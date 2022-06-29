Тіло дівчинки під завалами обстріляного будинку в Очакові. ФОТО 18+

Під завалами обстріляного рашистами будинку в Очакові знайшли тіло дитини. УВАГА!!! Новина містить фото, яке не рекомендовано для перегляду дітям та особам із слабкою психікою.

Фото оприлюднили в мережі, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, вранці 28 червня російські окупанти вдарили ракетами у житлові будинки Очакова на Миколаївщині. Внаслідок обстрілу шість осіб дістали поранення, з них 4 дитини - тримісячне немовля зараз у комі, однорічна дитина та 13 і 16-річні. Загинули дві людини. Зокрема дитина 6 років.

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