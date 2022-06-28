З українським воїном Семеном Обломеєм попрощалися на Байковому кладовищі у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 28 червня на Байковому кладовищі у Києві відбулось прощання із воїном Семеном Обломеєм, який загинув 21 червня, захищаючи від російських окупантів Сєверодонецьк.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
22-річний "СЕМ", з початку повномасштабного російського вторгнення встав на захист України, приєднавшись до батальйону "Свобода". Зовсім молодий хлопець, але відчайдушний у бою, швидко опанував військову справу. Нищив окупантів в Бучі, Ірпені та Гостомелі.
"Командир батальону "Свобода" бригади НГУ 3018 Петро Кузик заплакав на похованні свого бійця Семена Обломея у Києві. Плакали усі присутні, бійці, які багато років на війні і часто бачили смерть. 22-річний Обломей, мешканець Троєщини, не мав ніякого військового досвіду, пішов на війну добровольцем, за три місяці став заступником командира роти та загинув від російського авіаудару 21 червня під час оборони Сєверодонецька", - розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Разом з побратимами відправився на Луганщину вже у складі НГУ, захищав Рубіжне, Лисичанськ та Сєверодонецьк.
"Ставши на військовий шлях, вміло виконував обов’язки командира, якого дуже любили і поважали побратими. Цінував кожного свого бійця, казав що саме на війні зрозумів що таке справжня дружба. Був вірним і сміливим сином України до останніх днів свого життя", - зазначають у ВО "Свобода".
Як повідомляється, Семен виріс і народився в Києві. У 2018 році навчався в Українській академії лідерства. Він вирізнявся працелюбністю, відповідальністю, бажанням допомогти іншим.
Щодня намагався розширювати рамки власних фізичних можливостей, був прикладом для інших. Організовував яскраві вишколи і мандрівки, захоплювався екоактивізмом.
Під час навчання в Академії він зустрів свою кохану дівчину, з якою одружився за 12 днів до своєї трагічної загибелі.
"Надзвичайно світла людина з золотим серцем, мужній воїн, справжній Герой - приклад для майбутніх поколінь. Це велика втрата для спільноти Української академії лідерства. Співчуваємо рідним і близьким", - резюмують у ВО "Свобода".
Останнє інтерв'ю українського воїна Семена Обломея дивіться за посиланням.
Відео та ФОТО: Олег Богачук.
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I am English and live in Poland and your son's story touched my heart and broke it at the same time. There are no words of comfort that I can give as this time as I am too upset that this young man and many like him are being torn away from their loved ones, it's just simply wrong.
He and others will not be forgotten nor will his spirit which echoes through every hero's name in Ukraine.
Glory be to god and glory be to Ukraine.
Прошу вибачити за те, що пишу англійською, оскільки я не знаю української мови і спробую Google Translate.
Я англієць і живу в Польщі, і історія вашого сина зворушила моє серце і в той же час розбила його. Немає слів втіхи, які я можу дати, оскільки цього разу я надто засмучений тим, що цього молодого чоловіка та багатьох, як він, відривають від своїх близьких, це просто неправильно.
Він та інші не будуть забуті, як і його дух, який лунає в імені кожного героя в Україні.
Слава Богу і слава Україні.
дуже боляче втрачани наших воїнів , в цій страшній війні з русофашистами !!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Difficult to understand this can happen. NATO must step in now,
i feel.
Prayer to Semen who now is free from the hardnesses and heavynesses of this
sometimes unjust world.
https://www.youtube.com/watch?v=Jy0GveSIO-M
rest in peace !