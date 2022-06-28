З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 28 червня на Байковому кладовищі у Києві відбулось прощання із воїном Семеном Обломеєм, який загинув 21 червня, захищаючи від російських окупантів Сєверодонецьк.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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22-річний "СЕМ", з початку повномасштабного російського вторгнення встав на захист України, приєднавшись до батальйону "Свобода". Зовсім молодий хлопець, але відчайдушний у бою, швидко опанував військову справу. Нищив окупантів в Бучі, Ірпені та Гостомелі.

"Командир батальону "Свобода" бригади НГУ 3018 Петро Кузик заплакав на похованні свого бійця Семена Обломея у Києві. Плакали усі присутні, бійці, які багато років на війні і часто бачили смерть. 22-річний Обломей, мешканець Троєщини, не мав ніякого військового досвіду, пішов на війну добровольцем, за три місяці став заступником командира роти та загинув від російського авіаудару 21 червня під час оборони Сєверодонецька", - розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.





















































































































Разом з побратимами відправився на Луганщину вже у складі НГУ, захищав Рубіжне, Лисичанськ та Сєверодонецьк.

"Ставши на військовий шлях, вміло виконував обов’язки командира, якого дуже любили і поважали побратими. Цінував кожного свого бійця, казав що саме на війні зрозумів що таке справжня дружба. Був вірним і сміливим сином України до останніх днів свого життя", - зазначають у ВО "Свобода".

Як повідомляється, Семен виріс і народився в Києві. У 2018 році навчався в Українській академії лідерства. Він вирізнявся працелюбністю, відповідальністю, бажанням допомогти іншим.

Щодня намагався розширювати рамки власних фізичних можливостей, був прикладом для інших. Організовував яскраві вишколи і мандрівки, захоплювався екоактивізмом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захищаючи від російських окупантів Сєверодонецьк, загинув український воїн Семен Обломей. Похорон відбудеться 28 червня на Байковому кладовищі в Києві. ФОТО

Під час навчання в Академії він зустрів свою кохану дівчину, з якою одружився за 12 днів до своєї трагічної загибелі.

"Надзвичайно світла людина з золотим серцем, мужній воїн, справжній Герой - приклад для майбутніх поколінь. Це велика втрата для спільноти Української академії лідерства. Співчуваємо рідним і близьким", - резюмують у ВО "Свобода".

Останнє інтерв'ю українського воїна Семена Обломея дивіться за посиланням.

Відео та ФОТО: Олег Богачук.