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Ворог знищив у Зеленодольську склад, у якому було 40 тонн зерна, - Резніченко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог продовжує тероризувати міста та села Криворізького району Дніпропетровщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"На ранок кілька разів з різної зброї обстріляв Зеленодольську громаду.

У Великій Костромці удар прийшовся по центру села. Є руйнування.

У Зеленодольську ворог поцілив у сільгосппідприємство. Знищив склад, у якому було 40 тонн зерна. Вибух спричинив пожежу. Попередньо, люди не постраждали.

У інших районах області на цю хвилину спокійно", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни з артилерії обстріляли два села на Дніпропетровщині, - Резніченко

Ворог знищив у Зеленодольську склад, у якому було 40 тонн зерна, - Резніченко 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Все що не можуть вкрасти вони палять, суки кінчені, щоб ви всі з голоду здохли, і жодних ніжок Байдена вам суки не буде.
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30.06.2022 08:02
+7
В 41 році все знищували червоні відступаючи.
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30.06.2022 08:19
+4
Нічому, наших телепнів,ніщо не вчить.Після знищення Миколаївского зерносховища треба було вивозити зерно з інших.І ще.Позавчора руцькіє покидьки спалили 10га поля з пшеницею.Ви про що думаєте,коли зерно,яке є,вивозите за кордон?На зерно наступного врожаю?А воно буде?Ви забули,що маєте справу з руцькими покидьками?
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30.06.2022 08:36
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Все що не можуть вкрасти вони палять, суки кінчені, щоб ви всі з голоду здохли, і жодних ніжок Байдена вам суки не буде.
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30.06.2022 08:02 Відповісти
Ніжки Байдена будуть. За їхніми головами топтати
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30.06.2022 08:11 Відповісти
Будут им ножки Путена. Но их всего две, на всех не хватит.
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30.06.2022 08:12 Відповісти
****** Байдена будут. На воротник одной достаточно, на суп - семь.
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30.06.2022 09:35 Відповісти
Вони таким чином знищать усе
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30.06.2022 08:07 Відповісти
Если рашисты ракетами за несколько млн$ будут уничтожать склады с пшеницей на несколько тысяч $, то тут еще непонятно, кто кому убытки нанес.
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30.06.2022 09:41 Відповісти
Прям таки усе? Провокаторша, панікерша чи просто не в курсі скільки це 40т зерна в об'ємі?
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30.06.2022 17:26 Відповісти
Приблизно як фашисти в 1941 році. Хоча чому приблизно? Саме так.
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30.06.2022 08:09 Відповісти
В 41 році все знищували червоні відступаючи.
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30.06.2022 08:19 Відповісти
Згоден. Тобто гірше за фашистів
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30.06.2022 08:29 Відповісти
"Сжигать дотла". Как в 1941 году выполнялся приказ Сталина.

Военный комиссар Панфиловской дивизии Погорелов отчитывается, что "при помощи зажигательной смеси, простым поджогом и артогнем" с 19 по 30 ноября 1941 года были уничтожены 50 населенных пунктов под Москвой.

Почему Красная армия сжигала советские села?

https://www.svoboda.org/a/29648156.html
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30.06.2022 08:20 Відповісти
Так, я трохи призабув історію
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30.06.2022 08:30 Відповісти
Також є питання до керівника цього сільгосппідприємства: чому за 4 місяці не спромігся вивезти зерно з прифронтової зони?
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30.06.2022 08:17 Відповісти
Готувався до шашликів за порадою клоуна.
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30.06.2022 08:21 Відповісти
А такий наказ "зверху" був?
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30.06.2022 08:22 Відповісти
СУКИ
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30.06.2022 08:19 Відповісти
Нічому, наших телепнів,ніщо не вчить.Після знищення Миколаївского зерносховища треба було вивозити зерно з інших.І ще.Позавчора руцькіє покидьки спалили 10га поля з пшеницею.Ви про що думаєте,коли зерно,яке є,вивозите за кордон?На зерно наступного врожаю?А воно буде?Ви забули,що маєте справу з руцькими покидьками?
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30.06.2022 08:36 Відповісти
40т зерна - это один маз/камаз с прицепом и перегрузом, это ниочем, так ,в сарае завалялся фураж.

Ну и самое главное - умники, КУДА ВЫВОЗИТЬ???????????? Топливо кто даст???? Склады/хранилища где то построили??????? Сейчас цена пшеницы 4000грн, скидывают все и все ибо новый урожай ложить некуда, но внутренний рынок перегрет по полной, При этом цена в европе - 350+евро.
Сейчас абсурдная ситуация - пшеница ничего не стоит, а мука/макароны на прилавке - за все деньги.В сл.году урожая небудет, фермера уже рассматривают варианты чем засевать и что вообще нетрогать, ибо при таких ценах на все ,и проблемах,, выращивать пшеницу попросту убыточно.
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30.06.2022 08:53 Відповісти
Можливо доцільніше буде розпродавати зерно не гуртом задешево, а в роздріб дорожче, скажімо, мішками населенню? А ми вже самі придумаємо як собі намолоти борошна. А макарони і хліб вдома зробити взагалі легко. Підключайте креатив, а не скигліть.
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30.06.2022 17:25 Відповісти
 
 