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В окупованому Бердянську прогриміли вибухи, над портом піднявся стовп диму. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
В окупованому Бердянську увечері 28 червня прогриміли два гучні вибухи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у місцевому телеграм-каналі "Бердянськ Зараз".
Зазначається, що обидва вибухи пролунали один за одним у місцевому порту, піднімається стовп диму.
"Судячи з того звідки йде дим і те, що попереджень про розмінування від окупантів не було, цілком ймовірно, що це щось "незаплановане". З'ясовуємо подробиці", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+60 Alexey Chernyavsky
Хотите прикол? Их есть у меня). 15 предателей-мусоров из Бердянска, орки отправляют на фронт)Цинічний Бердянськ
показати весь коментар28.06.2022 19:26
+45 Urs
Еще раз отметим, что когда там прилетает по их коммуникационным центрам и центрам управления, об этом можно узнавать по каким-то косвенным данным, например - по групповым некрологам, указывающим на массовый падеж «освободителей» и пышным похоронам пациентов с большими звездами, а вот удачные прилеты в артиллерийский арсенал - не скрыть. Характерный звук привлекает внимание публики и та начинает снимать видео. Кроме того, обычно это сопровождается забавным дымком, который поднимается на километровую высоту и такое извержение вулкана уже заметно на десятки километров вокруг.
В общем, скрыть подобную вечеринку представляется весьма затруднительной затеей. А если такая красота происходит ежедневно, то это наводит на мысль о том, что такая точность и регулярность наладилась совсем недавно, буквально в последние дней десять. Это указывает на то, что наши военные не имели такого замечательного инструмента до последнего времени, а теперь он есть и в таком ракурсе, что применять его можно на ежедневной основе так, чтобы орки очень скоро почувствовали дефицит боеприпасов.
Ведь понятно, что совсем у передовой у них имеется какой-то запас БК, но с их интенсивностью стрельбы он быстро закончится, и по идее, восполнять его надо было с опорного арсенала, в том же Красном Луче, но если его уже нет? Если он испортился после попадания в него чего-то, что делать? Приходится маневрировать и тащить с соседних складов, но и туда - тоже прилетает с тем же успехом. Та самая интенсивность отстрела артиллерийских боеприпасов, которую демонстрирует враг, требует общинных, гигантских складских запасов, которые очень затруднительно скрывать хотя бы потому, что туда надо постоянно подвозить и увозить снаряды и ракеты, что создает специфическую сигнатуру объекта.
Думаю, что имея регулярные спутниковые изображения целевых территорий, определение таких мест ведут уже не люди, а роботизированные программы. Их координаты просто надо ввести в бортовой компьютер современной артиллерийской системы и начинается утренник, под названием «Здравствуй Вася». Но для этого надо, чтобы инструмент обладал нужной дальнобойностью и главное - точностью. И похоже на то, что именно с этим начало налаживаться.
Наши военные говорят о том, что прямо сейчас они продолжают ландшафтный дизайн острова Змеиный. Спешить некуда и в ситуации, когда туда уже не пошлешь черноморскую флотилию с логистикой, наши монотонно разбирают все то, что туда свезли. Причем, для этого используются новые возможности артиллерии, без риска потерять самолеты или вертолеты. Военные просят пока не комментировать конкретные детали этого мероприятия и потому, подробности никто не публикует, но можно себе представить, что если там выживет какое-то количество орков, что они расскажут своим коллегам обо всем, что им удалось пережить. Вряд ли кому-то захочется повторить их опыт.
А все это к тому, что новое оружие, с новыми возможностями, надо применять соответствующим образом и укладывать особенности этих инструментов в новый рисунок боевых действий. И складывается впечатление, что именно это сейчас и происходит. Мы никак не можем повлиять на то, сколько железа орки снимают с хранения и гонят на фронт, но сколько бы его ни оказалось на передке, с него будет мало толку, если у него не будет нескончаемых запасов снарядов и ракет и если враг начнет испытывать перебои с топливом, и вот сейчас мы наблюдаем планомерное выжигание всего этого в его тылу. Таким образом, противнику приходится вносить коррективы в свои действия, но на самом деле, эти коррективы вносят наши военные.
Эта новая реальность только взяла свой разбег, и по понятным причинам, для очевидного изменения хода боевых действий, нужен какой-то лаг по времени, но мы отметим, что даже тем небольшим количеством нового вооружения уже делается многое что мы сможем увидеть в самое ближайшее время. Поэтому, когда начнет заходить основная часть этого оружия, все изменится окончательно и бесповоротно.
