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До лікарень країни продовжують доставляти жителів Лисичанська, яких росіяни обстріляли касетними снарядами в черзі по воду, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ситуація в Лисичанську наразі нагадує те, що відбувалося в Сєверодонецьку трохи більше місяця тому, на початку штурму міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Поранення у понад 20 осіб дуже серйозні: лікарі з усієї країни зараз рятують життя людям, які просто намагалися поповнити запаси води. Так, вчора до медзакладів Краматорська госпіталізовано трьох жителів Лисичанська. До Дніпра доставили двох дітей – 14-ти та 15-ти років, – які також перебували у черзі за водою 27 червня. Є поранені лисичани й у Львові. У багатьох місцевих жителів важкі ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Гайдай зазначив, що ситуація в Лисичанську наразі нагадує те, що відбувалося в Сєверодонецьку трохи більше місяця тому, на початку штурму міста, коли починають займатися будинок за будинком.

"Окупанти не зупиняються ні перед чим. Одного разу в Сєверодонецьку, коли вони не могли протягом довгого періоду просунутися далі, випустили по одному із перехресть міста близько 200 снарядів з різних видів озброєння, перетворивши на попіл декілька будинків. Ось така ціна "руського миру"", - додав він.

Нагадаємо, 27 червня у Лисичанську, коли цивільне населення набирало воду з підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ "Ураган". Восьмеро містян загинули, 21 особу доставлено до лікарні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти штурмують Лисичанськ переважаючими силами. Нашим воїнам не вистачає далекобійної артилерії, - Гайдай

До лікарень країни продовжують доставляти жителів Лисичанська, яких росіяни обстріляли касетними снарядами в черзі по воду, - Гайдай 01

До лікарень країни продовжують доставляти жителів Лисичанська, яких росіяни обстріляли касетними снарядами в черзі по воду, - Гайдай 02

До лікарень країни продовжують доставляти жителів Лисичанська, яких росіяни обстріляли касетними снарядами в черзі по воду, - Гайдай 03

До лікарень країни продовжують доставляти жителів Лисичанська, яких росіяни обстріляли касетними снарядами в черзі по воду, - Гайдай 04

До лікарень країни продовжують доставляти жителів Лисичанська, яких росіяни обстріляли касетними снарядами в черзі по воду, - Гайдай 05

До лікарень країни продовжують доставляти жителів Лисичанська, яких росіяни обстріляли касетними снарядами в черзі по воду, - Гайдай 06

До лікарень країни продовжують доставляти жителів Лисичанська, яких росіяни обстріляли касетними снарядами в черзі по воду, - Гайдай 07

До лікарень країни продовжують доставляти жителів Лисичанська, яких росіяни обстріляли касетними снарядами в черзі по воду, - Гайдай 08

До лікарень країни продовжують доставляти жителів Лисичанська, яких росіяни обстріляли касетними снарядами в черзі по воду, - Гайдай 09

До лікарень країни продовжують доставляти жителів Лисичанська, яких росіяни обстріляли касетними снарядами в черзі по воду, - Гайдай 10

Автор: Наталя Джума
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Адекватна відповідь на попередній, чи навіть поза-поза-поза попередній удар ворога тільки з моральних причин на війні є злочином або політичною імпотенцією (як при згвалтуванні: по яйцях не бити, очі не виймати - вам же таке не роблять!).
Джахар Дудаєв помилявся в тому що пересічний орк побачивши кров піде і скине владу - треба було одразу сконцентрувати зусилля на "кремлівських" (та їх родинах захованих на віллах по всьому світу).
Особливою мерзотністтю є універсітет в якому навчалося пуйло в підерсбурзі, та на катедрах якого була розроблена теорія рашизму, який випускає кадри для фсб та орківського уряду.
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29.06.2022 08:23 Відповісти
Ищите корректировщиков и предателей. И убивайте их на месте.
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29.06.2022 09:18 Відповісти
 
 