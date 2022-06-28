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Британці, французи та канадці на платформі UNITED24 найчастіше донатять на ЗСУ, а німці - на медичну допомогу. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За неповні два місяці роботи фандрейзингової платформи UNITED24 донори з усього світу зробили благодійні внески на загальну суму $62 864 493.

Найбільша кількість пожертв надійшла з США, Німеччини, Франції, Канади, Великої Британії та України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт UNITED24. Найпопулярніший напрям - "Оборона та розмінування".

Найохочіше на армію донатять саме українці (70%), зберігаючи паритет в інших двох напрямах (15% на кожен). Наступні за активністю допомоги армії - британці, французи та канадці (60%). На другому місці у мешканців Туманного Альбіону та Канади напрям медичної допомоги (35%). 30% французів задонатили на медичні потреби, ще 10% - на відбудову України. Американці жертвували на оборону та медичну сферу - 50% та 40% відповідно. Німці найчастіше відправляли допомогу українським лікарям (65%), а найрідше - на військові потреби.

Британці, французи та канадці на платформі UNITED24 найчастіше донатять на ЗСУ, а німці - на медичну допомогу 01

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Автор: Анна Судак
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А в результаті все одно гроші йдуть Зєлє на кокс...
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28.06.2022 16:55 Відповісти
а як залишатися брутальним та сміливим без коксу? клован...
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28.06.2022 17:18 Відповісти
Ого як німців друга світова прибила, армії майже не мають і на зброю навіть донатити бояться. З кацапстаном треба так само.
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28.06.2022 18:01 Відповісти
це не війна так прибила,це так переможці німців загнобили,а зараз всякі голандці їм щось там дорікають,самі забули як їх сцяними ганчірками ганяли,то німці в європі,то японці в індокитаї)))
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28.06.2022 22:29 Відповісти
Щиро дякуємо!
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28.06.2022 18:03 Відповісти
 
 