ЗСУ ліквідували заступника начальника штабу 11-ї ОДШБ підполковника армії РФ Кислякова. ФОТО

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про те, що ЗУ ліквідували підполковника армії РФ Павлв Кислякова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Штефан зазначив: "Заступник начальника штабу – начальник оперативного відділення штабу 11 одшбр підполковник Павло Кисляков вийшов із чату. Офіційно денацифікований та демілітаризований".

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