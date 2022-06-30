За добу окупанти обстріляли на Донеччині житлові будинки, підприємства, автівку швидкої. Є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТО

Окупанти обстріляли 10 населених пунктів, вбили та поранили мирних мешканців. Зруйновано та пошкоджено 13 житлових будинків, м’ясокомбінат, коксохімічний завод, автомобіль швидкої допомоги, гаражі, лінію електромереж.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.

"Під обстрілами перебували міста Авдіївка, Слов’янськ, Красногорівка, Бахмут, Часів Яр, Соледар, села Первомайське, Новомиколаївка, Сидорове, Берестове. Росіяни били авіацією, артилерією, реактивними системами залпового вогню "Град" і "Ураган", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За 29 червня росіяни вбили 2 та поранили ще 2 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Загалом зафіксовано 19 ударів по Донеччині. Руйнувань зазнали 40 цивільних об’єктів.





Читайте також на "Цензор.НЕТ": З початку повномасштабного вторгнення на підконтрольному Донбасі затопило 10 шахт, - голова профспілки Волинець















Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія чимдуж намагається вийти на адмінкордони Луганщини та Донеччини та втримати сухопутний коридор до Криму, - Мотузяник







Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.