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Кличко зустрівся з мером Мадрида: Показав, що чинять російські варвари в Україні. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Віталій Кличко в рамках саміту НАТО провів зустріч з мером Мадрида Хосе Луїсом Мартінес-Алмейдою та розповів про злочини Росії в Україні.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Перша зустріч у Мадриді, куди я прибув на саміт НАТО, - з мером іспанської столиці Хосе Луїсом Мартінес-Алмейдою. Я розказав своєму колезі що насправді чинять російські варвари в Україні, як убивають мирних мешканців, знищують наші міста і селища. Показав відео зруйнованих будівель у столиці. Показав відео з Кременчука, де в страшній пожежі після ракетного удару по торговому центру рятують мирних українців. Де збільшується кількість загиблих і поранених", - розповів Кличко.

Також йшлося про маніпуляції з боку Росії.

"Ми обговорили гібридну війну, дезінформацію і маніпуляції, які чинить Росія. Зокрема, й провокацію, коли кілька днів тому дзвонили від мого імені кільком мерам європейських столиць. В тому числі і меру Мадрида. Я підкреслив, що російський агресор веде сьогодні війну на всіх фронтах. І намагається дискредитувати Україну перед її партнерами та друзями", - наголосив Кличко.

Він також подякував меру Мадрида та представникам усіх політичних сил у міській раді Мадрида за те, що їх місто приймає біженців з України, та за гуманітарну допомогу Києву й іншим регіонам України. І підкреслив, що Україна цінує цю допомогу і не забуде про це.

Також читайте: Кличко зустрівся із Шольцем: Обговорили допомогу Україні, санкції проти Росії та кандидатство на членство в ЄС

Кличко зустрівся з мером Мадрида: Показав, що чинять російські варвари в Україні 01
Кличко зустрівся з мером Мадрида: Показав, що чинять російські варвари в Україні 02
Кличко зустрівся з мером Мадрида: Показав, що чинять російські варвари в Україні 03
Кличко зустрівся з мером Мадрида: Показав, що чинять російські варвари в Україні 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Фото зачет. вместо тысячи слов. так приблезительно выглядит зеля на фоне андрея елдака
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28.06.2022 15:28
+8
А мне тетка в красном понравилась.
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28.06.2022 15:30
+6
"Он же не лох вам какойта"
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28.06.2022 15:29
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Фото зачет. вместо тысячи слов. так приблезительно выглядит зеля на фоне андрея елдака
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28.06.2022 15:28 Відповісти
"Он же не лох вам какойта"
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28.06.2022 15:29 Відповісти


Ось тут виглядає ніби біля Кличка секретар якийсь
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28.06.2022 15:28 Відповісти
А мне тетка в красном понравилась.
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28.06.2022 15:30 Відповісти
to edinstvennoe dostizhenije etovo "fotografa"
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28.06.2022 15:32 Відповісти
Это переводчица, а ты что подумал ?
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28.06.2022 18:03 Відповісти
Типичная испанка, они ничего так.
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28.06.2022 18:28 Відповісти
фанат великого чемпиона, а Виталий ему афтограф дает
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28.06.2022 15:33 Відповісти
Так воно і є.
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28.06.2022 15:34 Відповісти
Klichko kaneshna velikan a fotografa - uvoljitj.
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28.06.2022 15:31 Відповісти
как его выпустили, ведь низя
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28.06.2022 15:32 Відповісти
a ti poprobui nevipusti evo
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28.06.2022 15:37 Відповісти
Мені спочатку здалось, що на столі лежить бюстгалтер.

Потім зрозумів, що це раковини.

Але не зрозумів, нащо вони там?
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28.06.2022 15:34 Відповісти
Это прикол? Виталий даже сидя выше мера Мадрида
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28.06.2022 15:34 Відповісти
Мер Мадрида действительно коротышка. А вам надо бы выдеть испанских полицейских. Тех похоже специально отбырает по росту. Они с Кличко примерно одинакого телосложения, в отличии от кацапских жиробомб.
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28.06.2022 15:52 Відповісти
А что он там вообще делает?
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28.06.2022 15:54 Відповісти
Шлемазл-шимановский, а твое какое дело? Бекицер под шконку!
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28.06.2022 15:57 Відповісти
Шимановский, лах мейн тухес драй папірус!
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28.06.2022 16:01 Відповісти
коли Віталя сидить, то він одинакового зрісту з Хосе...
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28.06.2022 16:15 Відповісти
Єрмак випустив Віталю?
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28.06.2022 17:05 Відповісти
последнее фото - на столе возле девушки лифчик лежит, одел очки - 2 ракушки, наваждение...
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28.06.2022 18:14 Відповісти
Сильно мне нравилась идея боксер президент, тогда в апреле 19 г. Два шперика Медвед и Пушкин уже бы сдохли с позору с первой же встречи с Виталием! А как бы мы все ржали?!
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28.06.2022 22:54 Відповісти
То я зашифровал то ничтожество под поэта раскудрявого--- для стеба.
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28.06.2022 22:55 Відповісти
 
 