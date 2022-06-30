Якщо ми дозволимо Путіну перемогти в Україні, результати будуть руйнівними для світу, - Кличко на саміті Альянсу. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном Війна в Україні
У разі перемоги Путіна, наслідки будуть руйнівними для демократичного світу, тому потрібна максимальна підтримка України зброєю.
Про це Віталій Кличко заявив на саміті НАТО під час панельної дискусії "Погляд з Києва", інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо ми дозволимо путіну перемогти в Україні, результати будуть жахливими не тільки для нашої країни. Вони будуть також руйнівними і для НАТО та демократичного світу. Це потрібно розуміти. Я хотів би ще раз підкреслити, що сьогодні - час діяти. Надавати Україні допомогу. Найголовніше - високоякісною ефективною зброєю. Але також важлива допомога економічна, з кібербезпеки та інформаційна", – сказав Віталій Кличко під час дискусії на саміті НАТО в Мадриді.
Він зазначив, що пакет допомоги, який НАТО ухвалила для України, - важлива підтримка для нашої держави і сигнал про подальшу співпрацю та перспективу розвитку відносин з Альянсом.
Кличко підкреслив, що визначення росії найбільшою загрозою безпеці, миру та стабільності в євроатлантичному регіоні в новій стратегічній концепції Альянсу є об‘єктивним.
Також відбулися зустрічі братів Кличків з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем‘єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та канцлером Австрії Карлом Нехаммером.
Нагадаємо, з 28 по 30 червня у Мадриді відбувається саміт НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Все сами старались с ним сфоткаться - от журналистов до президента США.
наши ЛЕГЕНДЫ!
и патриоты.
Блин, приятно.
І те добре.
«Главное впечатление: данные берутся из ниоткуда - пресс-секретарь отчитывается о захвате одних и тех же городов и сел и постоянно путается в цифрах потерь "врага". Более того, когда мы сложили все данные Конашенкова, выяснилось, что Россия уже уничтожила больше техники, чем есть у Украины, даже с учетом западных поставок», - говорится в исследовании.
З Москалем бувай а камінь в пазусі тримай.
Все буде добре, бубочка в прольоті
Жаль что наш "мудрый нарид" снова проголосует за зеленого клоуна...
Залужный. После разворота на фронтах и первых успехах Зеля победами делиться ни с кем не будет, а все проебы надо будет на кого то спихивать.тогда Залужный и пойдет на выход,но Зеле это не поможет.
Залужный станет свободным в обнародовании некоторых фактов и тогда все рейтинги Зелёного рухнут ниже плинтуса.
- Ось і я не можу, а хотіли її мером
Чомусь тут згадався її жарт про вершницю
они отлично бы смотрелась обнаженной верхом на любом скакуне))
я в восторге от нее и как от политика и как от женщины.
Верховний вже точно обІдився на конкурентів, які на голову вищі..
Но и остальные тоже хороши.
Жаль не все фото выставлены, в оригинале их намного больше, все крутые.
Браво, люблю профессиональную работу.
Пишу вдруге, бо перший мій коментар видалили, мабуть тому що я не зірка і права голосу в цій державі не маю)))