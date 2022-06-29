Київ став містом-побратимом Мадрида, - Кличко. ФОТО

Мер Києва Віталій Кличко і мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес-Алмейда підписали угоду про побратимство двох міст.

Про це повідомив мер столиці, який перебуває у Мадриді і бере участь у роботі саміту НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з мером Мадрида Хосе Луїсом Мартінес-Алмейдою підписали Меморандум про побратимство наших міст. Мадрид став першим іспанським містом-побратимом Києва. Це історична подія для наших міст і відбулася вона під час історичного саміту НАТО, який відбувається в ці дні в Мадриді", - розповів Кличко.

Мер столиці зазначив, що під час підписання угоди було заплановано кілька спільних проєктів Києва і Мадрида.

"Я дякую нашим західним партнерам, нашим іспанським партнерам за підтримку України в цей критичний для неї час. І, переконаний, наша співпраця з Мадридом буде ефективною і корисною для наших столиць. Сьогодні Мадрид приймає біженців з України, надає гуманітарну допомогу Києву та Україні. Обговорили ми і чимало проектів, які плануємо спільно втілити в українській та іспанській столицях", - підсумував Кличко.

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