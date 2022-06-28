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Кременчук (218) обстріл (21057)

Версія Міноборони Росії щодо удару по Кременчуку є черговим фейком, - Necro Mancer‏. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Блогер Necro Mancer опублікував фото ТРЦ у Кременчуці, зняте з висоти, де видно, що ракети влучили виключно в цивільний об'єкт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Necro Mancer‏ повідомив у твіттері.

"Фото ТЦ Амстор зняте з висоти, по ньому ясно видно, що ракетами був уражений лише цивільний об'єкт, а цехи заводу, що стоять неподалік, цілі і неушкоджені. Таким чином версія Міноборони Росії виявилася черговим фейком", - написав блогер у повідомленні і виклав фото.

Версія Міноборони Росії щодо удару по Кременчуку є черговим фейком, - Necro Mancer‏ 01

Читайте також: Міноборони РФ підтвердило удар по Кременчуку: Били по "ангарах зі зброєю", а ТРЦ "не функціонував"

Нагадаємо, що 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 12 годину 28 червня було відомо про понад 20 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих безвісти. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

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Топ коментарі
+16
наступного разу вони влучать у завод - завдяки сумлінному блогеру
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28.06.2022 16:31
+11
Коли ж вже Господь покарає лютих вбивць....
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28.06.2022 16:26
+11
Класно відзняли. Тепер що, чекати прилюьоту по цехах?

І заради чого це публікувати? Щоб доказати, що росія бреше? Так вона постійно бреше! На одну брехню більше, на одну менше, а кацапи можуть і відкоригувати і запустити ще раз.
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28.06.2022 16:33
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Никогда такого не было, а тут опять.
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28.06.2022 16:24 Відповісти
Коли ж вже Господь покарає лютих вбивць....
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28.06.2022 16:26 Відповісти
Бога нема і ***** цим успішно користується
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28.06.2022 16:38 Відповісти
возможно что есть,но в таком случае,это редкостная сволочь.
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28.06.2022 17:05 Відповісти
Бог є,не треба ****** Його.І жити як попало,і ігнорувати Його закони,а потім коли приходить біда дивуватись що Він мовчить
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28.06.2022 17:07 Відповісти
є бог, немає бога... це на важливо по суті (важливо персонально). Головне - ЛЮДИНА ти, чи тварюка!

Кацапи - тварюки і це беззаперечно!
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28.06.2022 17:22 Відповісти
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28.06.2022 17:41 Відповісти
Какая неожиданность! (сарказм)
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28.06.2022 16:27 Відповісти
А за фейки, касающиеся российской армии, дают там до 15 лет, вот пожалуйста, давайте подавайте на фейкометчиков в суд, факты с фейками 100% достоверны - и пускай они отсидят свои заработанные положенные 15 лет..
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28.06.2022 17:29 Відповісти
наступного разу вони влучать у завод - завдяки сумлінному блогеру
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28.06.2022 16:31 Відповісти
вони в нього вже вчора влучили. з другої сторони від ТЦ
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28.06.2022 16:33 Відповісти
С другой стороны ТЦ, жилой фонд, что вы имели виду ?
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28.06.2022 16:48 Відповісти
Цех №7 і теплиці https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/2022/06/28/na-zavodi-kredmash-kudi-vchora-vluchila-raketa-dvoh-ljudej-posiklo-sklom_10108388.html
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28.06.2022 16:48 Відповісти
заспокойтесь!
орки чудово знають де завод
вони чудово знають що промазали і попали в ТРЦ

але в завод вони попасти не можуть, тому що ракета даї відхилення плюс-мінус кілька сотен метрів
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28.06.2022 17:36 Відповісти
У кацапских фейков одна задача, накрутить аудиторию. Дебилы без справок от психиатора выкидывают 1000 версий в минуту, а все остальные их пытаются опровергнуть. Нет справки из "дурки" что не состоит на учете, значит все заявления не фейки, а просто бред сумашедшего, какие комментарии могут быть.
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28.06.2022 16:32 Відповісти
зранку було про завоз в ТРЦ заморожених трупів, які не помістились в МН-17 в 2014 р.

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28.06.2022 17:39 Відповісти
Класно відзняли. Тепер що, чекати прилюьоту по цехах?

