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ЗСУ ліквідували заступника начальника штабу 11-ї ОДШБ підполковника армії РФ Кислякова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про те, що ЗУ ліквідували підполковника армії РФ Павлв Кислякова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

Штефан зазначив: "Заступник начальника штабу – начальник оперативного відділення штабу 11 одшбр підполковник Павло Кисляков вийшов із чату. Офіційно денацифікований та демілітаризований".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни ЗСУ ліквідували підполковника морської піхоти РФ Кувшинова. ФОТО

ЗСУ ліквідували заступника начальника штабу 11-ї ОДШБ підполковника армії РФ Кислякова 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+49
Хорош кацап , так как уже дохлый
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30.06.2022 01:47
+36
"Какая отвратітєльная рожа"...
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30.06.2022 01:46
+32
Сто тисяч кацапят приперлись в Україну,
Всіх, крім десяти, спалили Джавеліни.
Десять кацапят гімна поїсти всілись,
Один з них подавився і дев'ять їх лишилось.
Дев'ять кацапят заблукали в лісі,
Один з них не знайшовся і їх лишилось вісім.
Вісім кацапят погрожували всім,
Один від злоби луснув і їх лишилось сім.
Сім кацапенят хотіли павтаріть,
Один звалився з танка і їх лишилось шість.
Шість кацапенят бімбу змайстрували,
Бімба як рвонула і п'ятеро їх стало.
П'ять кацапенят ракету запустили,
Ракета повернулась і стало їх чотири.
Четверо кацапів лізли догори,
Один зірвався в прірву і їх лишилось три.
В одного з трьох кацапів боліла голова,
Голову відрізали і їх лишилось два.
Двоє кацаят понаставляли мін,
Міна спрацювала, ***** тепер один.
***** втекти хотіло, всралось з переляку,
Але воно добігло тільки на гілляку.
Висить *****, гойдається, пташечка співає,
Україна втішається, сонечко сіяє.
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30.06.2022 01:56
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30.06.2022 01:45 Відповісти
"Какая отвратітєльная рожа"...
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30.06.2022 01:46 Відповісти
Обычный насильник
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30.06.2022 02:18 Відповісти
Це Ви йще не бачили пику з цієї гілки :

https://censor.net/ua/video_news/3351174/v_homo_sapiens_net_ya_russkyyi_rozmova_z_rosiyanynom_v_sotsmereji_video

Й той ще не"харошій рюзькій" йщо ще не задвухсотили ...
Тому я й написав , що питання про гомосапієнс (глядячи на пику) зайве й риторичне !
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30.06.2022 15:17 Відповісти
Хорош кацап , так как уже дохлый
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30.06.2022 01:47 Відповісти
А дохлый цап исчо лутчий.
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30.06.2022 02:05 Відповісти
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30.06.2022 05:29 Відповісти
Немає москаля!
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30.06.2022 01:48 Відповісти
Ні вуха ні ***.
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30.06.2022 01:52 Відповісти
Шановний, Вам ще не казали, що у Вас великий талант до римування ???
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30.06.2022 08:12 Відповісти
в третьем рейхе такие же петлицы были.

