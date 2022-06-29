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війна (56511) Кременчук (218) обстріл (21114) ДСНС (4461)

Під час розбору завалів ТЦ у Кременчуці стався зсув плити, постраждали двоє рятувальників, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час розбору пошкоджених будівельних конструкцій знищеного ворожою ракетою торговельного центру в Кременчуці на Полтавщині постраждали двоє рятувальників.

Про це повідомляє в телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"29 червня о 04:12 під час підготовки до демонтажу залізобетонних плит стався зсув однієї з них, внаслідок чого зазнали травм два співробітники ДСНС. Наразі вони перебувають у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що рятувальники обстежили й розібрали уламки будівельних конструкцій на 75% загальної площі об’єкта.

За їхніми даними, внаслідок обстрілу ТЦ загинуло 18 осіб (з яких 1 особа померла в лікарні), під час розбору завалів виявлено 8 фрагментів людських тіл.

По медичну допомогу звернулася 61 особа, з них 26

госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування.

До робіт залучено 392 особи та 65 одиниць техніки.

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Під час розбору завалів ТЦ у Кременчуці стався зсув плити, постраждали двоє рятувальників, - ДСНС 01

Під час розбору завалів ТЦ у Кременчуці стався зсув плити, постраждали двоє рятувальників, - ДСНС 02

Під час розбору завалів ТЦ у Кременчуці стався зсув плити, постраждали двоє рятувальників, - ДСНС 03

Під час розбору завалів ТЦ у Кременчуці стався зсув плити, постраждали двоє рятувальників, - ДСНС 04

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Під час розбору завалів ТЦ у Кременчуці стався зсув плити, постраждали двоє рятувальників, - ДСНС 05

Автор: Наталя Джума
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шо заплиты он сделан из тонкой жести и пластика там нет плит..этохалабуда..может отиплитель мкасимум и плстик..там даже стен нет просто картон
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29.06.2022 12:56 Відповісти
біль сум жах ... ніколи не простимо цього кацапам ..родичі браття і сестри які живуть в росії ідуть в слід за крейсером москва
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29.06.2022 13:01 Відповісти
Хлопці, бережіть себе. Хай Бог вам допомагає
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29.06.2022 13:02 Відповісти
 
 