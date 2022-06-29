Президент Індонезії Відодо відвідав Ірпінь. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Індонезії Джоко Відодо відвідав Ірпінь (Київська обл.).
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері в середу.
"Позаду мене житловий комплекс "Липки" в зруйнованому війною українському місті Ірпінь. Разом із мером Ірпеня Олександром Григоровичем Маркушиним я на власні очі побачив руйнування, завдані будинкам та інфраструктурі внаслідок війни. Сподіваюся, цю війну вдасться зупинити найближчим часом", - написав він.
Топ коментарі
+11 Виктор Ле
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Вспомнил анекдот советской эры:
Встречаются директора двух мясокомбинатов, один спрашивает у коллеги:
- Послушай, почему твою колбасу покупают, а мою нет? Как ты ее делаешь?
- Да очень просто. Берем кишки, набиваем костной мукой, крахмалом, измельченными газетами, говном, добавляем немного мяса...
- А, так вы туда и мясо добавляете?
Но у кацапов много атомного оружия❗И тут нужно уметь сварить лягушку так, что бы она не выпрыгнула. 💥Спешить нельзя💥 Инкубационный период куринных яиц 21 день, если сделать теплей для ускорения то ничего не получится☝
Должен подточится авторитет юхла. Тогда наносится ряд военных поражений и на визги юхла о атомном ответе ему свои же по носу и щелкнут👍 Сам завалил, сам и расхлебуй. ***** ***