Ми переможемо!
anti-colorados
В общем, скрыть подобную вечеринку представляется весьма затруднительной затеей. А если такая красота происходит ежедневно, то это наводит на мысль о том, что такая точность и регулярность наладилась совсем недавно, буквально в последние дней десять. Это указывает на то, что наши военные не имели такого замечательного инструмента до последнего времени, а теперь он есть и в таком ракурсе, что применять его можно на ежедневной основе так, чтобы орки очень скоро почувствовали дефицит боеприпасов.
Ведь понятно, что совсем у передовой у них имеется какой-то запас БК, но с их интенсивностью стрельбы он быстро закончится, и по идее, восполнять его надо было с опорного арсенала, в том же Красном Луче, но если его уже нет? Если он испортился после попадания в него чего-то, что делать? Приходится маневрировать и тащить с соседних складов, но и туда - тоже прилетает с тем же успехом. Та самая интенсивность отстрела артиллерийских боеприпасов, которую демонстрирует враг, требует общинных, гигантских складских запасов, которые очень затруднительно скрывать хотя бы потому, что туда надо постоянно подвозить и увозить снаряды и ракеты, что создает специфическую сигнатуру объекта.
Думаю, что имея регулярные спутниковые изображения целевых территорий, определение таких мест ведут уже не люди, а роботизированные программы. Их координаты просто надо ввести в бортовой компьютер современной артиллерийской системы и начинается утренник, под названием «Здравствуй Вася». Но для этого надо, чтобы инструмент обладал нужной дальнобойностью и главное - точностью. И похоже на то, что именно с этим начало налаживаться.
Наши военные говорят о том, что прямо сейчас они продолжают ландшафтный дизайн острова Змеиный. Спешить некуда и в ситуации, когда туда уже не пошлешь черноморскую флотилию с логистикой, наши монотонно разбирают все то, что туда свезли. Причем, для этого используются новые возможности артиллерии, без риска потерять самолеты или вертолеты. Военные просят пока не комментировать конкретные детали этого мероприятия и потому, подробности никто не публикует, но можно себе представить, что если там выживет какое-то количество орков, что они расскажут своим коллегам обо всем, что им удалось пережить. Вряд ли кому-то захочется повторить их опыт.
А все это к тому, что новое оружие, с новыми возможностями, надо применять соответствующим образом и укладывать особенности этих инструментов в новый рисунок боевых действий. И складывается впечатление, что именно это сейчас и происходит. Мы никак не можем повлиять на то, сколько железа орки снимают с хранения и гонят на фронт, но сколько бы его ни оказалось на передке, с него будет мало толку, если у него не будет нескончаемых запасов снарядов и ракет и если враг начнет испытывать перебои с топливом, и вот сейчас мы наблюдаем планомерное выжигание всего этого в его тылу. Таким образом, противнику приходится вносить коррективы в свои действия, но на самом деле, эти коррективы вносят наши военные.
Эта новая реальность только взяла свой разбег, и по понятным причинам, для очевидного изменения хода боевых действий, нужен какой-то лаг по времени, но мы отметим, что даже тем небольшим количеством нового вооружения уже делается многое что мы сможем увидеть в самое ближайшее время. Поэтому, когда начнет заходить основная часть этого оружия, все изменится окончательно и бесповоротно.
Ми переможемо!
anti-colorados
показати весь коментар28.06.2022 19:58
+39 Urs
Вчерашний день показал, насколько цивилизационно Украина далека от вонючей помойки, которой всегда был улус Джучи или Московия. Самозванными именами эти сущности называть бесполезно, а вот исконными и скрепными - только так. Итак, мы наблюдали за тем, как не имея возможности показать свое военное умение, противник просто стреляет по мирному населению в Лисичанске, Кременчуге, Николаеве, Одессе, Киеве и в других местах. О чем можно говорить, если бросив в бой всю армию в районе Попасной-Северодонецка, они за несколько месяцев прошли 50 километров, уложив каждый из этих километров слоем своих трупов и грудами разбитой техники?
И вот буквально несколько дней подряд наши военные показывают нечто новое, что если и было, то не настолько массово и постоянно. Наша армия уже показала, что практически на равных сражается с более многочисленной и технически более оснащенной армией противника. ЗСУ делают врага на классе, которого тому не суждено достичь никогда, и как мы теперь уже видим, противник получает возможность продвигаться вперед только после того, как полностью разрушено все то, что наша пехота может использовать как укрытие. Как следствие - начинают расти потери, которые невозможно компенсировать соответствующими огневыми средствами, и наши отходят. И на каждый такой цикл уходят недели и даже месяцы, при этом противнику наносятся абсолютно несопоставимые потери.