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30.06.2022 01:51 Відповісти
да и сама форма похожа как у "черносотинцев" в империи
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30.06.2022 06:26 Відповісти
Ти бачив "форму" Чорносотенців? Невже важко перед тим як "ляпнуть херню" заглянуть до Гугла? "Союз русского народа" ("чорна сотня") - політична організація монархічого напряму (а не воєнізована() і форми у них ніякої ніколи не було!
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30.06.2022 06:40 Відповісти
А мог бы написать "Как у евреев". Ему всё равно...
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30.06.2022 13:02 Відповісти
Сто тисяч кацапят приперлись в Україну,
Всіх, крім десяти, спалили Джавеліни.
Десять кацапят гімна поїсти всілись,
Один з них подавився і дев'ять їх лишилось.
Дев'ять кацапят заблукали в лісі,
Один з них не знайшовся і їх лишилось вісім.
Вісім кацапят погрожували всім,
Один від злоби луснув і їх лишилось сім.
Сім кацапенят хотіли павтаріть,
Один звалився з танка і їх лишилось шість.
Шість кацапенят бімбу змайстрували,
Бімба як рвонула і п'ятеро їх стало.
П'ять кацапенят ракету запустили,
Ракета повернулась і стало їх чотири.
Четверо кацапів лізли догори,
Один зірвався в прірву і їх лишилось три.
В одного з трьох кацапів боліла голова,
Голову відрізали і їх лишилось два.
Двоє кацаят понаставляли мін,
Міна спрацювала, ***** тепер один.
***** втекти хотіло, всралось з переляку,
Але воно добігло тільки на гілляку.
Висить *****, гойдається, пташечка співає,
Україна втішається, сонечко сіяє.
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30.06.2022 01:56 Відповісти
Типо 10 кацапов идут лесом. Прикольно.
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30.06.2022 02:07 Відповісти
Дякую. Кацапи вночі трохи не давали спати. Вирішив їх порахувати.
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30.06.2022 15:46 Відповісти
****** мог бы стать полковником. Не жалко пацана.
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30.06.2022 02:00 Відповісти
такі радісні новини стають буденністю!
і за це я подякую Богу у вечірній молитві!
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30.06.2022 02:03 Відповісти
Це такий жарт?
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30.06.2022 02:25 Відповісти
Методичка .
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30.06.2022 02:57 Відповісти
Туди окупанту й дорога.
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30.06.2022 02:50 Відповісти
А чо? Танцювала Люська раком ! Один на роялі .... грає, та раком танцює з подоляком, а безумна клаку грає.
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30.06.2022 03:25 Відповісти
На фото типичный зэк
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30.06.2022 04:14 Відповісти
А Ви їх фільми бачили ?
Дружили два хлопчика , один став крутим ДШБешником , іншій став крімінальним авторитетом -- а суть в їх одна .
Тільки ДШБ-гебешник виявився більш мерзотним навіть за крімінального його товариша .

Та що я роспвідаю абстрактну конструкцію ...

Якщо є цілком конкрентний фільм з Епіфанцєвим й Хотченковою в головних ролях ...
Прототим героя Епіфанцєва це такий собі "Лєша сАлдат" - кілер найбільш антилюдяної звірячої банди : "Орєхо-зуєвське банд угруповання" .

Так що , на Московії , що бандит, що силовик , ну а гебня -- то взагалом нелюді більші в рази за й бандитів й ментів ...
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30.06.2022 15:34 Відповісти
Зрада это проверенное веками оружие кремля. Украина не проигрывала рашке физически, проигрывала в военной пропаганде классификации зрада. Зрадофилы избегают ответов на вопрос кто победит, так как топят за рашку и даже слышать не хотят о победе Украины. Зраду нужно заставлять говорить о поражении рашки, чтобы они сами против своей же пропаганды шли или сливались.
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30.06.2022 05:02 Відповісти
Сам срач развёл и жалуется ещё.🤦Пшел вон.
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30.06.2022 05:48 Відповісти
Ну Шо, скис в Україні, кисляк!?
Поїдеш в мішку на парашу!
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30.06.2022 04:54 Відповісти
Дебильным родичам кроме 5лямов. надбавку за звание дадут. Джекпот.
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30.06.2022 05:51 Відповісти
Минус кацап
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30.06.2022 07:02 Відповісти
Ця колишня істота була не павлв і не павло, онє звалося павєл.
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30.06.2022 08:03 Відповісти
А шо, мнє нравіцца такой рюзьгє...
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30.06.2022 08:16 Відповісти
Тепер він Гниляков. Земля скловатою, тварина!
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30.06.2022 08:32 Відповісти
Кожен мертвий орк - то добре. Але ж скільки лиха вони встигли зробити!
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30.06.2022 08:47 Відповісти
Виздихайте кацапи всі до одного, мразота , виродки, паскуди
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30.06.2022 09:21 Відповісти
кисляков скис
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30.06.2022 09:32 Відповісти
Дяка хлопці!
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30.06.2022 09:36 Відповісти
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30.06.2022 09:40 Відповісти
Швейні війська!
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30.06.2022 10:31 Відповісти
Мотошвейные
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30.06.2022 13:04 Відповісти
Здохла гн.да...
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30.06.2022 10:26 Відповісти
Сдох курилка!
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30.06.2022 11:30 Відповісти
Рожа кислоокая! Фу, гади!
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30.06.2022 13:05 Відповісти
Земля йому скловатою
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30.06.2022 16:05 Відповісти
" НЕлюди в чорному...мішку"
кацапська версія...
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01.07.2022 08:13 Відповісти
 
 