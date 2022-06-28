Українка з Австрії, яка була бойовим медиком, загинула на фронті. ФОТОрепортаж

Автобус медбатальону "Госпітальєри" потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомила у фейсбуці депутатка та комбат "Госпітальєрів" Яна Зінкевич, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, в нашій родині Госпітальєрів сталось страшне горе.

Наш екіпаж автобусу Кракен потрапив у страшну дтп. Зіштовхнувся з військовим кразом.

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Наше сонечко Австрійка, після 30 хв боротьби за життя на жаль, померла. Вона отримала ушкодження голови, несумісне життям.

Останні роки вона проживала та мала родину в Австрії, але за покликом серця повернулась в Україну, щоб рятувати поранених і за останні дні надала допомогу десяткам поранених!











Наш травматолог Корінф, громадянин Греції, але в душі українець, отримав складну травму руки, внаслідок чого його права кисть ампутована і він уже не зможе працювати по своїй спеціальності.

Анестезіолог Катя отримала важкі ушкодження ніг. Це був перший день її ротації.

Анестезист Док, нейрохірург Юзік та водій Алекс отримали ушкодження середнього ступеня.

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Весь екіпаж зараз знаходиться в лікувальних закладах та опісля проходитиме реабілітацію.

Наш Кракен здійснив свою місію та вивіз стільки поранених скільки встиг, а це десятки врятованих життів", - зауважила депутатка.

Вона повідомила, що прощання з Австрійкою та молебень відбудуться у Михайлівському соборі 30 червня о 12:30, на Байковому кладовищі - о 14:30.





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