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24 лютого вдалося евакуювати єдиний екземпляр САУ "Богдана", вона згодом допомогла звільнити острів Зміїний, - Пашинський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За 1,5 місяця до початку повномасштабного вторгнення РФ завершилися випробування САУ "Богдана".

Про це у Facebook повідомив голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у 2016 році з'явилась українська та одночасно "натівська" САУ "Богдана".

"У 2018 році "Богдана" вперше пройшла парадом. В 2019 році вона була готова до державних випробувань. Але ворог, який ніколи не міг зламати український дух та наших козаків у чесному двобої, як завжди вдався до підступу та хитрості.

Росіяни, розуміючи, яку загрозу несе для них "Богдана", через свою агентуру, почали розповсюджувати свою пропаганду. Начебто "Богдана" - це фейк, корупція, проект, який приречений. Ствол розірве, автомату заряджання немає! Російськи фашисти напряму корумпували українських посадовців. І з 2019 по 2021 рік "Богдана" боролася не з окупантами, а за власне виживання проти посадовців Міністерства оборони та Генштабу.

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Ситуація змінилася тільки в 2021, коли Валерій Залужний та Олексій Резніков очолили український сектор оборони!" - розповів Пашинський.

Випробування САУ розпочались восени 2021 року та завершилися за 1,5 місяця до початку повномасштабного вторгнення.

"24-го лютого, відразу після перших вибухів, нам вдалося евакуювати єдиний екземпляр "Богдани" та відправити її на бойову роботу.

Останні 10 днів "Богдана" приймала участь в унікальній спецоперації по звільненню острова "Зміїний". Саме "Богдана", разом з артилерією, яку надали нам західні партнери, та іншими видами озброєння, наносила удари по острову! Показала себе достойно, не гірше, ніж натівська артилерія! Знищила ворожий "Панцир" та інші зразки озброєння!" - наголосив він.

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24 лютого вдалося евакуювати єдиний екземпляр САУ Богдана, вона згодом допомогла звільнити острів Зміїний, - Пашинський 01
24 лютого вдалося евакуювати єдиний екземпляр САУ Богдана, вона згодом допомогла звільнити острів Зміїний, - Пашинський 02
24 лютого вдалося евакуювати єдиний екземпляр САУ Богдана, вона згодом допомогла звільнити острів Зміїний, - Пашинський 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+77
Начебто "Богдана" - це фейк, корупція, проект, який приречений. Ствол розірве, автомату заряджання немає! Російськи фашисти напряму корумпували українських посадовців. І з 2019 по 2021 рік "Богдана" боролася не з окупантами, а за власне виживання проти посадовців Міністерства оборони та Генштабу, список всех этих хероев в студию поименно, или опоздал и с ними поступили по законам военного времени?
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30.06.2022 13:36
+64
Вдумайтесь! Украинская САУ "Богдана" лупит активно-реактивним снарядом на 45-60 км. Сколько жизней украинских солдатских могла спасти "Богдана", если бы клоун не закатал все деньги в асфальт.
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30.06.2022 13:42
+53
Кто мешал барыге Боневтику не бабло в карманы рассовывать на большом воровстве, а передать эти деньги на производство современного оружия, разработанного при Порохе?. Чтобы поставить уже испытанные образцы в серию и произвести их намного больше. Времени было ведь три года.

И закрой-ка свой поганый рот. При всей моей личной неприязни к Пашинскому, именно благодаря ему, гендиректору "Луча" и ребятам вокруг него в первые дни были спасены ракеты "Вильха", "Вильха М", "Нептун", экспортные комплексы "Стугна" и САУ "Богдана". А потом это оружие успешно уничтожало орков и сыграло большую роль в защите Киева, Николаева и Одессы.
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30.06.2022 14:29
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Пашинський ще той жук (згадайте скандали з рейдерством), але якось так вийшло, що "Стугни" та "Богдана" вистрілили на його користь. Так буває навіть з негідниками
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30.06.2022 14:36 Відповісти
Буває. А міг би бути з усіх боків харошим, застрєліть хімікуса, і тіхо уйті в лєс.
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30.06.2022 14:58 Відповісти
Порох також спочатку був не такий, як зараз. Саме ці Стугни палили раzziстів і зламали їх "бліцкріг"
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30.06.2022 15:27 Відповісти
асфальт у "Богдани" не переліпиш
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30.06.2022 15:00 Відповісти
обнять и плакать..., то, что творилось в нашей оборонке при последнем президенте - это позор и ганьба и с этим еще надо будет разбираться..., насчет Пашинского - я помню сколько грязи на него было вылито, я просто в шоке..., по стилю - однозначно работа агентуры, отдельный привет сбу, надеюсь им не икается...
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30.06.2022 15:38 Відповісти
зелена погань даже во время війни хоче сдати Украіну,чим бистріше від неї здихаемось,тим бистріше переможеморашистів і ліквідуемо московію.
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30.06.2022 15:41 Відповісти
Та посадіть вже хоч убиральницю з оборонпрому! Бо вона не відкупиться.
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30.06.2022 16:14 Відповісти
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30.06.2022 16:17 Відповісти
А командир розрахунку не Мирослав Гай?
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30.06.2022 16:55 Відповісти
А я между прочим помню, были публикации про "Богдану" на этом самом цензоре!
Вот бы кто-нибудь их откопал - интересно их сегодня посмотреть!
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30.06.2022 17:10 Відповісти
Подякуємо Зе, що єдиний екземпляр. Зате на шашлички сходили.
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30.06.2022 17:34 Відповісти
Чому військові не ліквідують внутрішніх ворогів, якщо знають їх прізвища....чим ці зрадники-саботажники краще рашистів?
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30.06.2022 20:42 Відповісти
Я хочу побачити автора Мирослава Гая з його новим блогом в стрічці Мирослав Гай
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30.06.2022 21:24 Відповісти
Да...много вреда принёс нашей Укране , за три года этот клоуни тупица зеленский, начиная от сдачи наших позиций на Ато , закрытия ремонта танков , выпуска собственных бронежелетов и стрелкового оружия, замораживания развития ракетной техники РЗСО и огромного вреда своим дурным крадивныцтвом на асфальте дорог!!
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01.07.2022 11:45 Відповісти
"Нульовий кілометр" же ж.. ну і острів жалько 🤧
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02.07.2022 17:23 Відповісти
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