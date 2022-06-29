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Командир роти ЗСУ затриманий на вимаганні 50 тис. грн хабаря від солдата. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Правоохоронці затримали у Миколаєві командира автомобільної роти однієї з військових частин ЗС України за фактами вимагання та одержання коштів від підлеглого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Командир роти ЗСУ затриманий на вимаганні 50 тис. грн хабаря від солдата 01

"За даними слідства, підполковник вимагав від підлеглого солдата щомісячну "винагороду" в сумі 50 тис. грн за нестворення перешкод по службі, непроведення службового розслідування щодо його порушення військової дисципліни та надання звільнень від служби", - йдеться у повідомленні.

Командир роти ЗСУ затриманий на вимаганні 50 тис. грн хабаря від солдата 02

29 червня під час одержання частини преміальних коштів у сумі 15 тис. грн, командира затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Також дивіться: Майор Вінницького військомату затриманий на хабарі за допомогу в ухиленні від мобілізації, - прокуратура. ФОТО

Командир роти ЗСУ затриманий на вимаганні 50 тис. грн хабаря від солдата 03

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Затриманому готується повідомлення про підозру (ч. 3 ст. 368КК України) та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+19
Хотел долю с мутных дел по топливу?
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29.06.2022 17:53
+12
Скільки ментальної кацапні наплодили сучки
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29.06.2022 18:05
+9
В воєнний час це мародери . До речі , чому не чути про покарання просто мародерів на територіях звільнених від орків ? Вони вичищали разом з кацапньою та після орків магазини , супермаркети оселі , з яких виїхали люди . Так , були поодинокі випадки , коли тероборонці ловили , а так тиша . Так в 2014 тітушок повипускали після того , як вони людей били , вбивали на самому Майдані та на прилеглих вулицях .
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29.06.2022 18:08
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Хотел долю с мутных дел по топливу?
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29.06.2022 17:53 Відповісти
Ротний - підполковник?!
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29.06.2022 17:57 Відповісти
В воєнний час це мародери . До речі , чому не чути про покарання просто мародерів на територіях звільнених від орків ? Вони вичищали разом з кацапньою та після орків магазини , супермаркети оселі , з яких виїхали люди . Так , були поодинокі випадки , коли тероборонці ловили , а так тиша . Так в 2014 тітушок повипускали після того , як вони людей били , вбивали на самому Майдані та на прилеглих вулицях .
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29.06.2022 18:08 Відповісти
РОТНЫЙ - ПОДПОЛКОВНИК ??? Какаю чушь пишут Бутусовские ЩЕЛКОПЕРЫ !!!
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30.06.2022 00:31 Відповісти
Может, у него просто бескорыстная любовь к деньгам?
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29.06.2022 18:01 Відповісти
Жадность фраера сгубила. Не, ну если боец был сыном миллионера, то тоже многовато брать каждый месяц столько бабла.. Ну а теперь государство обеспесит ему паечку баланды и коечку в петушинном углу.
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29.06.2022 18:02 Відповісти
Але вони все купують за власний рахунок. Так що грошей насправді обмаль.
Держава ніфіга не дає. Скидають волонтерам щоб ті купували.
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29.06.2022 18:10 Відповісти
Держава дае все необхідне но е но і хлопці половину зп витрачають на себе щоб бути мобільнишим + волонтерам чоб привезли на нулевку. І це факт.
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29.06.2022 18:40 Відповісти
100к це тільки за нуль і 1 лінію
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29.06.2022 18:17 Відповісти
Солдатам? НЕ на передовій? - Це військова частина В Миколаєві авторота. Які 100 тис?
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29.06.2022 20:09 Відповісти
Он откупится
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29.06.2022 21:07 Відповісти
А перевірити діяльність цього "підлеглого" бажання немає?
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29.06.2022 18:03 Відповісти
гамно
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29.06.2022 18:03 Відповісти
Скільки ментальної кацапні наплодили сучки
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29.06.2022 18:05 Відповісти
А влада всі 30 років цьому сприяла. І сприяє.
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29.06.2022 20:10 Відповісти
А звідки той подчіньонний мав брати гроші?
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29.06.2022 18:07 Відповісти
ничего не понятно. одни повестками пугают, другие увольнением из армии.
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29.06.2022 18:13 Відповісти
В тексте речь про предоставление увольнений.
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29.06.2022 18:35 Відповісти
какой грамотей надписи писал на жилетах этих прокурорских спецов?
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29.06.2022 18:20 Відповісти
Таких треба ставити замість опудал для снайперів
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29.06.2022 18:26 Відповісти
В українських реаліях під час війни таки потрібна хунта: патріотичні військові що беруть на себе усю повноту влади і відповідальності. І жорсткі заходи щодо усієї шолупоні типу опзжоперів,шаройобів, рюзьгєлюбителів та колаборантів, а також мародерів та корупціонерів: РОЗСТРІЛ, пожиттєва тюрма із конфіскацією на потреби оборони усього що є у власності гниди(та в афільованих із ним осіб). Бо інакше щури множаться навіть коли на фронті гинуть найкращі сини і доньки України, а в наших містах і селах гинуть діти, старенькі -просто мирні жителі..😡 А цим щурам - самий час відгризти собі побільший шматок бабла на людському горі!
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29.06.2022 18:34 Відповісти
Кинул бойца в список,что тот откомандирован на ноль...тот в Николаеве дома,половину откашляй)))Как вариант...или соляра.Вот глянул на тип офицера,низкий коренастый с пузиком...вангую комплекс наполеона,типичное хамло хапуга,дорвалось......У самого зп за глаза,народ выживает а оно мало......Если не откупиться,то всё изьять и купить Николаевцам мин.воды!!!
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29.06.2022 18:37 Відповісти
Можна подумати, шо там такий один бик... а керівництво звичайно не в курсі, і помохає йому пальчиком суворо, щоб так більше не робив
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29.06.2022 18:54 Відповісти
Подполковник від солдата? Що за маячня???
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29.06.2022 18:55 Відповісти
Шантажував, може погрожував , що на передову відправить - посприяє. А солдат - трусло, платив щомісяця. Чи таки відразу здав?
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29.06.2022 20:13 Відповісти
Чому трусло,якщо здав хабарника,він же не один,інші просто віддавали мовчки.
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29.06.2022 21:08 Відповісти
Чергова ублюдіна...
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29.06.2022 19:59 Відповісти
Мутная история...
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29.06.2022 21:09 Відповісти
судьи таких любят ...
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29.06.2022 21:36 Відповісти
Ненажерлива ****. Чому у нас немає смертної кари під час війни?
Таких гнид треба знищувати безжально бо вони гірші ніж русня, які наші вороги за визначенням.
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29.06.2022 21:49 Відповісти
 
 