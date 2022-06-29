Президент Індонезії Відодо відвідав Ірпінь. ФОТО

Президент Індонезії Джоко Відодо відвідав Ірпінь (Київська обл.).

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері в середу.

"Позаду мене житловий комплекс "Липки" в зруйнованому війною українському місті Ірпінь. Разом із мером Ірпеня Олександром Григоровичем Маркушиним я на власні очі побачив руйнування, завдані будинкам та інфраструктурі внаслідок війни. Сподіваюся, цю війну вдасться зупинити найближчим часом", - написав він.

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