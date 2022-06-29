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Хотів захопити Запорізьку область. Бойовика "ДНР" засуджено на 15 років позбавлення волі, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За публічного обвинувачення прокурорів Запорізької обласної прокуратури суд визнав винним чоловіка у державній зраді та участі у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях. Йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генпрокурора.

Хотів захопити Запорізьку область. Бойовика ДНР засуджено на 15 років позбавлення волі, - Офіс Генпрокурора 01

"Прокурори в суді довели, що на початку березня 2022 року громадянин України, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно вступив до лав незаконного збройного формування, підконтрольного так званій "ДНР", де був призначений на посаду командира відділення. Надалі він у складі армії РФ здійснював наступ на Україну з метою захоплення територій Запорізької області. Внаслідок бойових зіткнень із підрозділами Збройних Сил України його було взято в полон. У подальшому судом обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+7
ну і нащо знову харю *героя* затушували? Хай прославиться як борець за ідею.Може в дирляндії ще й памятник поставлять
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29.06.2022 12:10
+4
Криві закони.

Ось він втече і звідки я буду знати що його шукають? Випустить його куплений начальник тюрми і він навіть буде вважатись що сидить...

Наприклад в Польщі навіть якщо хтось просту аварію п'яним робить, то про неї в бігучому рядку на каналах повідомляють із іменем, прізвищем та віком. Щоб всі знайомі та жителі регіону знали що такий то злочинець.
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29.06.2022 12:17
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ti smotri - etot esho i v obezjannike s beloi lentoi na ruke
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29.06.2022 12:03 Відповісти
и в гроб с ней положат...
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29.06.2022 12:26 Відповісти
А своего ЗРАДНИКА -ГНИДУ генерала сдавшего полностью Херсон Зе всего лишь понизил в звании ‼️А Наумова баканов с миллионами выпустил и сам неизвестно где месяц прятался‼️ГНИДА НА ГНИДЕ В ОП И ГНИДОЙ ПОГОНЯЮТ
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29.06.2022 13:15 Відповісти
Хотів захопити Запорізьку область. Чо прям всю? А остальные области как же? Так и останутся "неосвобожденными" Была у пацана цель в жизни. Все пропало теперь.)))
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29.06.2022 12:09 Відповісти
... и один ???? , не уж он и за решеткой страшный , шо харю показать бояться .....
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29.06.2022 12:14 Відповісти
ну і нащо знову харю *героя* затушували? Хай прославиться як борець за ідею.Може в дирляндії ще й памятник поставлять
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29.06.2022 12:10 Відповісти
на незатушованные можно у Золкина посмотреть. Там их дохера.
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29.06.2022 12:13 Відповісти
Криві закони.

Ось він втече і звідки я буду знати що його шукають? Випустить його куплений начальник тюрми і він навіть буде вважатись що сидить...

Наприклад в Польщі навіть якщо хтось просту аварію п'яним робить, то про неї в бігучому рядку на каналах повідомляють із іменем, прізвищем та віком. Щоб всі знайомі та жителі регіону знали що такий то злочинець.
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29.06.2022 12:17 Відповісти
нужно принимать европейские законы и это касается всего.
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29.06.2022 12:44 Відповісти
Тут на жаль набуває чинності Женевська конвенція з прав людини,тобто злочинець міг відмовитися що б його показували в пресі і на телебаченні наша держава прагнути в ЄС і ми зобов'язані дотримуватися правил змісту у тому числі для військовополонених і навіть зрадників тих, що знаходяться під вартою
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29.06.2022 15:17 Відповісти
Таких рішень має бути більше.

І термін має бути максимальним.

Взагалі законодавство треба переписати. В сша норма посадити на 110 років. В сша можуть посадити навіть на декілька пожиттєвих і вважаю що це правильно.
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29.06.2022 12:13 Відповісти
Ну, там і випустити можуть достроково
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29.06.2022 12:52 Відповісти
з відбуванням покарання на крейсері мацква
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29.06.2022 12:17 Відповісти
витотрошить падлюку....
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29.06.2022 12:18 Відповісти
Ну шо, взяв?
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29.06.2022 12:22 Відповісти
ну почему их не убивают?
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29.06.2022 12:41 Відповісти
потом выйдет и еще с бюджета пенсия ему положена как гражданину Украины.
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29.06.2022 12:46 Відповісти
Що, самотужки один хотів захопити цілу область? Нє, ну а чого, з херсонською практично так і трапилось
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29.06.2022 12:51 Відповісти
Чому не пожиттеве ?
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29.06.2022 13:29 Відповісти
 
 