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Прихильник "новоросії" з Макіївки Колесник, який примусово мобілізує людей, має нацистські татуювання. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мешканець окупованої Макіївки Сергій Колесник, який займається затриманням людей для примусової мобілізації, має нацистські татуювання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі Антон Геращенко.

Він зазначив: "Шанувальник "Новоросії" з окупованої Макіївки не поспішає воювати, та ховається за спиною дружини. Фанат т.зв. "Новоросії" Сергій Колісник не особливо бажає відстоювати свої погляди на фронті, і прикривається дружиною.

Та й наколки у товариша чудові — одразу видно, всіма силами з нацистами бореться!".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вы уже задолбали своей войной! Он гражданин Украины! Паспорт отдай!", - примусова мобілізація в окупованій Макіївці. ВIДЕО

Прихильник новоросії з Макіївки Колесник, який примусово мобілізує людей, має нацистські татуювання 01
Прихильник новоросії з Макіївки Колесник, який примусово мобілізує людей, має нацистські татуювання 02
Прихильник новоросії з Макіївки Колесник, який примусово мобілізує людей, має нацистські татуювання 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+51
***** обыкновенный
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29.06.2022 20:23
+38
Эпично. Все по Оруэллу
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29.06.2022 20:26
+27
Всі такі фото потрібно перекидати іноземним партнерам
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29.06.2022 20:26
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фашик обыкновенный
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29.06.2022 20:23 Відповісти
Завалить мразь по-тихому‼️💩🇷🇺🤮
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29.06.2022 21:25 Відповісти
***** обыкновенный
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29.06.2022 20:23 Відповісти
Всі такі фото потрібно перекидати іноземним партнерам
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29.06.2022 20:26 Відповісти
Эпично. Все по Оруэллу
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29.06.2022 20:26 Відповісти
он должен быть трупом и пофиг какие у него наколки
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29.06.2022 20:27 Відповісти
В тему - типовий асвабадітєль:
https://www.youtube.com/watch?v=fpI34pKEEyU
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29.06.2022 20:28 Відповісти
Так ось хто Фашик Донецький(відомий проукраїнський блогер)
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29.06.2022 20:31 Відповісти
Нацик з Макаківки.
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29.06.2022 20:32 Відповісти
Тварь сидевшая, а наколки отказника. Думаю с нацизмом ничего общего
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29.06.2022 20:38 Відповісти
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29.06.2022 20:41 Відповісти
Россияне, вам не стыдно, что вас ваши же пропага@ндоны держат за последних uдuoтoв? Фото сделано в 2005 году, на нем - колония в Баларуси.
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29.06.2022 20:41 Відповісти
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29.06.2022 20:42 Відповісти
кому дожно быть стыдно? раша-фашистским идиотам? насмешил...
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29.06.2022 21:16 Відповісти
Каждое лишнехромосомное существо, думает своей хромосомой, что люди, такие же как и он...
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29.06.2022 22:00 Відповісти
Познайомтеся: Сірожка,
******** нацизм німножко
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29.06.2022 20:44 Відповісти
смотрел єтот видос на ютубе, что великий народ домбаса хотел то и получил, в начале видео он у него забрал паспорт рф, потом он достал второй паспорт, Украині и начали кричать что они граждане не республик свободніх, ***** єто так смешно
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29.06.2022 21:06 Відповісти
та зечара -- по пальцям ж видно..
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29.06.2022 21:18 Відповісти
Скорее всего бомжара, за бутылку разрешил себя размалевать, а может призывник, из маацвы...
Блин сразу и давление, и лёгкие слушают, красиво для свинособак!
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29.06.2022 22:08 Відповісти
Це помийка. Чого ще можна чекати від її прихильків?..
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30.06.2022 05:41 Відповісти
УДОБРЄНІЄ.
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03.07.2022 14:49 Відповісти
А он что, на параше сидит, что ли???
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03.07.2022 17:50 Відповісти
 
 