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З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 28 червня на Байковому кладовищі у Києві відбулось прощання із воїном Семеном Обломеєм, який загинув 21 червня, захищаючи від російських окупантів Сєверодонецьк.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

22-річний "СЕМ", з початку повномасштабного російського вторгнення встав на захист України, приєднавшись до батальйону "Свобода". Зовсім молодий хлопець, але відчайдушний у бою, швидко опанував військову справу. Нищив окупантів в Бучі, Ірпені та Гостомелі.

"Командир батальону "Свобода" бригади НГУ 3018 Петро Кузик заплакав на похованні свого бійця Семена Обломея у Києві. Плакали усі присутні, бійці, які багато років на війні і часто бачили смерть. 22-річний Обломей, мешканець Троєщини, не мав ніякого військового досвіду, пішов на війну добровольцем, за три місяці став заступником командира роти та загинув від російського авіаудару 21 червня під час оборони Сєверодонецька", - розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 01
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 02
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 03
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 04
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 05
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 06
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 07
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 08
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 09
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 10
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 11
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 12
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 13
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 14
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 15
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 16
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 17
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 18
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 19
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 20
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 21
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 22
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 23
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 24
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 25
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 26
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 27
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 28
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 29
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 30
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 31
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 32
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 33
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 34
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 35
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 36
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 37
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 38
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 39
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 40
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 41
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 42
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 43
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 44
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 45
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 46
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 47

З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 48
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 49
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 50
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 51
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 52
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 53
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 54
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 55
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 56
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 57
З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві 58

Разом з побратимами відправився на Луганщину вже у складі НГУ, захищав Рубіжне, Лисичанськ та Сєверодонецьк.

"Ставши на військовий шлях, вміло виконував обов’язки командира, якого дуже любили і поважали побратими. Цінував кожного свого бійця, казав що саме на війні зрозумів що таке справжня дружба. Був вірним і сміливим сином України до останніх днів свого життя", - зазначають у ВО "Свобода".

Як повідомляється, Семен виріс і народився в Києві. У 2018 році навчався в Українській академії лідерства. Він вирізнявся працелюбністю, відповідальністю, бажанням допомогти іншим.

Щодня намагався розширювати рамки власних фізичних можливостей, був прикладом для інших. Організовував яскраві вишколи і мандрівки, захоплювався екоактивізмом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захищаючи від російських окупантів Сєверодонецьк, загинув український воїн Семен Обломей. Похорон відбудеться 28 червня на Байковому кладовищі в Києві. ФОТО

Під час навчання в Академії він зустрів свою кохану дівчину, з якою одружився за 12 днів до своєї трагічної загибелі.

"Надзвичайно світла людина з золотим серцем, мужній воїн, справжній Герой - приклад для майбутніх поколінь. Це велика втрата для спільноти Української академії лідерства. Співчуваємо рідним і близьким", - резюмують у ВО "Свобода".

Останнє інтерв'ю українського воїна Семена Обломея дивіться за посиланням

Відео та ФОТО: Олег Богачук.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
Батько героя аж закам'янів. Все майбутнє вбили. Слава Герою. Уклін батькові та матері.
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28.06.2022 15:57
+17
Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації.Пам'ятаймо...
показати весь коментар
28.06.2022 15:40
+8
Вічна пам'ять Герою!Україна переможе!
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28.06.2022 16:21
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Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації.Пам'ятаймо...
показати весь коментар
28.06.2022 15:40 Відповісти
Батько героя аж закам'янів. Все майбутнє вбили. Слава Герою. Уклін батькові та матері.
показати весь коментар
28.06.2022 15:57 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!Україна переможе!
показати весь коментар
28.06.2022 16:21 Відповісти
Честь!
показати весь коментар
28.06.2022 16:37 Відповісти
R.I.P
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28.06.2022 17:06 Відповісти
Спочивай у мирі,друже...
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28.06.2022 17:38 Відповісти
Please forgive me for writing in English as I do not know the Ukrainian language and I will try a Google translate.

I am English and live in Poland and your son's story touched my heart and broke it at the same time. There are no words of comfort that I can give as this time as I am too upset that this young man and many like him are being torn away from their loved ones, it's just simply wrong.

He and others will not be forgotten nor will his spirit which echoes through every hero's name in Ukraine.

Glory be to god and glory be to Ukraine.

Прошу вибачити за те, що пишу англійською, оскільки я не знаю української мови і спробую Google Translate.

Я англієць і живу в Польщі, і історія вашого сина зворушила моє серце і в той же час розбила його. Немає слів втіхи, які я можу дати, оскільки цього разу я надто засмучений тим, що цього молодого чоловіка та багатьох, як він, відривають від своїх близьких, це просто неправильно.

Він та інші не будуть забуті, як і його дух, який лунає в імені кожного героя в Україні.

Слава Богу і слава Україні.
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28.06.2022 18:16 Відповісти
Героям слава !!
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28.06.2022 18:37 Відповісти
Загинув Воін Світла і добра 😪😪😪
дуже боляче втрачани наших воїнів , в цій страшній війні з русофашистами !!
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28.06.2022 18:36 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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28.06.2022 20:26 Відповісти
Невозможно смотреть на опустошенный взгляд отца...
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29.06.2022 00:21 Відповісти
Condolences to his wife, his family, his friends. Slava Ukraini !
Difficult to understand this can happen. NATO must step in now,
i feel.

Prayer to Semen who now is free from the hardnesses and heavynesses of this
sometimes unjust world.
https://www.youtube.com/watch?v=Jy0GveSIO-M

rest in peace !
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01.07.2022 23:06 Відповісти
🙏 🇺🇦 ✊
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31.07.2022 16:05 Відповісти
 
 