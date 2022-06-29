Злочинці привласнили 100 млн грн під виглядом оформлення допомоги з ЄС. ФОТО

Вони створили ряд фейкових сайтів, які імітували офіційні урядові сторінки України та ЄС. Та збирали через них дані про банківські картки громадян, з яких потім знімали гроші.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час проходження процедури авторизації, необхідної для отримання виплат, відвідувачі сайтів заповнювали поле із реквізитами своїх банківських карток для нібито оплати комісії за транзакцію при нарахуванні грошової допомоги. Після цього учасники схеми списували з банківських карток потерпілих грошові кошти, які розподіляли між собою", - йдеться у повідомленні.

Шахраї обдурили близько 5 тис. людей на саму у 100 млн грн.

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Правоохоронці провели обшуки вдома у дев’яти шахраїв. Роботу фальшивих сайтів заблоковано. Слідчі розшукують всіх учасників схеми та вживають дій для арешту коштів на їх банківських рахунках.







