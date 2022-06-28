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Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування воїнів: "Їх ставлять на дуже важкі рани й ампутації". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування поранених. Крім того, є потреба в закупівлі ліків.

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривають дуже важкі бої. Десятки загиблих та сотні поранених за кожну добу, є бійці дуже в важкому стані.

Потрібні ВАК апарати та розхідники до них. Ці апарати ставлять на дуже важкі рани, ампутацію, кульове та осколкове поранення. Рахунок на 167 тис. грн, завтра потрібно викупити.

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Ще є рахунок на ліки, 34 тис.

Терміново на фронт. Район міста Миколаєва, де тривають постійні обстріли та бої, потрібен квадрокоптер з тепловізором. Ціна майже 300 тис

Звіти. Сьогодні оплатила дрон Мавік комбо 100 тис, за тиждень купила дрон Аутел 52 тис, Мавік 3 91 тис, планшети 24 700, павербанки , аптечки 6800, апарати АЗФ для важкопоранених 60 тис, станції та батареї для медиків 99 тис. Прошу допомогти з потребами, кожна копійка, це допомога!" - закликала Юсупова.

Пайпал

[email protected].

5168752017223390 приват , Юсупова Наталія

4149499374344032 приват , Юсупова

4441 1144 1757 8794 Монобанк

5358385320002464 Монобанк

Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування воїнів: Їх ставлять на дуже важкі рани й ампутації 01
Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування воїнів: Їх ставлять на дуже важкі рани й ампутації 02
Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування воїнів: Їх ставлять на дуже важкі рани й ампутації 03
Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування воїнів: Їх ставлять на дуже важкі рани й ампутації 04
Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування воїнів: Їх ставлять на дуже важкі рани й ампутації 05
Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування воїнів: Їх ставлять на дуже важкі рани й ампутації 06
Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування воїнів: Їх ставлять на дуже важкі рани й ампутації 07
Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування воїнів: Їх ставлять на дуже важкі рани й ампутації 08
Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування воїнів: Їх ставлять на дуже важкі рани й ампутації 09
Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування воїнів: Їх ставлять на дуже важкі рани й ампутації 10
Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування воїнів: Їх ставлять на дуже важкі рани й ампутації 11
Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування воїнів: Їх ставлять на дуже важкі рани й ампутації 12
Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування воїнів: Їх ставлять на дуже важкі рани й ампутації 13
Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування воїнів: Їх ставлять на дуже важкі рани й ампутації 14
Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування воїнів: Їх ставлять на дуже важкі рани й ампутації 15
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Топ коментарі
+14
Поляки вирішили, що нічим не гірші за нас та литовців, і також відкрили збір на байрактари для України
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28.06.2022 18:08
+6
+100 грн.

Але такі закупки треба робити міністерствам профільним.
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28.06.2022 18:18
+5
+
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28.06.2022 18:00
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28.06.2022 18:00 Відповісти
Закинул 100
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28.06.2022 18:04 Відповісти
Поляки вирішили, що нічим не гірші за нас та литовців, і також відкрили збір на байрактари для України
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28.06.2022 18:08 Відповісти
Боже, дай здоров'я нашим воїнам і волонтерам на кшталт Юсупової? А коли ж за справу візьмуться чиновники, які за це відповідають? А може всіляким притулам замість того, щоб піаритися на байрактарах, варто було б прикласти руку до придбання апаратів, які рятують життя і здоров'я наших захисників?
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28.06.2022 18:10 Відповісти
+100 грн.

Але такі закупки треба робити міністерствам профільним.
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28.06.2022 18:18 Відповісти
Грошиків закинув.
Але хотілося би, аби гроші на ЗСУ давали не тільки ми, а й "народні" "обранці" теж. А то хтось останнє переводить на ЗСУ, а у когось офшори.
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28.06.2022 18:41 Відповісти
+
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28.06.2022 18:51 Відповісти
+
Ви Воїни Світла!
Дякуємо нашим захисникам і волонтерам! 🇺🇦💙💛🔱💪
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28.06.2022 19:46 Відповісти
Вже.... Хай допоможе...
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28.06.2022 21:26 Відповісти
+ 5000 Дякую нашим захисникам!
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28.06.2022 22:28 Відповісти
+20 eur
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28.06.2022 22:31 Відповісти
+ дай Боже швидкого одужання та відновлення нашим воїнам
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28.06.2022 23:30 Відповісти
+100 $
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02.08.2022 18:53 Відповісти
 
 