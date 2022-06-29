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Із 1 липня окупаційна влада починає знесення будинків у Маріуполі, - Андрющенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Маріуполі з першого липня окупаційна влада починає знесення будинків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. З першого липня окупаційна влада починає знесення будинків. Через обурення людей міські колаборанти вдаються до нових вигадок. Такі повідомлення розміщують на будинках, що готують до виселення. "Маневрений житловий фонд" - це те, чого в Маріуполі немає. Фактично це означає - вас виселять на вулицю, витягайте речі і йдіть куди хочте. Головне - звучить красиво", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що така сама ситуація з компенсацією за житло та ремонтом.

"В районних адміністраціях окупантам вже в голос говорять, що приватний сектор відновлюється сам. Щодо багатоповерхівок досі лунають обіцянки, навіть попри офіційні заперечення донецької "влади". Більшість маріупольців через дощі почала самостійне відновлення дахів будівель. Гуртуються під’їздами, здають по ломбардам цінні речі за безцінь, на гроші купують матеріали та відновлюють дахи. Ломбарди контролюються колаборантами, які продовжують наживатись на горі містян", - додав Андрющенко.

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Із 1 липня окупаційна влада починає знесення будинків у Маріуполі, - Андрющенко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі окупанти розпочали "реєстрацію" приватного житла, - Андрющенко

Із 1 липня окупаційна влада починає знесення будинків у Маріуполі, - Андрющенко 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
"Рюзьгемир" пришёл. Всем зубы на полку.
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29.06.2022 10:33
+5
Орда весь Маріуполь знесе. Там, за традицією, буде велика військова база.
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29.06.2022 10:44
+3
Кстати за то бабло шо башляет Европа за энергоресурсы кацапы вполне могли бы там чото и построить для мариупольченцев. Но не будут
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29.06.2022 10:42
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"Рюзьгемир" пришёл. Всем зубы на полку.
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29.06.2022 10:33 Відповісти
Кстати за то бабло шо башляет Европа за энергоресурсы кацапы вполне могли бы там чото и построить для мариупольченцев. Но не будут
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29.06.2022 10:42 Відповісти
Они то построят но для себя и своих военных.
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29.06.2022 10:44 Відповісти
Что-то военное для мариупольцев точно построят, к бабке не ходи. Если хаймарс случайно не помешает.)
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29.06.2022 10:45 Відповісти
Сліди своїх злодіянь "замітають"?
"Який будинок? Як підірвали? А хіба він був? Ми тут мирно нациків ганяли, на 100 рублів і ні в чому собі не відмовляй." (сценарій рузьге мір)
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29.06.2022 10:43 Відповісти
Орда весь Маріуполь знесе. Там, за традицією, буде велика військова база.
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29.06.2022 10:44 Відповісти
Потерянный город, кроме пенсии там никто не будет жить, копия Донецка.
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29.06.2022 10:52 Відповісти
Куда хуже Донецка, куда хуже. Там и сейчас умирают люди, ещё год такой жизни и там собак даже не останется, не то что людей.
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29.06.2022 10:59 Відповісти
хто хотів, той виїхав.
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29.06.2022 11:33 Відповісти
підари хочуть знищити всі видимі докази війни і їх злочинів
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29.06.2022 12:05 Відповісти
замітають сліди
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29.06.2022 12:41 Відповісти
вместо ремонта дахів нужно тихонько кацапам ад устраивать
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29.06.2022 12:58 Відповісти
 
 