Із 1 липня окупаційна влада починає знесення будинків у Маріуполі, - Андрющенко. ФОТО

У Маріуполі з першого липня окупаційна влада починає знесення будинків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. З першого липня окупаційна влада починає знесення будинків. Через обурення людей міські колаборанти вдаються до нових вигадок. Такі повідомлення розміщують на будинках, що готують до виселення. "Маневрений житловий фонд" - це те, чого в Маріуполі немає. Фактично це означає - вас виселять на вулицю, витягайте речі і йдіть куди хочте. Головне - звучить красиво", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що така сама ситуація з компенсацією за житло та ремонтом.

"В районних адміністраціях окупантам вже в голос говорять, що приватний сектор відновлюється сам. Щодо багатоповерхівок досі лунають обіцянки, навіть попри офіційні заперечення донецької "влади". Більшість маріупольців через дощі почала самостійне відновлення дахів будівель. Гуртуються під’їздами, здають по ломбардам цінні речі за безцінь, на гроші купують матеріали та відновлюють дахи. Ломбарди контролюються колаборантами, які продовжують наживатись на горі містян", - додав Андрющенко.

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