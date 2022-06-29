Рятувальники розібрали 75% завалів ТРЦ у Кременчуці: Виявлено 8 фрагментів людських тіл. ФОТОрепортаж

Рятувальники продовжують розбір завалів ТРЦ "Амстор", в який влучила російська ракета 27 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Підрозділами ДСНС обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 75 % загальної площі об’єкту. Внаслідок обстрілу торгівельного центру загинуло 18 осіб (з яких 1 особа померла в лікарні), під час розбору завалів виявлено 8 фрагментів людських тіл.



За медичною допомогою звернулося 65 осіб, з них 26 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування м. Кременчук. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. До робіт залучено 349 осіб та 50 одиниці техніки, з них від ДСНС 152 осіб та 32 одиниці техніки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Понад 20 людей загинули, 59 дістали поранення, ще 40 вважають зниклими без вісті.

Раніше міністерство оборони РФ підтвердило завдавання ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. При цьому там твердять, що нібито били по "ангарах зі зброєю", а ТРЦ "не функціонував". Блогер Necro Mancer опублікував фото, на якому видно, що ракети влучили в цивільний об’єкт, а цехи заводу, що стоять неподалік, цілі і неушкоджені.

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