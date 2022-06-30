Ворог знищив у Зеленодольську склад, у якому було 40 тонн зерна, - Резніченко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог продовжує тероризувати міста та села Криворізького району Дніпропетровщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"На ранок кілька разів з різної зброї обстріляв Зеленодольську громаду.
У Великій Костромці удар прийшовся по центру села. Є руйнування.
У Зеленодольську ворог поцілив у сільгосппідприємство. Знищив склад, у якому було 40 тонн зерна. Вибух спричинив пожежу. Попередньо, люди не постраждали.
У інших районах області на цю хвилину спокійно", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+10 Olena Lynch
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+4 Gir Mihal
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Военный комиссар Панфиловской дивизии Погорелов отчитывается, что "при помощи зажигательной смеси, простым поджогом и артогнем" с 19 по 30 ноября 1941 года были уничтожены 50 населенных пунктов под Москвой.
Почему Красная армия сжигала советские села?
https://www.svoboda.org/a/29648156.html
Ну и самое главное - умники, КУДА ВЫВОЗИТЬ???????????? Топливо кто даст???? Склады/хранилища где то построили??????? Сейчас цена пшеницы 4000грн, скидывают все и все ибо новый урожай ложить некуда, но внутренний рынок перегрет по полной, При этом цена в европе - 350+евро.
Сейчас абсурдная ситуация - пшеница ничего не стоит, а мука/макароны на прилавке - за все деньги.В сл.году урожая небудет, фермера уже рассматривают варианты чем засевать и что вообще нетрогать, ибо при таких ценах на все ,и проблемах,, выращивать пшеницу попросту убыточно.