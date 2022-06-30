24 лютого вдалося евакуювати єдиний екземпляр САУ "Богдана", вона згодом допомогла звільнити острів Зміїний, - Пашинський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
За 1,5 місяця до початку повномасштабного вторгнення РФ завершилися випробування САУ "Богдана".
Про це у Facebook повідомив голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у 2016 році з'явилась українська та одночасно "натівська" САУ "Богдана".
"У 2018 році "Богдана" вперше пройшла парадом. В 2019 році вона була готова до державних випробувань. Але ворог, який ніколи не міг зламати український дух та наших козаків у чесному двобої, як завжди вдався до підступу та хитрості.
Росіяни, розуміючи, яку загрозу несе для них "Богдана", через свою агентуру, почали розповсюджувати свою пропаганду. Начебто "Богдана" - це фейк, корупція, проект, який приречений. Ствол розірве, автомату заряджання немає! Російськи фашисти напряму корумпували українських посадовців. І з 2019 по 2021 рік "Богдана" боролася не з окупантами, а за власне виживання проти посадовців Міністерства оборони та Генштабу.
Ситуація змінилася тільки в 2021, коли Валерій Залужний та Олексій Резніков очолили український сектор оборони!" - розповів Пашинський.
Випробування САУ розпочались восени 2021 року та завершилися за 1,5 місяця до початку повномасштабного вторгнення.
"24-го лютого, відразу після перших вибухів, нам вдалося евакуювати єдиний екземпляр "Богдани" та відправити її на бойову роботу.
Останні 10 днів "Богдана" приймала участь в унікальній спецоперації по звільненню острова "Зміїний". Саме "Богдана", разом з артилерією, яку надали нам західні партнери, та іншими видами озброєння, наносила удари по острову! Показала себе достойно, не гірше, ніж натівська артилерія! Знищила ворожий "Панцир" та інші зразки озброєння!" - наголосив він.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зміїний звільнили за допомогою САУ "Богдана", - Залужний. ВIДЕО
Будь ласка, зачекайте...
Вот бы кто-нибудь их откопал - интересно их сегодня посмотреть!