І заради чого це публікувати? Щоб доказати, що росія бреше? Так вона постійно бреше! На одну брехню більше, на одну менше, а кацапи можуть і відкоригувати і запустити ще раз.
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28.06.2022 16:33 Відповісти
відео з коптера (скрін фото з цього відео) виклав антон геращенко в своєму ТГ
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28.06.2022 16:37 Відповісти
Відкрий гуглмапс і побачиш, що на супутниковому знімку чудово видно де ТРЦ, а де завод і навіть координати кожного цеху.
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28.06.2022 16:47 Відповісти
Гадаєте, кацапи не вміють користуватися гугл мепс? Чи в них більш супутників на орбіті немає?
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28.06.2022 17:26 Відповісти
ракети старі, відхилення - плюс-мінус 200 м
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28.06.2022 17:40 Відповісти
пишуть відхилення 600 м
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28.06.2022 17:42 Відповісти
У ТЦ "Амстор" в Кременчузі знайшли 18 тіл та 7 останків тіл загиблих, 21 людину вважають безвісти зниклою.
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28.06.2022 16:35 Відповісти
Россия всё никак не может осознать, что сегодня ее мнение никого в мире не ****.
Кого благодарить - знаете! (с)
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28.06.2022 16:46 Відповісти
Все вони прекрасно знають
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28.06.2022 16:47 Відповісти
Тільки побільше 200-х на раSSiю може промити мозки рашистам!
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28.06.2022 16:54 Відповісти
Як і кожний житель мацкальської недоімперії винен в кожному чиху свого сцаря. Бо коли їх за жабри беруть все на хутіна списують... ні, кацапи! ви всі до одного винні в цій ситуації.
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28.06.2022 17:17 Відповісти
Ці істоти в черговий раз доказують що кацап не людина.
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28.06.2022 17:32 Відповісти
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29.06.2022 12:51 Відповісти
Да они за день как минимум три версии придумали. Но высокоточное оружие в очередной раз дало осечку.
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28.06.2022 16:49 Відповісти
На каждую версию фейкометчиков есть статья и 15 лет за фейки о российской армии, давайте, подавайте на них в суд....
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28.06.2022 17:35 Відповісти
"Діспетчєр Карлос" підтверде що це українці самі себе підірвали.
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28.06.2022 16:50 Відповісти
Рашинські новини слухати , це втрата часу і здоров'я , так як там ні слова правди - суцільна БРЕХНЯ і велич срюського міру 😠
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28.06.2022 16:50 Відповісти
я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
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28.06.2022 16:52 Відповісти
В Дніпрі прильот(
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28.06.2022 16:55 Відповісти
Кацапы метили в лоб, а попали по лбу.
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28.06.2022 17:10 Відповісти
Насправді ВОЄННА ефективність цих ракетних ударів, які останнім часом здійснює РФ, становить 0,00. Адже ці радянські ракети розроблялися під ЯДЕРНІ боєголовки із радіусом зони суцільного ураження, як мінімум, 10-30 км (тож відхилення в кілька сот метрів чи навіть кілька кілометрів для них не були принциповими).
А для цілей конвенційної (тобто неядерної) війни має застосовуватися тактична авіація, пілоти якої візуально бачать мішень (стратегічні Ту-22, Ту-95 або Ту-160 теж можна застосовувати, але з вільно падаючими або плануючими бомбами).
Та схоже на те, що "героїчних асів-самогубців" в русні вже не лишилося -- ось і пуляють вони стратегічними ракетами (але зі звичайними боєголовками) з відстані 500-1000 км за принципом "а куди полетить".
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28.06.2022 17:40 Відповісти
накаркаєте ...
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28.06.2022 17:44 Відповісти
вы врете это база нато секретный штаб польских негров вон абрамс песочный стоит загорает...
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28.06.2022 17:42 Відповісти
Олег Шарп, блогер: "приказ направить ракеты на Кременчуг мог исполнить российский генерал Тимур Трубиенко, командующий наступлением оккупационных войск на восточном направлении. В звании генерал-майора.
Сам он родом из Украины, а в Кременчуге живут его мать и родственники.
«Русскuй мuр» - это не национальность. Это заболевание. Слава Богу, летальное. Доказано ВСУ".
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28.06.2022 20:22 Відповісти
 
 