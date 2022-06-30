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Якщо ми дозволимо Путіну перемогти в Україні, результати будуть руйнівними для світу, - Кличко на саміті Альянсу. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном Війна в Україні

У разі перемоги Путіна, наслідки будуть руйнівними для демократичного світу, тому потрібна максимальна підтримка України зброєю.

Про це Віталій Кличко заявив на саміті НАТО під час панельної дискусії "Погляд з Києва", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми дозволимо путіну перемогти в Україні, результати будуть жахливими не тільки для нашої країни. Вони будуть також руйнівними і для НАТО та демократичного світу. Це потрібно розуміти. Я хотів би ще раз підкреслити, що сьогодні - час діяти. Надавати Україні допомогу. Найголовніше - високоякісною ефективною зброєю. Але також важлива допомога економічна, з кібербезпеки та інформаційна", – сказав Віталій Кличко під час дискусії на саміті НАТО в Мадриді.

Він зазначив, що пакет допомоги, який НАТО ухвалила для України, - важлива підтримка для нашої держави і сигнал про подальшу співпрацю та перспективу розвитку відносин з Альянсом.

Кличко підкреслив, що визначення росії найбільшою загрозою безпеці, миру та стабільності в євроатлантичному регіоні в новій стратегічній концепції Альянсу є об‘єктивним.

Також відбулися зустрічі братів Кличків з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем‘єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та канцлером Австрії Карлом Нехаммером.

Нагадаємо, з 28 по 30 червня у Мадриді відбувається саміт НАТО.

Також читайте: Кличко зустрівся з мером Мадрида: Показав, що чинять російські варвари в Україні. ФОТОрепортаж

Якщо ми дозволимо Путіну перемогти в Україні, результати будуть руйнівними для світу, - Кличко на саміті Альянсу 01
Якщо ми дозволимо Путіну перемогти в Україні, результати будуть руйнівними для світу, - Кличко на саміті Альянсу 02
Якщо ми дозволимо Путіну перемогти в Україні, результати будуть руйнівними для світу, - Кличко на саміті Альянсу 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Значить, Порох не став публічно світити себе в Мадриді, цим зайнявся його політичний союзник Віталій Кличко з братом.
І те добре.
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30.06.2022 11:58
+13
Віталій і Володимир Клічки - це наша гордість , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼❤️‼️
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30.06.2022 12:04
+11
«Проект» изучил 196 выступлений представителя Минобороны РФ генерала Игоря Конашенкова - все брифинги с первого дня войны и до 26 июня - и пришел к выводу https://t.me/proektproekt/747 , что «Минобороны врет о победах в Украине».

«Главное впечатление: данные берутся из ниоткуда - пресс-секретарь отчитывается о захвате одних и тех же городов и сел и постоянно путается в цифрах потерь "врага". Более того, когда мы сложили все данные Конашенкова, выяснилось, что Россия уже уничтожила больше техники, чем есть у Украины, даже с учетом западных поставок», - говорится в исследовании.
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30.06.2022 11:58
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Чес слово, якісь милі фотки.
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30.06.2022 11:56 Відповісти
І на Банковій сподобаються.
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30.06.2022 11:58 Відповісти
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30.06.2022 12:43 Відповісти
мировые украинские знаменитости, за которых не стыдно.
Все сами старались с ним сфоткаться - от журналистов до президента США.
наши ЛЕГЕНДЫ!
и патриоты.
Блин, приятно.
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30.06.2022 12:50 Відповісти
Значить, Порох не став публічно світити себе в Мадриді, цим зайнявся його політичний союзник Віталій Кличко з братом.
І те добре.
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30.06.2022 11:58 Відповісти
«Проект» изучил 196 выступлений представителя Минобороны РФ генерала Игоря Конашенкова - все брифинги с первого дня войны и до 26 июня - и пришел к выводу https://t.me/proektproekt/747 , что «Минобороны врет о победах в Украине».

«Главное впечатление: данные берутся из ниоткуда - пресс-секретарь отчитывается о захвате одних и тех же городов и сел и постоянно путается в цифрах потерь "врага". Более того, когда мы сложили все данные Конашенкова, выяснилось, что Россия уже уничтожила больше техники, чем есть у Украины, даже с учетом западных поставок», - говорится в исследовании.
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30.06.2022 11:58 Відповісти
З Москалем дружи, а камінь за пазухою держи.

