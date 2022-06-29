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хабар (3992) Молдова (1294) СБУ (10039) митниця (1028)

СБУ спіймала митника, який за $10 тис. хотів переправити до Молдови трьох чоловіків. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Чоловіки мали перейти кордон на Вінничині поза межами пунктів пропуску. Митника взяли на гарячому під час отримання коштів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, митник діяв у складі злочинної групи. Зараз слідчі встановлюють інших її учасників.

Митника затримали. Йому збираються повідомити про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу - "незаконне переправлення через кордон". Покарання за цією статтею - від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною займатися певною діяльністю терміном до 3 років.

Також читайте: СБУ встановила двох російських командирів, які віддали наказ катувати та розстріляти мирних жителів на Київщині. ФОТОрепортаж

СБУ спіймала митника, який за $10 тис. хотів переправити до Молдови трьох чоловіків 01
СБУ спіймала митника, який за $10 тис. хотів переправити до Молдови трьох чоловіків 02
СБУ спіймала митника, який за $10 тис. хотів переправити до Молдови трьох чоловіків 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
за что в расход? У нас тут что концлагерь? Ну не хотят эти мужики воевать... Кошевой вон тоже сказал, что не пойдет на войну, прям на камеру сказал, прям на всю Украину, а зебобы токо сглотнули это, так давай их тоже в расход вместе с боневтиком?
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29.06.2022 16:45
+5
Онуки,правнуки,та що там-праправнуки всіх цих митників,прикордонників та військових комісарів,ще сторіччя будуть дякувати зеленій диктатурі ,особисто Зеленському з його забороною виїзду,та відновленням кріпацького права.
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29.06.2022 16:45
+4
Таможня даёт добро. И берёт тоже..
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29.06.2022 16:29
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Таможня даёт добро. И берёт тоже..
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29.06.2022 16:29 Відповісти
митники, менты предатели были и есть приспособленцы
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29.06.2022 16:32 Відповісти
они свои ксивы до сих пор на принтере печатают???
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29.06.2022 16:34 Відповісти
по законам военного времени расстрелять а не играться с ними они обнаглели дальше некуда одного в расход остальные призадумаются
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29.06.2022 16:39 Відповісти
за что в расход? У нас тут что концлагерь? Ну не хотят эти мужики воевать... Кошевой вон тоже сказал, что не пойдет на войну, прям на камеру сказал, прям на всю Украину, а зебобы токо сглотнули это, так давай их тоже в расход вместе с боневтиком?
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29.06.2022 16:45 Відповісти
Одна вже хотіла "розстрєлівать" за "дезертирство"! Ти краще спитай військових що вони про це думають - чи потрібні на фронті не мотивовані силком притягнуті воїни чи ні?
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29.06.2022 17:47 Відповісти
Аааа, Цензор, сначала забыли замазать лица, а я успел увидеть, еще удивился думаю ну пошла жара на коррупционеров уже лица выкладуют
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29.06.2022 16:43 Відповісти
Так )Я теж спочатку був у шоці)
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29.06.2022 16:47 Відповісти
на передок ******!!
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29.06.2022 16:45 Відповісти
ЗСУ та фронт-у нас що,на одному рівні з в'язницею?
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29.06.2022 16:46 Відповісти
Онуки,правнуки,та що там-праправнуки всіх цих митників,прикордонників та військових комісарів,ще сторіччя будуть дякувати зеленій диктатурі ,особисто Зеленському з його забороною виїзду,та відновленням кріпацького права.
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29.06.2022 16:45 Відповісти
Выпускать нужно за бабки тех кто не хочет воевать. Пусть такса будет 10 тысяч долларов, но что бы эти деньги шли на армию
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29.06.2022 16:53 Відповісти
Тобто багаті на Мальдіви, а бідні в расход?
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29.06.2022 18:14 Відповісти
кто на что учился) или наворовался. война все спишет...
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29.06.2022 19:30 Відповісти
Конкурирующая организация
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29.06.2022 16:55 Відповісти
Це просто жах як знущатися наж Конституцією та невипускають чоловіків.
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29.06.2022 21:31 Відповісти
 
 