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Окупанти продовжують завдавати ударів по Оріхову та Гуляйполю, - Запорізька ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Впродовж минулої доби до органів поліції надійшло 19 повідомлень щодо здійснення військовослужбовцями рф збройних злочинів проти мирного населення. Заявники повідомляють про наслідки обстрілів по житлових будинках у населених пунктах Оріхівської та Гуляйпільської територіальних громад, які відбулися у різні періоди війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

Окупанти продовжують завдавати ударів по Оріхову та Гуляйполю, - Запорізька ОВА 01

"Вкотре представники армії РФ поцілили по Гуляйполю. Ворожі ракетні удари завдані по приватних будинках, в яких сильно ушкоджене шиферне перекриття, посічені стіни та зруйновані вікна. Також снаряди прилетіли в один із місцевих навчальних закладів. Від влучення ракети відбулося займання даху приміщення, внаслідок чого пошкоджено майно на верхніх поверхах ліцею.

Окупанти продовжують завдавати ударів по Оріхову та Гуляйполю, - Запорізька ОВА 02

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Значних руйнацій минулої доби зазнали й домівки оріхівців. У будинках потрощені дахи, деформовані фасади та вікна. Окрім самих житлових приміщень значних ушкоджень зазнали й прибудинкові території. Від розриву ракет залишилися обірваними дроти електромереж, пошкоджені двори та парканні огорожі, припарковані автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Окупанти продовжують завдавати ударів по Оріхову та Гуляйполю, - Запорізька ОВА 03

Встановлено, що внаслідок артилерійського обстрілу по Оріхову поранених громадян доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

"Також впродовж минулої доби зафіксовано чотири повідомлення від мешканців села Преображенка Пологівського району щодо зруйнованих квартир, житлових будинків, а також усього майна, яке було у домівках сельчан", - додали у ОВА.
Окупанти продовжують завдавати ударів по Оріхову та Гуляйполю, - Запорізька ОВА 04

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Окупанти продовжують завдавати ударів по Оріхову та Гуляйполю, - Запорізька ОВА 05
Окупанти продовжують завдавати ударів по Оріхову та Гуляйполю, - Запорізька ОВА 06
Окупанти продовжують завдавати ударів по Оріхову та Гуляйполю, - Запорізька ОВА 07


Окупанти продовжують завдавати ударів по Оріхову та Гуляйполю, - Запорізька ОВА 08
Окупанти продовжують завдавати ударів по Оріхову та Гуляйполю, - Запорізька ОВА 09
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Моє ріднесеньке Гуляйполе, як же тяжко тобі.
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29.06.2022 17:28 Відповісти
Махно россиянцы развели на пальцах, надеюсь теперь у них такого не выйдет.
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29.06.2022 21:38 Відповісти
 
 