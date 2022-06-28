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Українських дітей евакуювали на спеціалізоване лікування до клінік Європи, - МОЗ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

МОЗ та Єврокомісія евакуювали українських дітей на спеціалізоване лікування до клінік Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  МОЗ повідомляє у Facebook.

Українських дітей евакуювали на спеціалізоване лікування до клінік Європи, - МОЗ 01

"Сьогодні евакуювано до клінік Ірландії ще двох українських дітей із Вінницької області: 8-річного Івана та 16-річного Артема з важкою черепно-мозковою травмою. Отримання спеціалізованого лікування на території України ускладнене постійними обстрілами та збройною агресією РФ. Через важкий стан та необхідність подальшого післяопераційного догляду діти потребують сторонньої допомоги та підтримки, тому на лікування їх супроводжують родичі", - йдеться у повідомленні.

Українських дітей евакуювали на спеціалізоване лікування до клінік Європи, - МОЗ 02

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Зазначається, що спочатку пацієнтів перевезли до одного з медичних закладів Львова. Потім — до Польщі, звідти з залученням спеціальних повітряних госпіталів їх доправили на лікування до Ірландії.


Українських дітей евакуювали на спеціалізоване лікування до клінік Європи, - МОЗ 03
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