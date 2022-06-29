Ворог знову завдав ракетного удару по Дніпру. Постраждалих немає, - ДСНС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
29 червня російські окупанти завдали ракетного удару по околиці Дніпра.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.
"Агресор ракетою вдарив по околиці Дніпра. На місці влучання сталася пожежа. Горіла суха трава. Внаслідок прильоту ніхто з людей не постраждав. Полум'я вже загасили. Поряд рятувальники знайшли безпечні уламки від ракети", - йдеться у звіті ДСНС.
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