Это значит, что наша армия умеет воевать качеством, умением, но все же ей не хватает адекватной огневой мощи. И наверное, уже всем понятно, что у нас не будет соотношения ствол в ствол и танк в танк просто по объективным причинам, но тем не менее, количество вооружений должно быть выше и главное, оно должно быть другим, умеющим работать совсем не в том ключе, как к этому привыкли в совке. И вот это оружие потихоньку стало подходить. Первой волной к нам подошли буксируемые гаубицы, а потом и самоходные. Последними в этой серии оказались немецкие машинки Pz2000, считающиеся на сегодня самыми совершенным и мощными, среди одноклассников. Они тоже уже на передке.
Уже сразу после получения этого оружия, противник мгновенно почувствовал изменение ситуации на фронте и там, где он еще вчера считал себя в безопасности, оказалось жарко и душно. А все потому, что точность артиллерийских систем, предоставленных нам, уже далеко ушла от совковых образцов, а особенно на дальних расстояниях. И все же, ствольная артиллерия имеет вдвое меньшую дальнобойность, чем реактивная артиллерия западного образца даже минимальной дальности.
Видимо, орки до последнего не верили, что такие системы способны укладывать боеприпас точно в цель на расстоянии 60-80 километров. Но теперь они убедились в том, что такое возможно, поскольку их крупные артиллерийские арсеналы, расположенные в этом диапазоне расстояний, стали демонстрировать даже не бавовну, а бавовнищу.
Вот одна из вчерашних бавовн приключилась, в Луганской области. Причем, как уже просчитано, что-то уверенно прилетает на расстояние в 80 километров и ложится именно туда, где «из искры возгорится пламя».
И вот буквально несколько дней подряд наши военные показывают нечто новое, что если и было, то не настолько массово и постоянно. Наша армия уже показала, что практически на равных сражается с более многочисленной и технически более оснащенной армией противника. ЗСУ делают врага на классе, которого тому не суждено достичь никогда, и как мы теперь уже видим, противник получает возможность продвигаться вперед только после того, как полностью разрушено все то, что наша пехота может использовать как укрытие. Как следствие - начинают расти потери, которые невозможно компенсировать соответствующими огневыми средствами, и наши отходят. И на каждый такой цикл уходят недели и даже месяцы, при этом противнику наносятся абсолютно несопоставимые потери.
Это значит, что наша армия умеет воевать качеством, умением, но все же ей не хватает адекватной огневой мощи. И наверное, уже всем понятно, что у нас не будет соотношения ствол в ствол и танк в танк просто по объективным причинам, но тем не менее, количество вооружений должно быть выше и главное, оно должно быть другим, умеющим работать совсем не в том ключе, как к этому привыкли в совке. И вот это оружие потихоньку стало подходить. Первой волной к нам подошли буксируемые гаубицы, а потом и самоходные. Последними в этой серии оказались немецкие машинки Pz2000, считающиеся на сегодня самыми совершенным и мощными, среди одноклассников. Они тоже уже на передке.
Уже сразу после получения этого оружия, противник мгновенно почувствовал изменение ситуации на фронте и там, где он еще вчера считал себя в безопасности, оказалось жарко и душно. А все потому, что точность артиллерийских систем, предоставленных нам, уже далеко ушла от совковых образцов, а особенно на дальних расстояниях. И все же, ствольная артиллерия имеет вдвое меньшую дальнобойность, чем реактивная артиллерия западного образца даже минимальной дальности.
Видимо, орки до последнего не верили, что такие системы способны укладывать боеприпас точно в цель на расстоянии 60-80 километров. Но теперь они убедились в том, что такое возможно, поскольку их крупные артиллерийские арсеналы, расположенные в этом диапазоне расстояний, стали демонстрировать даже не бавовну, а бавовнищу.
Вот одна из вчерашних бавовн приключилась, в Луганской области. Причем, как уже просчитано, что-то уверенно прилетает на расстояние в 80 километров и ложится именно туда, где «из искры возгорится пламя».
показати весь коментар28.06.2022 19:56
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пішов параллельний імпорт з Аргентини
Все просто - кацапье подлое и лживое племя
И вот буквально несколько дней подряд наши военные показывают нечто новое, что если и было, то не настолько массово и постоянно. Наша армия уже показала, что практически на равных сражается с более многочисленной и технически более оснащенной армией противника. ЗСУ делают врага на классе, которого тому не суждено достичь никогда, и как мы теперь уже видим, противник получает возможность продвигаться вперед только после того, как полностью разрушено все то, что наша пехота может использовать как укрытие. Как следствие - начинают расти потери, которые невозможно компенсировать соответствующими огневыми средствами, и наши отходят. И на каждый такой цикл уходят недели и даже месяцы, при этом противнику наносятся абсолютно несопоставимые потери.
