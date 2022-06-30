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Росіяни намагаються блокувати Лисичанськ. Зранку вони ведуть штурмові дії поблизу нафтопереробного заводу, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти не полишають намірів блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут.

Як інформуєє Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Росіяни намагаються блокувати Лисичанськ. Зранку вони ведуть штурмові дії поблизу нафтопереробного заводу, - Гайдай 01

"Ворог не припиняє обстріл території уздовж річки Сіверський Донець. Вогнем росіян уражені обидва береги – і з боку Сєвєродонецька, і з боку Лисичанська. Майже під постійним вогневим тиском район "Донсоди", - йдеться у повідомленні.

Вчора на Лисичанськ здійснено кілька авіанальотів.

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Росіяни намагаються блокувати Лисичанськ. Зранку вони ведуть штурмові дії поблизу нафтопереробного заводу, - Гайдай 02

Гайдай зазначив: "Руйнувань дуже багато. Авіаудари нанесені територією НПЗ та в районі Вовчеярки.У підвальному приміщенні одного із житлових будинків після ліквідації пожежі виявили тіло жінки без ознак життя. Повністю знищено приміщення відділу поліції. До міста регулярно намагаються увірватися диверсанти. Зокрема, в районі Верхньокам'янки вчора одну ДРН було знешкоджено. Сьогодні зранку росіяни ведуть наступ поблизу Верхньокам’янки та штурмові дії поблизу Лисичанського нафтопереробного заводу. "



Росіяни намагаються блокувати Лисичанськ. Зранку вони ведуть штурмові дії поблизу нафтопереробного заводу, - Гайдай 03

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Росіяни намагаються блокувати Лисичанськ. Зранку вони ведуть штурмові дії поблизу нафтопереробного заводу, - Гайдай 04
Росіяни намагаються блокувати Лисичанськ. Зранку вони ведуть штурмові дії поблизу нафтопереробного заводу, - Гайдай 05
Росіяни намагаються блокувати Лисичанськ. Зранку вони ведуть штурмові дії поблизу нафтопереробного заводу, - Гайдай 06
Росіяни намагаються блокувати Лисичанськ. Зранку вони ведуть штурмові дії поблизу нафтопереробного заводу, - Гайдай 07
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разрушенное обсе как символ - 8 лет протирала штаны, шпионила на рашку, проедала гранты и съ..алась сразу же.
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30.06.2022 08:46 Відповісти
сподіваемся що рашисти виплатять за всі пошкоджені будівлі адже ремонт потребує десятки тисяч гривень а ще по інших містах донетчини і луганщини зруйновано деякі потрібно робити капітальний ремонт це займе сотні тисяч гривень
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30.06.2022 08:50 Відповісти
Сотня тисяч гривень-це косметичний ремонт в "хрущовці".Там рахунок на мілліони.Доларів
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30.06.2022 09:03 Відповісти
Пока есть одна дорога по над берегом на север, а потом на Белогоровку.
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30.06.2022 08:59 Відповісти
К сожалению, лугандония это на 90 % украинофобы, хотя то, что они сейчас переносят вызывает сочуствие.
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30.06.2022 10:00 Відповісти
Кстати даже где-то странно. Имеем условно оккупированными после 24.02 районы в нескольких областях: В Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской(там ещё чуть-чуть Николаевской, но совсем чуть-чуть). Так вот очень сильно, пиарился(в первую очередь по "единому телемарафону") спротыв оккупантам/коллаборантам в Запорожской и Херсонской областях, и практически ноль инфы по спротыву не только в Донецкой/Луганской, но и Харьковской областях. Вариантов 2: либо его там реально практически нет, либо эти районы уже условно слили по каким-то подковёрным договорнякам с пуйлом и его прихлебателями. И как бы ещё не вышло, что уже и Запорожскую/Херсонскую тоже - так как в последний месяц что-то всё меньше и меньше упоминают эти области, типа забудьте уже про них - максимум за Херсон поборемся, а вот левобережье - забудьте, вода и электричество в Крым "наше всё", "тамженашилюди"
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30.06.2022 10:37 Відповісти
Донбасс-99% ваты.Их орки будут насиловать,грабить и убивать,но виновата будет Украина.
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30.06.2022 10:47 Відповісти
В городах 50/50 ваты не спорю. Из оставшихся 50% ваты это 30% в глубине души за Украину только стараются не высовываться и показывать мнение как остальные . Или люди должны выйти с голыми руками их должны в лучшем случае отбить им почки на подвале или сразу пристрелить, чтобы какое чмо на цензоре могло сказать что есть проукранские настроенные люди
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30.06.2022 11:05 Відповісти
Сама ты украинофобка , знаешь сколько местных с Луганской обл.сражается в ВСУ? Нет вот и не п..&Ди! Меловской, Марковский, Новопсковский это 90%,а такие как Старобельский,Сватовский, Кременской те все 99% проукранские районы. А партизанского движения нет потому что оружия не раздали как в Киеве. Власть тупо вместе с Гайдаем слила область.власть Ничего не делала из оборонительных сооружений, решила в городах отсидеться, чтобы деньги выделенные и украденные списать. Тут такие транши выделялись и ничего не было сделано. В одном Рубежном на парк 120миллионов ,ничего кроме забора не сделали и денег как 5 лет никто не увидел. А Северодонецк какую то обл. больницу и лес спилили и деньги исчезли. А теперь война все спишет. И по-новой...
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30.06.2022 10:59 Відповісти
 
 