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На Сумщині прикордонники збили ударний дрон з вибухівкою. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Сумській області прикордонники зі стрілецької зброї знешкодили БПЛА з вибухівкою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі повідомляє Держприкордонслужба.
"Прикордонний наряд помітив наближення ворожого коптера на одному із напрямків держрубежу. По повітряній цілі було відкрито прицільний вогонь зі стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що на місці падіння зитого дрона залишилася чимала вирва. Від самого ж безпілотника майже нічого не залишилося.
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