УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6705 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
9 558 24
війна (56511) допомога (5064) волонтери (1212) Воронкова (10)

Пораненим українським захисникам потрібні розкладачки, а лікарям - медичний одяг, - волонтерка Воронкова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Волонтерка Наталя Воронкова просить допомоги для лікарів та поранених українських захисників.

Про це вона пише у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, через велику кількість операцій медичний одяг швидко псується, тому лікарям потрібні потрібні медичні костюми чоловічі р.48-56 та медичні костюми жіночі р. 40-52 та ковпачки (шапочки). Тканина бавовна! Вартість такого костюму від 600 до 1000 грн.

Водночас для поранених українських захисників потрібні розкладачки.

"Одна така разом з матрасом коштує від 1700 до 2500 гривень. Потрібно багато, більше 150 шт. Просимо вашої допомоги або коштами на закупівлю або хто може подарувати на фронт такі розкладачки (можна бувші у вжитку) - будемо дуже вдячні за допомогу!" - зазначила Воронкова.

Читайте також: Українським розвідниками терміново потрібні дрони, на сході тривають пекельні бої, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Бажаючі можуть допомогти, привезти костюми та розкладачки, або ж допомогти зв'язками з виробниками для зниження вартості. Також можна допомогти коштами.

Відправити новою поштою: Київ НП№20, 0503326601, ГО "Волонтерська Сотня Доброволя".

Привезти можна за адресою: м.Київ, Лабораторний провулок, 26. Біля 2 КПП Головного Військового Госпіталю

Реквізити:

ПриватБанк, Воронкова Наталія

5168 7420 1680 3284 гривня

BENEFICIARY: VORONKOVA NATALIIA

EUR CARD/ACCOUNT: 5168 7450 3123 4310

IBAN: UA983052990000026204686615704

Bank SWIFT-Code: PBANUA2X

USD CARD/ACCOUNT: 5168 7450 2156 3280

IBAN: UA503052990262086400928807315

Bank SWIFT-Code: PBANUA2X

КАРТКА ПАЛИВО

ПриватБанк Воронкова Наталія

4731 2196 4087 3521

PayPal: [email protected]

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування воїнів: "Їх ставлять на дуже важкі рани й ампутації". ФОТОрепортаж

Пораненим українським захисникам потрібні розкладачки, а лікарям - медичний одяг, - волонтерка Воронкова 01
Пораненим українським захисникам потрібні розкладачки, а лікарям - медичний одяг, - волонтерка Воронкова 02
Пораненим українським захисникам потрібні розкладачки, а лікарям - медичний одяг, - волонтерка Воронкова 03

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+18
А де Ляшко, де генерал медичних війск і за що вона отримала очередне звання від стидно казати головнокомандуючего де нарешщті сам він ! бо коли вони піаряться в них все е і все під контролем а начальника госпиталю в Запоріжжі звільнили бо сам через волонтерів решав проблеми госпіталю .Де вони ? чому в бункері, а не серед поранених в лікарні святкуют очередне звання ! Ганьба бо начасі і зараз піднімайте всі ваши сраки і їдте в госпіталі одягати врачей і турбуватись про ранених
показати весь коментар
29.06.2022 16:52
+13
Після трьох років будівництва, в цій країні е хоч що не будь, щоб не було терміново потрібно нашій армії?
показати весь коментар
29.06.2022 17:11
+7
Обухівська "картонажка" пропонує гофроліжка https://www.facebook.com/KyivCPM/

показати весь коментар
29.06.2022 16:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ta joperesete tak e zhe medicinska gumdapomoga....gde vse to dabro ? apjatj na skladah torgujut ?
показати весь коментар
29.06.2022 16:06 Відповісти
+
показати весь коментар
29.06.2022 16:10 Відповісти
+
показати весь коментар
29.06.2022 16:22 Відповісти
+
показати весь коментар
29.06.2022 16:23 Відповісти
+
показати весь коментар
29.06.2022 16:30 Відповісти
Обухівська "картонажка" пропонує гофроліжка https://www.facebook.com/KyivCPM/

показати весь коментар
29.06.2022 16:37 Відповісти
Штуки ніби хороші,а як стосовно реклами або просування цих ліжок серед волонтерів і медиків,є якась інформація?
показати весь коментар
29.06.2022 18:04 Відповісти
людям з ампутаціями на цьому важко буде, немає опори де сісти, чи одною рукою вчитися щоб підвестися! Там має бути функціональне ліжко, а його ціна від 16000 тис.
показати весь коментар
29.06.2022 19:30 Відповісти
Не всім, але людям з травмами верхніх кінцівок, можливо, ці ліжка підійдуть?
показати весь коментар
29.06.2022 19:43 Відповісти
Не безпілотники
показати весь коментар
29.06.2022 16:50 Відповісти
+
показати весь коментар
29.06.2022 16:51 Відповісти
А де Ляшко, де генерал медичних війск і за що вона отримала очередне звання від стидно казати головнокомандуючего де нарешщті сам він ! бо коли вони піаряться в них все е і все під контролем а начальника госпиталю в Запоріжжі звільнили бо сам через волонтерів решав проблеми госпіталю .Де вони ? чому в бункері, а не серед поранених в лікарні святкуют очередне звання ! Ганьба бо начасі і зараз піднімайте всі ваши сраки і їдте в госпіталі одягати врачей і турбуватись про ранених
показати весь коментар
29.06.2022 16:52 Відповісти
Згодна на 100 %
показати весь коментар
29.06.2022 18:51 Відповісти
+
показати весь коментар
29.06.2022 17:04 Відповісти
Після трьох років будівництва, в цій країні е хоч що не будь, щоб не було терміново потрібно нашій армії?
показати весь коментар
29.06.2022 17:11 Відповісти
Можливо варто звернутися до Притулки ?
Як варіант...
показати весь коментар
29.06.2022 18:04 Відповісти
Притула, наскільки розумію, займається фронтом. Як киянка, не бачу причин, чого це місто Київ чи його мешканці не здатні самостійно вдягнути лікарів та знайти додаткові ліжка для поранених.
показати весь коментар
29.06.2022 20:24 Відповісти
Кличко повинен відреагувати, бо це нащі вояки, а зараз війна з агресором.
показати весь коментар
30.06.2022 01:31 Відповісти
+
показати весь коментар
29.06.2022 18:54 Відповісти
Це пи..дець! Знову все розкрали! Як ви сранні корупцвонери дістали, на це ж дивитися неможливо! Знущання якесь!
показати весь коментар
29.06.2022 19:26 Відповісти
Я пам'ятаю ці срані ліжка, які прогинаються від твоєї маси, після свої операції, це біль неймовірна на такому лежати! Щоб ви су...к.и самі на току поспали! Хто вкрав гроші на це! А те що вкрпли сумніву в мене немає!
показати весь коментар
29.06.2022 19:36 Відповісти
PZDC якийсь - як гарно в нас фінансувалась армія і військова медицина
показати весь коментар
30.06.2022 01:29 Відповісти
Де наші мілярдери?

Донат пішов.
показати весь коментар
01.07.2022 23:33 Відповісти
 
 