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Десятирічна чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова збирає кошти на ЗСУ, пропонуючи зіграти за донат. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

За годину гри з перехожими на вулиці дівчинка зібрала 1200 грн для української армії.

Про це пише у фейсбуці віце-президент Федерації шашок Києва Віктор Коваленко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Валерія розташувалася з шашками просто на узбіччі однієї з київських вулиць. Всім охочим вона пропонувала зіграти з нею в шашки за будь-яку суму - хоча б і одну гривню. На того, хто переміг би, чекала б іще одна партія - вже безкоштовна.

"Приблизно за годину Лєра зіграла 25-30 партій та всі виграла! Деякі гравці приходили повторно, а один хлопчик років вісьми зіграв 4 партії. Дуже хотів виграти, але проти чемпіонки він не мав шансів. Лєра навіть давала йому одну шашку фори", - пише Коваленко.

Багато хто підходив і клав гроші в коробочку просто так. В результаті за годину дівчинка зібрала 1200 гривень для ЗСУ.

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"Надихаючий приклад для тих, хто не знає, чим допомогти Україні та її армії перемогти у цій війні. Займаючись улюбленою справою, ви можете зробити дуже багато", - підсумував Коваленко.

Десятирічна чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова збирає кошти на ЗСУ, пропонуючи зіграти за донат 01
Десятирічна чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова збирає кошти на ЗСУ, пропонуючи зіграти за донат 02
Десятирічна чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова збирає кошти на ЗСУ, пропонуючи зіграти за донат 03
Десятирічна чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова збирає кошти на ЗСУ, пропонуючи зіграти за донат 04
Десятирічна чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова збирає кошти на ЗСУ, пропонуючи зіграти за донат 05
Десятирічна чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова збирає кошти на ЗСУ, пропонуючи зіграти за донат 06

Автор: Ольга Лузан
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Це наше майбутнє, оркам не зрозуміти
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29.06.2022 10:25 Відповісти
Ця чудова дівчинка-майбутнє української незламної нації.
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29.06.2022 10:25 Відповісти
detina prosta chudove - ce i e nastupna Ukraina. djakuemo tatu ta mati
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29.06.2022 10:25 Відповісти
з таким народам як українці рашистським оркам нічого не світить-
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29.06.2022 10:26 Відповісти
Бережи тебе Бог,дівчинко!І хай щастить!
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29.06.2022 10:30 Відповісти
подивіться фото та відео як в мордорі дітей з дятячих садків привчають до ненависті, скреп та "побєдобєсія". Діти в дитсадках марширують в формі солдатів червоної армії, символи z як атрибут №1 повсюди.. Що зних виросте?? Виростуть людоїди що теперішні жахнуться. От такий собі соціальний біоексперимент в дії...А у нас тут дехто продовжує "там же наші люди"...
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29.06.2022 10:48 Відповісти
Виросте перегній.
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29.06.2022 10:50 Відповісти
1200 грн. х 8 годин = 9600 за день: майже $1000 на місяць.
А в Чапаєва чемпіонка грає ?
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29.06.2022 10:48 Відповісти
Українська синичка - сидить на "жердинці" і приносить "у дзьобику" частинку нашої Перемоги!
Діте, ти - наше золото, наше диво, якого немає і не може бути в жодній країні, окрім нашої рідної України! 🌺
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29.06.2022 12:06 Відповісти
Молодець!
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29.06.2022 12:11 Відповісти
Патріотка,Україночка!
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29.06.2022 12:51 Відповісти
 
 