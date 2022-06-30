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У Запорізькій області окупанти знищують приватні будинки та навчальні заклади, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За минулу добу до поліції надійшло 13 заяв від жителів Оріхівської тергромади про наслідки ворожого обстрілу. Інформації щодо травмованих не надходило.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

У Запорізькій області окупанти знищують приватні будинки та навчальні заклади, - ОВА 01

"Громадяни повідомили про зруйновані будівлі у місті та прилеглих селах. Внаслідок збройної атаки в усіх житлових будинках вибиті вікна та двері, пошкоджено шиферне покриття на дахах та фасади будівель, зруйновано дворову територію.  У деякі будинки ракети влучили прямо в дахи, від чого відбулося займання, вигоріло майже усе майно та меблі.

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У Запорізькій області окупанти знищують приватні будинки та навчальні заклади, - ОВА 02

Зазнали ушкоджень й квартири мешканців Оріхова. В них потрощило вікна, балкони, фасади будівель та усе майно, яке знаходилося у приміщеннях. Окрім цього мешканці Оріхова повідомили поліцейським про зруйновані навчальні та дошкільні заклади. На території школи пошкоджено подвір’я, понад 20 вікон у приміщенні учбового корпусу, а також тепломережа та водопровід. У дитячих садочках – вибиті вікна, зруйновані стіни, двері, дах та майно закладів. Згоріла котельня саду та дворова територія", - йдеться у повідомленні.

У ОВА додають, що жителі селищ Мирного та Преображенки Пологівського району також повідомили про зруйновані домівки.

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У Запорізькій області окупанти знищують приватні будинки та навчальні заклади, - ОВА 03

"На одне із подвір’їв впала ракета, яка нанесла значних матеріальних збитків господарям. В результаті – значних руйнацій зазнав будинок і прилеглі господарчі споруди. В іншому дворі від уламків розірваних снарядів пошкоджене підвальне приміщення та літня кухня, майже завалена стеля будинку", - йдеться у звіті.


У Запорізькій області окупанти знищують приватні будинки та навчальні заклади, - ОВА 04
У Запорізькій області окупанти знищують приватні будинки та навчальні заклади, - ОВА 05
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Легше перечислити що вони не знищують.
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30.06.2022 12:18 Відповісти
готовят население к выселению и вывозу, а мужчин в отряды воевать.
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30.06.2022 12:20 Відповісти
В этом вся суть дикой лапотной орды и ее членоголового фюрера *****, срущего в чемодан. Они только на гражданских свою злобу и вымещают, после того, как ВСУ им дает звиздюлей.
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30.06.2022 12:20 Відповісти
хочуть щоб виглядало все як в їхніх деревнях
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30.06.2022 12:25 Відповісти
вот туда отвезут население, а оттуда бомжей в Украину, как все десятилетия делали.
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30.06.2022 12:30 Відповісти
Пора делатьмеждународную групу из БУДАПЕШТСКИХ ГАРАНТОВ ( США и БРИТАНИИИ) , чтобы ездили и фиксировали все разрушения ДЛЯ ГААГИ
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30.06.2022 12:51 Відповісти
А Кучму пора посадить и конфисковать все имущество в пользу ВСУ
ЗА ПОДПИСЬ ПОД БУДАПЕШТСКИМ МЕМОРАНДУМОМ
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30.06.2022 12:53 Відповісти
 
 