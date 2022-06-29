Двох голів громад Херсонщини Бабича і Самойленка звільнено з полону окупантів. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
В окупованій Херсонській області з полону загарбників звільнили двох голів місцевих громад.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Асоціації міст України.
"28 червня звільнили з полону Голопристанського міського голову Олександра Бабича та Станіславського сільського голову Івана Самойленка з Херсонської області", - йдеться в повідомленні.
Окупанти викрали Бабича наприкінці березня – відмовлявся співпрацювати з російськими загарбниками. Івана Самойленка викрали у червні під час виїзду комунальників на аварійну дільницю для ремонту електричної мережі.
На сьогодні ще 4 міських голови залишаються у полоні окупантів, їх доля невідома.
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Іх не обміняли, їх звільнили самі окупанти.
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