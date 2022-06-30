Десятирічна чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова збирає кошти на ЗСУ, пропонуючи зіграти за донат. ФОТОрепортаж

За годину гри з перехожими на вулиці дівчинка зібрала 1200 грн для української армії.

Про це пише у фейсбуці віце-президент Федерації шашок Києва Віктор Коваленко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Валерія розташувалася з шашками просто на узбіччі однієї з київських вулиць. Всім охочим вона пропонувала зіграти з нею в шашки за будь-яку суму - хоча б і одну гривню. На того, хто переміг би, чекала б іще одна партія - вже безкоштовна.

"Приблизно за годину Лєра зіграла 25-30 партій та всі виграла! Деякі гравці приходили повторно, а один хлопчик років вісьми зіграв 4 партії. Дуже хотів виграти, але проти чемпіонки він не мав шансів. Лєра навіть давала йому одну шашку фори", - пише Коваленко.

Багато хто підходив і клав гроші в коробочку просто так. В результаті за годину дівчинка зібрала 1200 гривень для ЗСУ.

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"Надихаючий приклад для тих, хто не знає, чим допомогти Україні та її армії перемогти у цій війні. Займаючись улюбленою справою, ви можете зробити дуже багато", - підсумував Коваленко.















