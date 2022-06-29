УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6705 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
13 800 8
Дніпро місто (2159) обстріл (21114) ДСНС (4461)

Ворог знову завдав ракетного удару по Дніпру. Постраждалих немає, - ДСНС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

29 червня російські окупанти завдали ракетного удару по околиці Дніпра.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.

Ворог знову завдав ракетного удару по Дніпру. Постраждалих немає, - ДСНС 01

"Агресор ракетою вдарив по околиці Дніпра. На місці влучання сталася пожежа. Горіла суха трава. Внаслідок прильоту ніхто з людей не постраждав. Полум'я вже загасили. Поряд рятувальники знайшли безпечні уламки від ракети", - йдеться у звіті ДСНС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі виявлено двох загиблих під завалами будівлі автотранспортного підприємства, знищеного ворожою ракетою, - Резніченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тварюки !
показати весь коментар
29.06.2022 14:26 Відповісти
это вообще нормально? 3 тысячи ракет скидывать на голову людям?
показати весь коментар
29.06.2022 14:29 Відповісти
наносите в ответ
показати весь коментар
29.06.2022 14:31 Відповісти
Очень громко прилетело, родные говорят
показати весь коментар
29.06.2022 14:32 Відповісти
А сирени не було
показати весь коментар
29.06.2022 14:51 Відповісти
Це утром було.
показати весь коментар
29.06.2022 16:17 Відповісти
~9:54 - взрыв
9:57 - сирена
показати весь коментар
29.06.2022 16:29 Відповісти
 
 