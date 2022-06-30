Під час розбирання завалів зруйнованого окупантами житлового будинку в Золочеві виявлено фрагменти тіла загиблої жінки, - ДСНС. ФОТОрепортаж

29 червня під час розбирання завалів зруйнованого окупантами житлового 16-квартирного двоповерхового будинку у Золочеві рятувальники ДСНС відшукали фрагменти тіла загиблої жінки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Головного управління ДСНС України у Харківській області.

"29 червня під час розбирання завалів зруйнованого рашистами житлового 16-квартирного двоповерхового будинку рятувальники ДСНС відшукали фрагменти тіла загиблої жінки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворожий обстріл стався ще 22 червня в селищі Золочів. Тоді стало відомо про загибель 3-х людей. Тіла 2-х із них вдалося дістати відразу.

На місці події працювали бійці 52-ї Державної пожежно-рятувальної частини 5-го Державного пожежно-рятувального загону, Аварійно-рятувального загону спеціального призначення і важка комунальна техніка.

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