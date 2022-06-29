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кордон (3111) Молдова (1294) СБУ (10039)

СБУ перекрила канал, яким до Молдови переправляли чоловіків призовного віку. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Двох учасників злочинної групи затримали під час отримання $16 тис. за те, щоб переправити через кордон двох українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Спільників пов’язали у Могилеві-Подільському. Ще одного організатора незаконного переправлення чоловіків збираються затримати в Києві.

Затриманих відправили за ґрати. Їм збираються повідомити про підозру в незаконному переправленні людей через кордон (ст. 28, ч. 3 ст. 332). Покарання за цією статтею - від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною займатися певною діяльністю терміном до 3 років.

Також читайте: СБУ спіймала митника, який за $10 тис. хотів переправити до Молдови трьох чоловіків. ФОТО

СБУ перекрила канал, яким до Молдови переправляли чоловіків призовного віку 01
СБУ перекрила канал, яким до Молдови переправляли чоловіків призовного віку 02
СБУ перекрила канал, яким до Молдови переправляли чоловіків призовного віку 03
СБУ перекрила канал, яким до Молдови переправляли чоловіків призовного віку 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
Заборона виїзду чоловікам та примусова мобілізація-то гендерна дискрімінація та порушення фундаментального права людини-права на життя.Якщо служба-то обов'язок,то цей обов'язок для всіх,як в Ізраїлі.
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29.06.2022 16:55
+9
Той, хто ухиляється від призову, вояка ніякий. Він на фронті зайвий мотлох.
Не треба нікого утримувати насильно в країні.
І моряків відпустіть на роботу. Нехай гроші заробляють.
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29.06.2022 17:15
+6
Просто нужно не быть жлобом и делиться. И все будет хорошо
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29.06.2022 16:40
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Просто нужно не быть жлобом и делиться. И все будет хорошо
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29.06.2022 16:40 Відповісти
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29.06.2022 16:42 Відповісти
не тим СБУ займається, ой не тим...
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29.06.2022 16:43 Відповісти
Плакали, ревіли, але все ж вимушено прикрили.
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29.06.2022 16:43 Відповісти
А СБУ Не хоче перекрити канал на Одещині, в котрому задіяні самі же СБУшники котрі віджимають бензин і продають йго по 50гр. Бочечка в день.
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29.06.2022 16:44 Відповісти
Заборона виїзду чоловікам та примусова мобілізація-то гендерна дискрімінація та порушення фундаментального права людини-права на життя.Якщо служба-то обов'язок,то цей обов'язок для всіх,як в Ізраїлі.
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29.06.2022 16:55 Відповісти
Стесняюсь спросить: А погранслужба у нас для чего? Если на границе преступников ловит СБУ, так может погранцов на фронт? Их у нас, на секундочку, 53 000 чел.
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29.06.2022 17:14 Відповісти
Той, хто ухиляється від призову, вояка ніякий. Він на фронті зайвий мотлох.
Не треба нікого утримувати насильно в країні.
І моряків відпустіть на роботу. Нехай гроші заробляють.
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29.06.2022 17:15 Відповісти
Це те, чим потрібно спецслужбам займатись під час війни. Служба Бабла України
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29.06.2022 17:18 Відповісти
Раби ******
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29.06.2022 17:40 Відповісти
Поляки кажуть, що до них після 24 лютого заїхало 300 тисяч чоловіків . Хто їх пропустив не така вже і загадка.
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29.06.2022 18:03 Відповісти
Все ж переважна більшість серед випадків, котрі я особисто знаю - це законний виїзд чоловіків. Інваліди, літні люди старше 60. Один лише поїхав за хабар, але і в того був так званий білий білет. Його фірма евакуювала на Закарпаття з міста, де йшли бої. Там місцева тероборона з патрульними йому сказала: "Або їдь звідси куди собі хочеш, або медкомісію в воєнкоматі у нас проходять навіть безногі". Він і виїхав (за хабар).
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29.06.2022 18:49 Відповісти
Зняти заборону виїзду чоловікам за межі України.

https://petition.president.gov.ua/petition/146960
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29.06.2022 18:20 Відповісти
що?!! невже більше квартал-95 з гастролями по Європі не буде їздити? як "шкода"!!!
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29.06.2022 18:43 Відповісти
Це конкуруюча фірма була?

Всратослав Довбославович Барабуля @Aizek01625936

Не відкриють кордони - занадто великі відкати від незаконного пересічення кордону летять на Київ. Тому...
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29.06.2022 19:34 Відповісти
Знову причепилися до чоловіків і тримають їх за бидло. Скасуйте свої незаконні заборони на виїзд чоловіків! Годі мучити людей!
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29.06.2022 20:53 Відповісти
Особенно в 90 гг многие не служили, учились на дневном, военной кафедры не было. Потом не вызывали итд. Сегодня они балласт, погибнут за 3 дня. И присяга за 3-7 дней учебки, это преступление. Пусть лучше налоги платят работая.
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29.06.2022 21:27 Відповісти
 
 