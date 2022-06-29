Пораненим українським захисникам потрібні розкладачки, а лікарям - медичний одяг, - волонтерка Воронкова. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Волонтерка Наталя Воронкова просить допомоги для лікарів та поранених українських захисників.
Про це вона пише у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, через велику кількість операцій медичний одяг швидко псується, тому лікарям потрібні потрібні медичні костюми чоловічі р.48-56 та медичні костюми жіночі р. 40-52 та ковпачки (шапочки). Тканина бавовна! Вартість такого костюму від 600 до 1000 грн.
Водночас для поранених українських захисників потрібні розкладачки.
"Одна така разом з матрасом коштує від 1700 до 2500 гривень. Потрібно багато, більше 150 шт. Просимо вашої допомоги або коштами на закупівлю або хто може подарувати на фронт такі розкладачки (можна бувші у вжитку) - будемо дуже вдячні за допомогу!" - зазначила Воронкова.
Бажаючі можуть допомогти, привезти костюми та розкладачки, або ж допомогти зв'язками з виробниками для зниження вартості. Також можна допомогти коштами.
Відправити новою поштою: Київ НП№20, 0503326601, ГО "Волонтерська Сотня Доброволя".
Привезти можна за адресою: м.Київ, Лабораторний провулок, 26. Біля 2 КПП Головного Військового Госпіталю
Реквізити:
ПриватБанк, Воронкова Наталія
5168 7420 1680 3284 гривня
BENEFICIARY: VORONKOVA NATALIIA
EUR CARD/ACCOUNT: 5168 7450 3123 4310
IBAN: UA983052990000026204686615704
Bank SWIFT-Code: PBANUA2X
USD CARD/ACCOUNT: 5168 7450 2156 3280
IBAN: UA503052990262086400928807315
Bank SWIFT-Code: PBANUA2X
КАРТКА ПАЛИВО
ПриватБанк Воронкова Наталія
4731 2196 4087 3521
PayPal: [email protected]
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