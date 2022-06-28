Українських дітей евакуювали на спеціалізоване лікування до клінік Європи, - МОЗ. ФОТО

МОЗ та Єврокомісія евакуювали українських дітей на спеціалізоване лікування до клінік Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це МОЗ повідомляє у Facebook.

"Сьогодні евакуювано до клінік Ірландії ще двох українських дітей із Вінницької області: 8-річного Івана та 16-річного Артема з важкою черепно-мозковою травмою. Отримання спеціалізованого лікування на території України ускладнене постійними обстрілами та збройною агресією РФ. Через важкий стан та необхідність подальшого післяопераційного догляду діти потребують сторонньої допомоги та підтримки, тому на лікування їх супроводжують родичі", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок агресії РФ в Україні 341 дитина загинула та понад 622 поранені, - Офіс генпрокурора

Зазначається, що спочатку пацієнтів перевезли до одного з медичних закладів Львова. Потім — до Польщі, звідти з залученням спеціальних повітряних госпіталів їх доправили на лікування до Ірландії.