Это значит, что наша армия умеет воевать качеством, умением, но все же ей не хватает адекватной огневой мощи. И наверное, уже всем понятно, что у нас не будет соотношения ствол в ствол и танк в танк просто по объективным причинам, но тем не менее, количество вооружений должно быть выше и главное, оно должно быть другим, умеющим работать совсем не в том ключе, как к этому привыкли в совке. И вот это оружие потихоньку стало подходить. Первой волной к нам подошли буксируемые гаубицы, а потом и самоходные. Последними в этой серии оказались немецкие машинки Pz2000, считающиеся на сегодня самыми совершенным и мощными, среди одноклассников. Они тоже уже на передке.
Уже сразу после получения этого оружия, противник мгновенно почувствовал изменение ситуации на фронте и там, где он еще вчера считал себя в безопасности, оказалось жарко и душно. А все потому, что точность артиллерийских систем, предоставленных нам, уже далеко ушла от совковых образцов, а особенно на дальних расстояниях. И все же, ствольная артиллерия имеет вдвое меньшую дальнобойность, чем реактивная артиллерия западного образца даже минимальной дальности.
Видимо, орки до последнего не верили, что такие системы способны укладывать боеприпас точно в цель на расстоянии 60-80 километров. Но теперь они убедились в том, что такое возможно, поскольку их крупные артиллерийские арсеналы, расположенные в этом диапазоне расстояний, стали демонстрировать даже не бавовну, а бавовнищу.
Вот одна из вчерашних бавовн приключилась, в Луганской области. Причем, как уже просчитано, что-то уверенно прилетает на расстояние в 80 километров и ложится именно туда, где «из искры возгорится пламя».
В общем, скрыть подобную вечеринку представляется весьма затруднительной затеей. А если такая красота происходит ежедневно, то это наводит на мысль о том, что такая точность и регулярность наладилась совсем недавно, буквально в последние дней десять. Это указывает на то, что наши военные не имели такого замечательного инструмента до последнего времени, а теперь он есть и в таком ракурсе, что применять его можно на ежедневной основе так, чтобы орки очень скоро почувствовали дефицит боеприпасов.
Ведь понятно, что совсем у передовой у них имеется какой-то запас БК, но с их интенсивностью стрельбы он быстро закончится, и по идее, восполнять его надо было с опорного арсенала, в том же Красном Луче, но если его уже нет? Если он испортился после попадания в него чего-то, что делать? Приходится маневрировать и тащить с соседних складов, но и туда - тоже прилетает с тем же успехом. Та самая интенсивность отстрела артиллерийских боеприпасов, которую демонстрирует враг, требует общинных, гигантских складских запасов, которые очень затруднительно скрывать хотя бы потому, что туда надо постоянно подвозить и увозить снаряды и ракеты, что создает специфическую сигнатуру объекта.
Думаю, что имея регулярные спутниковые изображения целевых территорий, определение таких мест ведут уже не люди, а роботизированные программы. Их координаты просто надо ввести в бортовой компьютер современной артиллерийской системы и начинается утренник, под названием «Здравствуй Вася». Но для этого надо, чтобы инструмент обладал нужной дальнобойностью и главное - точностью. И похоже на то, что именно с этим начало налаживаться.
Наши военные говорят о том, что прямо сейчас они продолжают ландшафтный дизайн острова Змеиный. Спешить некуда и в ситуации, когда туда уже не пошлешь черноморскую флотилию с логистикой, наши монотонно разбирают все то, что туда свезли. Причем, для этого используются новые возможности артиллерии, без риска потерять самолеты или вертолеты. Военные просят пока не комментировать конкретные детали этого мероприятия и потому, подробности никто не публикует, но можно себе представить, что если там выживет какое-то количество орков, что они расскажут своим коллегам обо всем, что им удалось пережить. Вряд ли кому-то захочется повторить их опыт.
А все это к тому, что новое оружие, с новыми возможностями, надо применять соответствующим образом и укладывать особенности этих инструментов в новый рисунок боевых действий. И складывается впечатление, что именно это сейчас и происходит. Мы никак не можем повлиять на то, сколько железа орки снимают с хранения и гонят на фронт, но сколько бы его ни оказалось на передке, с него будет мало толку, если у него не будет нескончаемых запасов снарядов и ракет и если враг начнет испытывать перебои с топливом, и вот сейчас мы наблюдаем планомерное выжигание всего этого в его тылу. Таким образом, противнику приходится вносить коррективы в свои действия, но на самом деле, эти коррективы вносят наши военные.
Эта новая реальность только взяла свой разбег, и по понятным причинам, для очевидного изменения хода боевых действий, нужен какой-то лаг по времени, но мы отметим, что даже тем небольшим количеством нового вооружения уже делается многое что мы сможем увидеть в самое ближайшее время. Поэтому, когда начнет заходить основная часть этого оружия, все изменится окончательно и бесповоротно.
Ми переможемо!
anti-colorados