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Прихильник "новоросії" з Макіївки Колесник, який примусово мобілізує людей, має нацистські татуювання. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мешканець окупованої Макіївки Сергій Колесник, який займається затриманням людей для примусової мобілізації, має нацистські татуювання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі Антон Геращенко.
Він зазначив: "Шанувальник "Новоросії" з окупованої Макіївки не поспішає воювати, та ховається за спиною дружини. Фанат т.зв. "Новоросії" Сергій Колісник не особливо бажає відстоювати свої погляди на фронті, і прикривається дружиною.
Та й наколки у товариша чудові — одразу видно, всіма силами з нацистами бореться!".
Топ коментарі
+51 Дима Подлесный 4a8e3dca
показати весь коментар29.06.2022 20:23
+38 vadyan
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+27 Ivan Iktor
показати весь коментар29.06.2022 20:26
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https://www.youtube.com/watch?v=fpI34pKEEyU
******** нацизм німножко
Блин сразу и давление, и лёгкие слушают, красиво для свинособак!