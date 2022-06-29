Командир роти ЗСУ затриманий на вимаганні 50 тис. грн хабаря від солдата. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Правоохоронці затримали у Миколаєві командира автомобільної роти однієї з військових частин ЗС України за фактами вимагання та одержання коштів від підлеглого.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.
"За даними слідства, підполковник вимагав від підлеглого солдата щомісячну "винагороду" в сумі 50 тис. грн за нестворення перешкод по службі, непроведення службового розслідування щодо його порушення військової дисципліни та надання звільнень від служби", - йдеться у повідомленні.
29 червня під час одержання частини преміальних коштів у сумі 15 тис. грн, командира затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Затриманому готується повідомлення про підозру (ч. 3 ст. 368КК України) та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.
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Держава ніфіга не дає. Скидають волонтерам щоб ті купували.
Таких гнид треба знищувати безжально бо вони гірші ніж русня, які наші вороги за визначенням.