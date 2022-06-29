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безпілотник (2095) Держприкордонслужба (4341) прикордонники (947) Сумська область (2207) дрони (2507)

На Сумщині прикордонники збили ударний дрон з вибухівкою. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Сумській області прикордонники зі стрілецької зброї знешкодили БПЛА з вибухівкою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі повідомляє Держприкордонслужба.

"Прикордонний наряд помітив наближення ворожого коптера на одному із напрямків держрубежу. По повітряній цілі було відкрито прицільний вогонь зі стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на місці падіння зитого дрона залишилася чимала вирва. Від самого ж безпілотника майже нічого не залишилося.

На Сумщині прикордонники збили ударний дрон з вибухівкою 01
На Сумщині прикордонники збили ударний дрон з вибухівкою 02

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На Запорізькому напрямку бійці батальйону "Азов" знищили бліндаж окупантів за допомогою квадрокоптера - відео.
http://iz.com.ua/video/na-zaporizkomu-napryamku-biytsi-batalyonu-azov-znishhili-blindazh-okupantiv-za-dopomogoyu-kvadrokoptera-video
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29.06.2022 18:20 Відповісти
Долітався бройлер!!))
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29.06.2022 18:22 Відповісти
А скажем из охотничьего дробью?
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29.06.2022 18:42 Відповісти
Кацапскую плату приклеить к ракете Хаймарса и отправить производителям на РФ...
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29.06.2022 18:50 Відповісти
Респект прикордонникам!
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29.06.2022 21:32 Відповісти
 
 