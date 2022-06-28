УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15234 відвідувача онлайн
Новини Фото Події ДТП Війна
32 182 31
війна (56406) смерть (6551) лікарі (1097) Зінкевич (49)

Українка з Австрії, яка була бойовим медиком, загинула на фронті. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Автобус медбатальону "Госпітальєри" потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомила у фейсбуці депутатка та комбат "Госпітальєрів" Яна Зінкевич, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, в нашій родині Госпітальєрів сталось страшне горе.

Наш екіпаж автобусу Кракен потрапив у страшну дтп. Зіштовхнувся з військовим кразом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кременчуці оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок російського удару по ТЦ

Наше сонечко Австрійка, після 30 хв боротьби за життя на жаль, померла. Вона отримала ушкодження голови, несумісне життям.

Останні роки вона проживала та мала родину в Австрії, але за покликом серця повернулась в Україну, щоб рятувати поранених і за останні дні надала допомогу десяткам поранених!

Українка з Австрії, яка була бойовим медиком, загинула на фронті 01
Українка з Австрії, яка була бойовим медиком, загинула на фронті 02
Українка з Австрії, яка була бойовим медиком, загинула на фронті 03
Українка з Австрії, яка була бойовим медиком, загинула на фронті 04
Українка з Австрії, яка була бойовим медиком, загинула на фронті 05

Наш травматолог Корінф, громадянин Греції, але в душі українець, отримав складну травму руки, внаслідок чого його права кисть ампутована і він уже не зможе працювати по своїй спеціальності.

Анестезіолог Катя отримала важкі ушкодження ніг. Це був перший день її ротації.

Анестезист Док, нейрохірург Юзік та водій Алекс отримали ушкодження середнього ступеня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Штаб військових медиків Першого добровольчого мобільного шпиталю в маєтку Пінчука. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Весь екіпаж зараз знаходиться в лікувальних закладах та опісля проходитиме реабілітацію.

Наш Кракен здійснив свою місію та вивіз стільки поранених скільки встиг, а це десятки врятованих життів", - зауважила депутатка.

Вона повідомила, що прощання з Австрійкою та молебень відбудуться у Михайлівському соборі 30 червня о 12:30, на Байковому кладовищі - о 14:30.

Українка з Австрії, яка була бойовим медиком, загинула на фронті 06
Українка з Австрії, яка була бойовим медиком, загинула на фронті 07

Читайте також: З початку війни до України прибуло понад 120 закордонних медиків. МОЗ працює над розгортанням запасного медцентру за кордоном, - Ляшко

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+39
Ну як... так.... не від ворогів, по трагічним обставинам..... сумно.
показати весь коментар
28.06.2022 16:13
+19
Горе та й годі!Одужання всім пораненим та царства небесного загиблій!
показати весь коментар
28.06.2022 16:34
+17
Така красуня, молоденька...
показати весь коментар
28.06.2022 16:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну як... так.... не від ворогів, по трагічним обставинам..... сумно.
показати весь коментар
28.06.2022 16:13 Відповісти
Водій не впорався?
показати весь коментар
28.06.2022 16:18 Відповісти
Евакуація поранених на фронті здійснюється переважно вночі, без фар та габаритів. Підозрюю, Краз рухався також без світла.
показати весь коментар
28.06.2022 16:29 Відповісти
може слід булло б світлодіону підсвітку використати. там такий слабкий промінь, що далеко не видно. А на відстані метрів 50 помітити можна.
показати весь коментар
28.06.2022 16:34 Відповісти
для таких випадків у водія обовязково повинен бути ПНБ
показати весь коментар
28.06.2022 20:42 Відповісти
Ви досі нечули про прибори нічного бачення?
показати весь коментар
29.06.2022 17:59 Відповісти
на новий евакоавтомобіль Госпітальєрам https://quicknote.io/538d9f60-f6d5-11ec-9655-b589b30ad11b
показати весь коментар
28.06.2022 18:00 Відповісти
Це капець...
показати весь коментар
28.06.2022 16:14 Відповісти
Навіть не хочу коментувати. Це вже зашкалює. І справа в тому - що не ворог цього разу. А головотяпство, авось пранєсьот.
Який шофер винен? Хто зжер життя і здоров"я людям?
показати весь коментар
28.06.2022 16:15 Відповісти
Евакуація поранених на фронті здійснюється переважно вночі, без фар та габаритів, бо інакше рашисти гарантовано накриють. Підозрюю, Краз рухався також без світла. Це трагедія, але не головотяпство.
показати весь коментар
28.06.2022 16:31 Відповісти
Не пишіть маєчню. Є прибори нічного бачення, ніхто не їздить у ночі на сліпу.
показати весь коментар
29.06.2022 18:00 Відповісти
Яна Зінкевич нажаль наш транспорт зіштовхнувся з війковим кразом, в якого пробилось колесо. Стояв наполовину на дорозі без жодних освітлювальних знаків чи навіть деревця при дорозі чи трикутника
показати весь коментар
28.06.2022 16:48 Відповісти
Це ******* просто, свій свого…
В голові не вкладається, ну, *****, як так можна?!
показати весь коментар
28.06.2022 17:18 Відповісти
Горе та й годі!Одужання всім пораненим та царства небесного загиблій!
показати весь коментар
28.06.2022 16:34 Відповісти
Така красуня, молоденька...
показати весь коментар
28.06.2022 16:35 Відповісти
Це найголовніші якості військового медика. Була б стара, або чоловік - ніхто б не марнував час на написання цієї статті.
показати весь коментар
28.06.2022 16:47 Відповісти
Останні роки вона проживала та мала родину в Австрії, але за покликом серця повернулась в Україну, що рятувати поранених і за останні дні надала допомогу десяткам поранених! Джерело: https://censor.net/ua/p3350802

її могло тут не бути! не зобовязана
показати весь коментар
28.06.2022 17:29 Відповісти
Це жах...
показати весь коментар
28.06.2022 16:42 Відповісти
Ну як так?!.
показати весь коментар
28.06.2022 16:48 Відповісти
Оцього що стояв на дорозі --- під суд!!!
показати весь коментар
28.06.2022 16:55 Відповісти
Тільки після війни. Зараз й так водіїв мало.
показати весь коментар
29.06.2022 18:01 Відповісти
Трагедія
Боже ну ми ж і так потрепаєм по повній, за , що таке
показати весь коментар
28.06.2022 16:56 Відповісти
Україна сумує 😪😪😪за нашими захисниками і спасителями життів наших воінів !!
показати весь коментар
28.06.2022 16:58 Відповісти
RIP
показати весь коментар
28.06.2022 17:06 Відповісти
Ну якесь бидло порушило правила в результаті загинула дівчина ,мало того що на війні гинуть ,ще і тут.
показати весь коментар
28.06.2022 17:18 Відповісти
царства небесного загиблій!
показати весь коментар
28.06.2022 19:33 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
28.06.2022 20:24 Відповісти
 
 