Пораненим українським захисникам потрібні розкладачки, а лікарям - медичний одяг, - волонтерка Воронкова. ФОТО

Волонтерка Наталя Воронкова просить допомоги для лікарів та поранених українських захисників.

Про це вона пише у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, через велику кількість операцій медичний одяг швидко псується, тому лікарям потрібні потрібні медичні костюми чоловічі р.48-56 та медичні костюми жіночі р. 40-52 та ковпачки (шапочки). Тканина бавовна! Вартість такого костюму від 600 до 1000 грн.

Водночас для поранених українських захисників потрібні розкладачки.

"Одна така разом з матрасом коштує від 1700 до 2500 гривень. Потрібно багато, більше 150 шт. Просимо вашої допомоги або коштами на закупівлю або хто може подарувати на фронт такі розкладачки (можна бувші у вжитку) - будемо дуже вдячні за допомогу!" - зазначила Воронкова.

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Бажаючі можуть допомогти, привезти костюми та розкладачки, або ж допомогти зв'язками з виробниками для зниження вартості. Також можна допомогти коштами.

Відправити новою поштою: Київ НП№20, 0503326601, ГО "Волонтерська Сотня Доброволя".

Привезти можна за адресою: м.Київ, Лабораторний провулок, 26. Біля 2 КПП Головного Військового Госпіталю

Реквізити:



ПриватБанк, Воронкова Наталія

5168 7420 1680 3284 гривня

BENEFICIARY: VORONKOVA NATALIIA

EUR CARD/ACCOUNT: 5168 7450 3123 4310

IBAN: UA983052990000026204686615704

Bank SWIFT-Code: PBANUA2X

USD CARD/ACCOUNT: 5168 7450 2156 3280

IBAN: UA503052990262086400928807315

Bank SWIFT-Code: PBANUA2X

КАРТКА ПАЛИВО

ПриватБанк Воронкова Наталія

4731 2196 4087 3521

PayPal: [email protected]

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