З Москалем бувай а камінь в пазусі тримай.
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30.06.2022 12:05 Відповісти
А як Володимир Кличко виїхав з України на цей саміт? Заборона на перетин кордону сточується лише кріпаків а панству можна вільно переміщуватись?
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30.06.2022 11:59 Відповісти
як відрядження - тебе влаштує?
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30.06.2022 12:01 Відповісти
А ти за кого голосував?
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30.06.2022 12:40 Відповісти
kartinka s Baidenom - zachet !!
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30.06.2022 12:00 Відповісти
Кияни вибрали Кличка, а могли би вибрати Головного Аналізатора Аналізів самі знаєте кого...
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30.06.2022 12:02 Відповісти
Пальчевський краще?
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30.06.2022 12:22 Відповісти
Віталій і Володимир Клічки - це наша гордість , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼❤️‼️
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30.06.2022 12:04 Відповісти
А так розумію, когось з Кличків готують на президентство.
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30.06.2022 12:05 Відповісти
Кличко в 2014 уступив чергу на президенство Петру, а за цей час попрактикувався мером
Все буде добре, бубочка в прольоті
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30.06.2022 12:08 Відповісти
Токсичний він лише для споживачів Г+Г та інших російських гівноканалів. Нажаль, таких дебілів досі вистачає.
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30.06.2022 12:44 Відповісти
был бы классным президентом.
Жаль что наш "мудрый нарид" снова проголосует за зеленого клоуна...
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30.06.2022 12:51 Відповісти
Если бы не было войны то может быть.
Залужный. После разворота на фронтах и первых успехах Зеля победами делиться ни с кем не будет, а все проебы надо будет на кого то спихивать.тогда Залужный и пойдет на выход,но Зеле это не поможет.
Залужный станет свободным в обнародовании некоторых фактов и тогда все рейтинги Зелёного рухнут ниже плинтуса.
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30.06.2022 15:52 Відповісти
Мабуть Москаль тоді красти перестане та брехати, як чорт молитись Богу стане.
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30.06.2022 12:06 Відповісти
ви можете на його місці уявити зе-нікчемність Верещук?
- Ось і я не можу, а хотіли її мером
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30.06.2022 12:08 Відповісти
Це в страшному сні навіть страшно уявити мером столиці Верещучку 🤣🤣🤣
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30.06.2022 12:16 Відповісти


Чомусь тут згадався її жарт про вершницю
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30.06.2022 12:19 Відповісти
у нее стройная фигурка и маленькая грудь.
они отлично бы смотрелась обнаженной верхом на любом скакуне))
я в восторге от нее и как от политика и как от женщины.
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30.06.2022 12:52 Відповісти
от за Кличків ніколи ще не було соромно..
Верховний вже точно обІдився на конкурентів, які на голову вищі..
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30.06.2022 12:21 Відповісти
в усіх сенсах, до речі.
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30.06.2022 12:59 Відповісти
Ага, особливо не зрозуміло на основі якого закону Володимир зміг виїхати з країни.
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30.06.2022 16:21 Відповісти
кстати, хороший фотограф, все фотки сюжетные, но композиции выдержаны. Второе фото с журналистами - супер по композиции.
Но и остальные тоже хороши.
Жаль не все фото выставлены, в оригинале их намного больше, все крутые.
Браво, люблю профессиональную работу.
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30.06.2022 13:01 Відповісти
От кого не соромно показувати світу! І дурнуватої борідки нетреба!
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30.06.2022 13:47 Відповісти
Урсула і Джо щасливі, поруч з такими красенями
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30.06.2022 13:53 Відповісти
А на основі якого закону Володимир Кличко зміг виїхати з України? Чи у нас люди ділятьсямна 2 сорти: (багаті, знамениті) та простолюдини? Чому закон не однаковий для всіх.
Пишу вдруге, бо перший мій коментар видалили, мабуть тому що я не зірка і права голосу в цій державі не маю)))
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30.06.2022 16:20 Відповісти
 
 