СБУ спіймала митника, який за $10 тис. хотів переправити до Молдови трьох чоловіків. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Чоловіки мали перейти кордон на Вінничині поза межами пунктів пропуску. Митника взяли на гарячому під час отримання коштів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними слідчих, митник діяв у складі злочинної групи. Зараз слідчі встановлюють інших її учасників.
Митника затримали. Йому збираються повідомити про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу - "незаконне переправлення через кордон". Покарання за цією статтею - від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною займатися певною діяльністю терміном до 3 років.
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