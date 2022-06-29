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шахрайство (672) допомога (5064) Офіс Генпрокурора (2351)

Злочинці привласнили 100 млн грн під виглядом оформлення допомоги з ЄС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Вони створили ряд фейкових сайтів, які імітували офіційні урядові сторінки України та ЄС. Та збирали через них дані про банківські картки громадян, з яких потім знімали гроші.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час проходження процедури авторизації, необхідної для отримання виплат, відвідувачі сайтів заповнювали поле із реквізитами своїх банківських карток для нібито оплати комісії за транзакцію при нарахуванні грошової допомоги. Після цього учасники схеми списували з банківських карток потерпілих грошові кошти, які розподіляли між собою", - йдеться у повідомленні.

Шахраї обдурили близько 5 тис. людей на саму у 100 млн грн.

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Правоохоронці провели обшуки вдома у дев’яти шахраїв. Роботу фальшивих сайтів заблоковано. Слідчі розшукують всіх учасників схеми та вживають дій для арешту коштів на їх банківських рахунках.

Злочинці привласнили 100 млн грн під виглядом оформлення допомоги з ЄС 01
Злочинці привласнили 100 млн грн під виглядом оформлення допомоги з ЄС 02
Злочинці привласнили 100 млн грн під виглядом оформлення допомоги з ЄС 03
Злочинці привласнили 100 млн грн під виглядом оформлення допомоги з ЄС 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
Чергові мерзенні покиьдки...
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29.06.2022 15:00
+6
Не пишут главного. С какого периоду действовал "центр"? Если бабушки и дедушки его легко находили на протяжении месяцев 3-х, возникает вопрос-а что делали кибермилицирнеры? Ждали пока сумм перевалит за 100 лямов? Или что другое делали?
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29.06.2022 15:06
+3
Хотя с другой стороны откуда у обманутых граждан было 100 миллионов гривен? даже если разделить на 5000 то в среднем это 20 к. обоя рябое кароче, имхо. У кого-то банально жрать нечего, а эти на халяву повелись.
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29.06.2022 15:05
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29.06.2022 14:59 Відповісти
Чергові мерзенні покиьдки...
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29.06.2022 15:00 Відповісти
Хотя с другой стороны откуда у обманутых граждан было 100 миллионов гривен? даже если разделить на 5000 то в среднем это 20 к. обоя рябое кароче, имхо. У кого-то банально жрать нечего, а эти на халяву повелись.
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29.06.2022 15:05 Відповісти
Речь идет о гражданах ЕС.
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29.06.2022 15:36 Відповісти
Граждане ЕС получали выплаты на украинских урядовых сайтах? тебе что солнышком голову напекло?
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29.06.2022 15:44 Відповісти
на карточке может быть 20к. у кого меньше у кого больше, кто-то не сразу заметил, все бывает. номера утекли и привет. а то, что на "халяву" ведутся это следствие "работы" государства как такового (от и до). к примеру, та же "ковид тысяча" - кто успел забрать, тот успел, а кто нет - пошел нафиг, "халява" кончилась без объяснений и даже без минимальных обещаний, типа, после войны (или что все автоматически пошло на войну). хотя вроде как равенство перед законом и т.п. должно бы быть как основа.
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29.06.2022 19:33 Відповісти
під виглядом
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29.06.2022 15:04 Відповісти
наконец-то!!
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29.06.2022 15:04 Відповісти
Не пишут главного. С какого периоду действовал "центр"? Если бабушки и дедушки его легко находили на протяжении месяцев 3-х, возникает вопрос-а что делали кибермилицирнеры? Ждали пока сумм перевалит за 100 лямов? Или что другое делали?
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29.06.2022 15:06 Відповісти
які імітували офіційні урядові сторінки України та ЄС

Не, понял, а разве у нас кроме Дии в е-пидтрымке еще кто-то подает на пропитание? Ну это совсем лошарой нада быть шоб гуглить финансовую помощь в интернете

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29.06.2022 15:09 Відповісти
поляки точно делали сайты-визитки для беженцев, может еще где было, так что там все продуманно. ну и после скоммуниздывания бабла наверное тяжело было с отечественными банками договориться, особенно заграницей.
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29.06.2022 19:38 Відповісти
не ту фоты. на правильных они должны были воляться в обоссаных штанах возле кирпичной стены
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29.06.2022 15:07 Відповісти
я бачив подібні об"яви ще до війни. тобто у нашої кіберполіції пішло мінімум 5 місяців, щоб "розкрити" злочинців, сайт яких видавали різні рекламні блоки
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29.06.2022 15:10 Відповісти
На передок їх в одних трусах
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29.06.2022 15:31 Відповісти
Усі подібні злочини у військовий час вимагають жорсткого і справедливого покарання, наприклад від 15 до пожиттєвого ув'язнення і автоматично іншим піде на користь
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29.06.2022 16:37 Відповісти
Та хто ж там сьогодні заголовки пише - "під видом"? Під виглядом, вашу маму, пане гугл Перекладач. От чесно, модер, поскаржусь на тебе Бутусову - нахєр сраним віником з редакції
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29.06.2022 17:23 Відповісти
 
 