Версія Міноборони Росії щодо удару по Кременчуку є черговим фейком, - Necro Mancer. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Блогер Necro Mancer опублікував фото ТРЦ у Кременчуці, зняте з висоти, де видно, що ракети влучили виключно в цивільний об'єкт.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Necro Mancer повідомив у твіттері.
"Фото ТЦ Амстор зняте з висоти, по ньому ясно видно, що ракетами був уражений лише цивільний об'єкт, а цехи заводу, що стоять неподалік, цілі і неушкоджені. Таким чином версія Міноборони Росії виявилася черговим фейком", - написав блогер у повідомленні і виклав фото.
Нагадаємо, що 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 12 годину 28 червня було відомо про понад 20 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих безвісти. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.
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Кацапи - тварюки і це беззаперечно!
орки чудово знають де завод
вони чудово знають що промазали і попали в ТРЦ
але в завод вони попасти не можуть, тому що ракета даї відхилення плюс-мінус кілька сотен метрів
І заради чого це публікувати? Щоб доказати, що росія бреше? Так вона постійно бреше! На одну брехню більше, на одну менше, а кацапи можуть і відкоригувати і запустити ще раз.
Кого благодарить - знаете! (с)
А для цілей конвенційної (тобто неядерної) війни має застосовуватися тактична авіація, пілоти якої візуально бачать мішень (стратегічні Ту-22, Ту-95 або Ту-160 теж можна застосовувати, але з вільно падаючими або плануючими бомбами).
Та схоже на те, що "героїчних асів-самогубців" в русні вже не лишилося -- ось і пуляють вони стратегічними ракетами (але зі звичайними боєголовками) з відстані 500-1000 км за принципом "а куди полетить".
Сам он родом из Украины, а в Кременчуге живут его мать и родственники.
«Русскuй мuр» - это не национальность. Это заболевание. Слава Богу, летальное. Доказано ВСУ".