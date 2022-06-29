За добу по п’ять ворожих влучень витримали Слов’янськ і Бахмут. Під російськими обстрілами були ще 6 населених пунктів Донеччини, - Нацполіція. ФОТО

Окупанти обстріляли 7 населених пунктів. Є вбиті та поранені мирні жителі. Руйнувань зазнали 20 цивільних об’єктів – житлові будинки, школа, завод, агрофірма, підприємства, лінія електропередач.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"По п’ять ворожих влучень витримали Слов’янськ і Бахмут, також росіяни поцілили в Авдіївку, Нетайлове, Новоукраїнку, Парасковіївку, Олександро-Калинове.

Окупанти били ракетами ЗРК "С-300", артилерією, реактивними системами залпового вогню "Град" і "Ураган". Загалом зафіксовано 16 ударів по Донеччині. Зруйновано та пошкоджено 10 приватних будинків та цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

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