади помітили на околиці села дим. Горіла суха трава, вогонь перекинувся на полезахисну смугу, яка відділяла 40 гектарів поля зернових. Перед цим населені пункти громади обстріляли російські військові, через що і сталася пожежа.

"Поліцейські першими відреагували на надзвичайну ситуацію та почали гасити вогонь підручними засобами, викликали пожежників. На допомогу прибули і військові з місцевими жителями. Спільними зусиллями вогонь загасили, постраждалих немає, врожай вдалося зберегти. Нині поліцейські з рятувальниками збирають речові докази, буде відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

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На Херсонщині врятували 40 га врожаю зернових від пожежі, спричиненої російськими обстрілами, - Нацполіція 01
На Херсонщині врятували 40 га врожаю зернових від пожежі, спричиненої російськими обстрілами, - Нацполіція 02
На Херсонщині врятували 40 га врожаю зернових від пожежі, спричиненої російськими обстрілами, - Нацполіція 03
На Херсонщині врятували 40 га врожаю зернових від пожежі, спричиненої російськими обстрілами, - Нацполіція 04

Автор: Ірина Дашківська
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Кацапи прийшли сюди робити вбивства та голодомори.
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28.06.2022 14:12 Відповісти
Кацапи століттями нас намагаються знищити , то голодом , то фізично ,
але ми вистоїмо , так як іншоі краіни в нас немає !!
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28.06.2022 14:18 Відповісти
Тю, євреї он по усіх світах розповзлися, і непогано скрізь пристосувались. Є сумніви, подивись на ОП. Тож і у нас є цілий світ, де ми зможемо жити
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28.06.2022 15:08 Відповісти
главное, вывезти прошлогодний урожай не до последнего зернышка. Где уверенность, что в этом году россия даст нам собрать зерно вообще хотя бы для себя?
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28.06.2022 14:26 Відповісти
Тверезе запитання, от тільки до кого?
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28.06.2022 15:05 Відповісти
Пам'ятаєте як ЗеЛох в березні прохав фермерів Херсонщини сіяти поля?? Ну посіяли, тепер або спалять або вкрадуть рашисти, чи хтось ще має сумнів що до серпня ( коли збирати врожай) Херсонщину не звільнять?
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28.06.2022 14:42 Відповісти
Нє-нє, давайте зерно вивозьте, бо ж голодуха у світі настане, китайці з індусами, *****, попухнуть
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28.06.2022 15:03 Відповісти
Почалось. Літо буде посушливе. Орки скористаються. Поліцейських і пожежних на всі поля не вистачить. Треба, щоб побутові дрони патрулювали стиглі поля. І уборку форсувати.
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28.06.2022 19:24 Відповісти
 
 