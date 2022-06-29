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Президент Індонезії Відодо відвідав Ірпінь. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Індонезії Джоко Відодо відвідав Ірпінь (Київська обл.).

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері в середу.

"Позаду мене житловий комплекс "Липки" в зруйнованому війною українському місті Ірпінь. Разом із мером Ірпеня Олександром Григоровичем Маркушиним я на власні очі побачив руйнування, завдані будинкам та інфраструктурі внаслідок війни. Сподіваюся, цю війну вдасться зупинити найближчим часом", - написав він.

Президент Індонезії Відодо відвідав Ірпінь 01

Також читайте: Президент Індонезії Відодо їде до Києва

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Елдак там где деньги...
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29.06.2022 14:05
+10
Индонезия перекрыла поставки пальмового масла и вся индустрия сыроварения на раиссии накрылась медным тазом. Шоколадные бароны по обе линии фронта тоже в большом напряжении, продукт где меньше 50% содержания какао-бобов назвать шоколадом ни по каким стандартам нельзя
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29.06.2022 14:05
+9
Что, это точно? 😀 Тогда им срочно придумать как использовать ягель вместо пальмового масла. Или бизнесу хана.

Вспомнил анекдот советской эры:

Встречаются директора двух мясокомбинатов, один спрашивает у коллеги:
- Послушай, почему твою колбасу покупают, а мою нет? Как ты ее делаешь?
- Да очень просто. Берем кишки, набиваем костной мукой, крахмалом, измельченными газетами, говном, добавляем немного мяса...
- А, так вы туда и мясо добавляете?
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29.06.2022 14:14
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Непонял, а чего его Елдак не встречает?
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29.06.2022 13:57 Відповісти
Елдак там где деньги...
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29.06.2022 14:05 Відповісти
Радость-то какая.
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29.06.2022 14:00 Відповісти
гоніть його в шию. хай іде з ****** обіймається
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29.06.2022 14:01 Відповісти
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29.06.2022 14:04 Відповісти
Индонезия перекрыла поставки пальмового масла и вся индустрия сыроварения на раиссии накрылась медным тазом. Шоколадные бароны по обе линии фронта тоже в большом напряжении, продукт где меньше 50% содержания какао-бобов назвать шоколадом ни по каким стандартам нельзя
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29.06.2022 14:05 Відповісти
Что, это точно? 😀 Тогда им срочно придумать как использовать ягель вместо пальмового масла. Или бизнесу хана.

Вспомнил анекдот советской эры:

Встречаются директора двух мясокомбинатов, один спрашивает у коллеги:
- Послушай, почему твою колбасу покупают, а мою нет? Как ты ее делаешь?
- Да очень просто. Берем кишки, набиваем костной мукой, крахмалом, измельченными газетами, говном, добавляем немного мяса...
- А, так вы туда и мясо добавляете?
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29.06.2022 14:14 Відповісти
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29.06.2022 14:20 Відповісти
правда, не очень то и советский, у нас уже давно только такая колбаса и продается, разница только в цене
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29.06.2022 14:22 Відповісти
На сегодня Есть разная по качеству вкусу и без преувеличений , цена и производитель определяют многое ,другое дело что используются консерванты и стабилизаторы всякие там Е ,чтобы увеличить срок хранения, но то же самое и в странах ЕС ,если присутствует ГМО необходимо обязательно указывать ,cыр например многих украинских производителей мне больше нравиться чем польский например "пластмассовую" импортную клубнику красивую на вид , но не имеющую вкуса ,я не беру вообще
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29.06.2022 15:09 Відповісти
Почему нельзя было ещё месяц назад разбить кацапов в украине❓Технически это было возможно. Была бы и техника и самолеты и все что нужно☝
Но у кацапов много атомного оружия❗И тут нужно уметь сварить лягушку так, что бы она не выпрыгнула. 💥Спешить нельзя💥 Инкубационный период куринных яиц 21 день, если сделать теплей для ускорения то ничего не получится☝

Должен подточится авторитет юхла. Тогда наносится ряд военных поражений и на визги юхла о атомном ответе ему свои же по носу и щелкнут👍 Сам завалил, сам и расхлебуй. ***** ***
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29.06.2022 14:07 Відповісти
ниочем. у ваты авторитет - это когда все боятся, так что скорее его щелкнут, если сдаст назад и откажется ядерные ракеты запустить.
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29.06.2022 14:19 Відповісти
Когда его окружение увидит, что все что воровали все заберут и ещё посадят❗И это из за прйобов юхла☝ то они его выталкнут на переговоры капитуляции с гарантиями для определённого круга.
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29.06.2022 14:23 Відповісти
Індонезія - один з найперших наших покупців військової техніки. ВВП за 2020 рік (епідемія корони) - більше $1 трлн.
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29.06.2022 19:06 Відповісти
Навіщо маски? В Ірпені барановірус?
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29.06.2022 14:31 Відповісти
после увиденного в Ирпене президент Индонезии на самите 20-ки особо крепко пожмет руку Путину и после этого 3 дня руки мыть не будет.
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29.06.2022 14:44 Відповісти
А який сенс цих екскурсій сьогодні? Хто хотів, давно вже все зрозумів!
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29.06.2022 15:09 Відповісти
єто декорации голивуда сделаніе нато и жидо бендерами..или зеленій екран ві врете..фотошоп..
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29.06.2022 16:43 Відповісти
 
 