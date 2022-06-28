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Маріуполь (2820) окупація (5834) будівництво (761)

Окупанти в Маріуполі, обіцяючи людям нове житло, будують військову базу. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти в Маріуполі розпочали будівництво, обіцяючи місцевим нове житло, насправді ж це буде військово-будівельний комплекс.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Окупанти нескінченно анонсують "велике будівництво" в районі ринку Азовський. Кожного дня по 10 разів", - пише Андрющенко.

Однак, як він зазначає, у приватних розмовах самі будівельники від самого початку розповідали, що об’єкт буде виключно військового призначення. "Звісно, будівництво фортифікацій на камери не потрапляє, тому ракурс завжди спиною до напряму Мангуша", - зазначає посадовець.

Окупанти в Маріуполі, обіцяючи людям нове житло, будують військову базу 01
Окупанти в Маріуполі, обіцяючи людям нове житло, будують військову базу 02

"Але навіть новий банер на паркані, що має сховати від очей маріупольців правду, каже правди більше за будь-кого. Військово-будівельний комплекс. Чорним по білому. Однак, людям у місті продовжують розповідати байки про відновлення житла…" - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі
+9
Дуже показово . Це що виходить ? за 8 років не було зведенно потужних фортифікаційних обєктів навкруги Маріуполя і бомбосховищ , зато два роки останніх посиленно клали асфальт . Кацапи не вспіли захопити вже будують оборону. Тепер , з початком агресії ми всі зрозуміли як життьєво важливо вкладатись в оборону і військо , але ж то пересічні громадяни . Питання до керівництва - чого ви всі претесь навипередки до управління державою , коли неможете вчасно передбачити її захист.
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28.06.2022 20:33
+8
.......у нас тоже уже было "велике будівництво" ......и........
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28.06.2022 19:06
+8
Нет почему же? Они действительно строят. Для россиян, которых привезут из глубинки РФ на замену местному населению, которое в свою очередь, депортируют в российскую глубинку.
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28.06.2022 19:38
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.......у нас тоже уже было "велике будівництво" ......и........
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28.06.2022 19:06 Відповісти
Чомусь нездивований
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28.06.2022 19:09 Відповісти
Так, а чему -то здесь удивляться???
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28.06.2022 19:22 Відповісти
Людина (*****) мислить, а Бог (ЗСУ) креслить. Є робота для HIMARS.
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28.06.2022 19:19 Відповісти
Ну да, так им и поверили, сначала всё разгромили, а теперь будут по новой восстанавливать жильё.
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28.06.2022 19:20 Відповісти
Нет почему же? Они действительно строят. Для россиян, которых привезут из глубинки РФ на замену местному населению, которое в свою очередь, депортируют в российскую глубинку.
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28.06.2022 19:38 Відповісти
Вместо погибших 30000, я думаю не меньше. Заселят военной кацапней с их самками и детьми. А раз они вкладывают деньги значит они уверены что пришли навсегда как в Крыму. Значит есть договоренность что наша власть отбивать,как бы себя не тешили ,никогда не будет.
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28.06.2022 21:10 Відповісти
Так і повинно бути
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28.06.2022 19:28 Відповісти
Більше фотографій будьласка,щоб ми знали куди *******.Даруйте,поцілити,щоб фундамет скоріше будувався.
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28.06.2022 19:54 Відповісти
Ну житло звичайно буде, але для командного складу окупантів.
Для цивільних - крутись, як можеш.
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28.06.2022 19:58 Відповісти
При СССР в кожному місті, райцентрі були військові бази і звичайно цілі квартали а то й райони були заселені офіцерським складом.
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28.06.2022 20:02 Відповісти
Дуже показово . Це що виходить ? за 8 років не було зведенно потужних фортифікаційних обєктів навкруги Маріуполя і бомбосховищ , зато два роки останніх посиленно клали асфальт . Кацапи не вспіли захопити вже будують оборону. Тепер , з початком агресії ми всі зрозуміли як життьєво важливо вкладатись в оборону і військо , але ж то пересічні громадяни . Питання до керівництва - чого ви всі претесь навипередки до управління державою , коли неможете вчасно передбачити її захист.
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28.06.2022 20:33 Відповісти
Они не за державу беспокоятся а за свой карман. Нет у нас на сегодня в стране державников .
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28.06.2022 21:13 Відповісти
Стіну ж будували
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28.06.2022 21:41 Відповісти
ждет прилет торпеды нашей..
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28.06.2022 21:37 Відповісти
 
 