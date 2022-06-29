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Київ став містом-побратимом Мадрида, - Кличко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Мер Києва Віталій Кличко і мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес-Алмейда підписали угоду про побратимство двох міст.

Про це повідомив мер столиці, який перебуває у Мадриді і бере участь у роботі саміту НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

Київ став містом-побратимом Мадрида, - Кличко 01

"Сьогодні з мером Мадрида Хосе Луїсом Мартінес-Алмейдою підписали Меморандум про побратимство наших міст. Мадрид став першим іспанським містом-побратимом Києва. Це історична подія для наших міст і відбулася вона під час історичного саміту НАТО, який відбувається в ці дні в Мадриді", - розповів Кличко.

Мер столиці зазначив, що під час підписання угоди було заплановано кілька спільних проєктів Києва і Мадрида.

"Я дякую нашим західним партнерам, нашим іспанським партнерам за підтримку України в цей критичний для неї час. І, переконаний, наша співпраця з Мадридом буде ефективною і корисною для наших столиць. Сьогодні Мадрид приймає біженців з України, надає гуманітарну допомогу Києву та Україні. Обговорили ми і чимало проектів, які плануємо спільно втілити в українській та іспанській столицях", - підсумував Кличко.

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Київ став містом-побратимом Мадрида, - Кличко 02

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
Мне очень понравилось, что на одном из снарядов, из военной помощи Испании стоит подпись королевы Испании : Letizia.
Так кацапов еще не опускали.
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29.06.2022 18:12
+6
Клички выглядят на фото ****** гигантами)
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29.06.2022 18:04
+5
.......если на табуретку встанет под петлёй.......
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29.06.2022 18:14
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Клички выглядят на фото ****** гигантами)
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29.06.2022 18:04 Відповісти
так вони ж (брати) по два метри
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29.06.2022 18:25 Відповісти
Кроме холопов границу Украины пересекать людям но проблем❓
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29.06.2022 18:34 Відповісти
І що? Якщо великий до неба, але...
Ви щось чули на кшталт "смотрящєго" від мера Мадриду, ні?
А ось комарницький, кажуть, саме там і Віталька туди чкурнув. Співпадіння?
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29.06.2022 19:57 Відповісти
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29.06.2022 18:05 Відповісти
.......фото могли бы снять и с другого ракурса.........
......как то не очень пропорционально получилось....
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29.06.2022 18:06 Відповісти
Такого ж зросту і наш Зе.
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29.06.2022 18:08 Відповісти
.......если на табуретку встанет под петлёй.......
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29.06.2022 18:14 Відповісти
Брати - рами по два метри. Фотограф мав на підлозі лежати.
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29.06.2022 18:26 Відповісти
......может и на полу...... а то выглядит, как будто Клички в начальную школу приехали.....
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29.06.2022 18:45 Відповісти
Мне очень понравилось, что на одном из снарядов, из военной помощи Испании стоит подпись королевы Испании : Letizia.
Так кацапов еще не опускали.
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29.06.2022 18:12 Відповісти
Друга фотка:
- Розумієте, що ми розраховуємо на вашу підтримку
- Га-разд... Як... Я 45 кг, а ви 2 центнера...
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29.06.2022 18:22 Відповісти
шо за школьнік ботан поруч з Кличком
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29.06.2022 18:23 Відповісти
А братья ему и говорят : " Ну что , побратаемся , Хосе ? "
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29.06.2022 18:24 Відповісти
Гулливер в стране лилипутов!
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29.06.2022 18:34 Відповісти
Неужели метро Киева станет интуитивно понятным, информативно доступным жителям и гостям Киева (сегодня метро даже не указывает, какие входы-выходы открыты для пассажиров - зачем- будем путать своих и «диверсантов», пусть побегают? Неужели прогонят торговок из подземных переходов (пассажирам и пешеходам остаётся всего лишь полтора метра прохода в полумраке)? Исчезнут маршрутки типа «скотовоз» (за которые владельцы маршрутов каждый месяц вносят «мзду» в карманы чиновников КГГА) и их место займут нормальные автобусы?
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29.06.2022 18:38 Відповісти
Твій спіч , на мій погляд , заказний !
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29.06.2022 18:44 Відповісти
Це питання до смотрящєго дені комарницького, він як раз у Іспанщині тероборонить.
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29.06.2022 19:54 Відповісти
Нормальне і зрозуміле метро. Не сци. Знайомі з багатьох країн взагалі не мали проблем доїхати з точки а в точку б.
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29.06.2022 21:14 Відповісти
Если поднять голову там на табличках есть надписи в какую сторону выход а куда вход. В Париже вообще хрен просцышь куда бежать, в Нью-Йорке тоже катакомбы. Вот насчет скотовозов это да.
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29.06.2022 22:13 Відповісти
эээ, а почему не Лондон? Сами взяли и порешали, никого не спросив? Браво
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29.06.2022 18:40 Відповісти
Ага , вас не спитали
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29.06.2022 18:45 Відповісти
Фото з братами - Кличками і мером Мадріда Хосе Луїсом Мартінес-Алмейдою , дуже класне 👍🏼👍🏼👍🏼😏
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29.06.2022 18:49 Відповісти
Віталю випускають? Це добре, але вертайся! Тут вже традиційно місто тоне і все пливе.
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29.06.2022 19:53 Відповісти
Ти ще не затонула ?

Причина відома , чому ...)
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29.06.2022 21:35 Відповісти
В. Кличко, ви шанований мер 4 мільйонної столиці! Допоможіть вивезти українську олію з Миколаєва! Бо ворог вивезе, як і зерно вивозить. Путлер вже хвалиться світу "нєбивалим урожаєм" в Раші. Крадії і їх пособники діють, треба спасати своє для своїх!
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29.06.2022 21:07 Відповісти
Все ясно: Віталя зробив тому мадридському дрищу "прєдложєніє от которого нєвазможно отказаться"
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29.06.2022 21:12 Відповісти
Мiста побратими Мадрiду, Белград, Гавана, Каракас, Пекiн, МОСКВА. Ми брати?)))
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29.06.2022 22:07 Відповісти
Прям картина маслом. Школота и гопники.)
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29.06.2022 22:12 Відповісти
 
 