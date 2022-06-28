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СБУ встановила двох російських командирів, які віддали наказ катувати та розстріляти мирних жителів на Київщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Служба безпеки України встановила особи ще двох командирів російської армії, які віддали наказ жорстоко катувати та розстріляти п’ятьох цивільних мешканців Київської області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Це командир батальйону майор Максим Краснощоков та заступник командира роти майор Олександр Васильєв.

Вони керували діями мотострілецьких підрозділів ворога під час тимчасової окупації села Перемога на Київщині.

СБУ встановила двох російських командирів, які віддали наказ катувати та розстріляти мирних жителів на Київщині 01
СБУ встановила двох російських командирів, які віддали наказ катувати та розстріляти мирних жителів на Київщині 02

Слідчі СБУ встановили, що загарбники силоміць утримували місцевих мешканців в одному з приміщень і катували їх.

Обидва командира особисто допитували українців і намагалися вибити інформацію про військових ЗСУ, правоохоронців та учасників Тероборони.

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Зрештою, вони віддали підлеглим наказ: розстріляти людей з автоматів прямо на місці катування і підірвати будівлю з тілами, щоб приховати воєнний злочин.

СБУ встановила двох російських командирів, які віддали наказ катувати та розстріляти мирних жителів на Київщині 03

Будівля, в якій російські воєнні злочинці, спалили тіла закатованих мирних жителів.

Наразі майорам Краснощокову та Васильєву – військовослужбовцям 15-ої окремої мотострілецької бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу рф – оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 та ч.2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

СБУ продовжує встановлювати особи кожного, хто вчинив воєнні злочини в Україні. Безкарним не залишиться жоден окупант!

Заходи із викриття та документування протиправної діяльності проводили оперативники та слідчі ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київська обласна прокуратура та Броварської окружної прокуратур", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+12
Ліца обєзображени інтілєктом)))
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28.06.2022 17:31
+10
остаточно потрібно надавати і адресу мешкання родини моральних уродів.
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28.06.2022 17:40
+8
уроди як на підбір.
Кому вони там "Братья"?
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28.06.2022 17:33
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Ліца обєзображени інтілєктом)))
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28.06.2022 17:31 Відповісти
просто падли...
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28.06.2022 17:32 Відповісти
уроди як на підбір.
Кому вони там "Братья"?
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28.06.2022 17:33 Відповісти
два дебила‐это сила 💪
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28.06.2022 17:37 Відповісти
остаточно потрібно надавати і адресу мешкання родини моральних уродів.
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28.06.2022 17:40 Відповісти
А тепер треба, щоб ніяка укрправдівська шльондра не написала статтю, що не так вже й катували чи розстрілювали! Цікаво чи відкрили проти неї справу?
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28.06.2022 18:00 Відповісти
Майор-заступник командира роти?
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28.06.2022 18:01 Відповісти
Типичные ущербные ушлепки
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28.06.2022 18:14 Відповісти
моссад тихонько и без шума ликвидировал выродков виновных в голокосте . а у нас их фото красуются . а ***** . спецы тихонько ликвидировали потом фото показали этих ублюдков --- у нас все через одно место . так ликвидация не работает . когда ***** поумнеем
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28.06.2022 18:35 Відповісти
Краснощоков падаль , даже визуально видно шо садист и выродок. Тот шо в форме - обычный кацап. А этот ну прям маньяк, еще и будучи майором всего лишь зам ком.роты, значит патологическое создание, что даже среди жестоких кацапов не смог карьеру сделать. Конечно, чтобы выиграть нам, к сожалению, придется немного расчеловечиться , вот нельзя убивать и издеваться над военнопленнвми и не будем. Но над откровенными садюгами нужно показательные акции устрашения проводить, до плена или в неформальной обстановке вiдтяти гАспадину Красношепову голово-грудь водрузить на Тризуб и тягать вмдео по всем кацапским пабликам. Пусть мочатся при слове "биндеровець" пора уже им показать что пощады не будет!
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28.06.2022 18:49 Відповісти
вот это и должна быть работа для наших ССО - физическое устранение вот таких москальских свинособак, у них же в тылу.
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29.06.2022 12:33 Відповісти
 
 