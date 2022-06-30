УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15361 відвідувач онлайн
Новини Фото Події
6 356 16
арешт (1632) Путін (21440) Росія (47244) СБУ (10042)

Арештовано корпоративні права турагенції TUI, її кінцевий бенефіціар Мордашов має зв'язки з російською верхівкою, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Арештовано корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій, кінцевим бенефіціаром якої є російський мільярдер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Як встановила українська спецслужба, кінцевим бенефіціаром цієї компанії є російський мільярдер, наближений до політичної верхівки країни-агресора. У бізнес-колах рф цього чоловіка називають "железным мальчиком". Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 2016 році бізнесмен отримав від Путіна відзнаку "За благодеяние".

За даними з відкритих джерел, йдеться про Олексія Мордашова та туристичну агенцію TUI.

Арештовано корпоративні права турагенції TUI, її кінцевий бенефіціар Мордашов має звязки з російською верхівкою, - СБУ 01

Наразі, за рішенням суду, на його туристичний бізнес в Україні накладено арешт. Це стосується, зокрема:

- корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 31, 5 млн. грн
- кошти у розмірі понад 3 млн. грн і 106 тис. доларів США, які знаходились на банківських рахунках.

Усі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Читайте: "Газпром" вирішив не виплачувати дивіденди. Його акції після цього впали на 30%

Арештовано корпоративні права турагенції TUI, її кінцевий бенефіціар Мордашов має звязки з російською верхівкою, - СБУ 02
Арештовано корпоративні права турагенції TUI, її кінцевий бенефіціар Мордашов має звязки з російською верхівкою, - СБУ 03
Арештовано корпоративні права турагенції TUI, її кінцевий бенефіціар Мордашов має звязки з російською верхівкою, - СБУ 04

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+9
А корпоративні права ПрАТа, бенефіціаром якого є фігурант справи про перешкоджання діяльності ЗСУ шляхом привласнення 10 гелікоптерів НГУ, вже арештували, чи знову буде "ето совсєм другоє" ?
показати весь коментар
30.06.2022 14:36
+7
Мордашов же...
показати весь коментар
30.06.2022 14:39
+6
А коли вже, нарешті, доберуться до БЕНІфіціара?
показати весь коментар
30.06.2022 14:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Морду чого ховаєте ?
показати весь коментар
30.06.2022 14:22 Відповісти
Мордашов же...
показати весь коментар
30.06.2022 14:39 Відповісти

Ну не Мордылов же!
показати весь коментар
30.06.2022 14:57 Відповісти
Выходит, при Грицаке СБУ занималась чем-то не тем…
показати весь коментар
30.06.2022 14:22 Відповісти
А ти тільки зрозумів?
показати весь коментар
30.06.2022 14:35 Відповісти
Якщо турбізнес у нас в країні впав на 88%, то це пьорди в калюжу або бажання віджати бізнес за копійки.
Як там місцеві колаборанти? Всі на потоках?
показати весь коментар
30.06.2022 14:24 Відповісти
А коли вже, нарешті, доберуться до БЕНІфіціара?
показати весь коментар
30.06.2022 14:26 Відповісти
оператор туев
показати весь коментар
30.06.2022 14:33 Відповісти
якби економічний відділ СБУ працював, а не баклуши бакануши бив.

1. TUI - німецький оператор, у мордашова десь 30% з лишнім відсотків
2. Серед арештованих коштів певно що є депозити, які наші громадяни закинули на відпочинок, ще перед війною.
Отак СБУ поживилось за рахунок громадян.
Нє, те що російський бізнес треба закривати, і глушити у нас, то без питань. Але можна то робити не за рахунок громадян?
І ще, якщо ця компанія працювала всі ці роки - то у клієнтів не було підозр що з нею щось не так. і вона не позицінувала себе як рашкінська.
показати весь коментар
30.06.2022 14:35 Відповісти
те що російський бізнес треба закривати, і глушити у нас, то без питань. и я понимаю, что засРашку надо убить, а население сжечь в газовой камере. но, родственник до 24 февраля работал с мацквой. его фирма 17 чел, зарплаты от 20 тыс грн, плюс водители на стороне, дилеры, перевозчики и т.д. налоги в госбюджет - пропорционально 70 тыс с одного работающего в мес. плюс ндфл, плюс местный бюджет, плюс 1,5% армия. теперь конечно ноль. посчитай сколько пенсий. хорошо братья американцы помогают.
показати весь коментар
30.06.2022 16:22 Відповісти
А корпоративні права ПрАТа, бенефіціаром якого є фігурант справи про перешкоджання діяльності ЗСУ шляхом привласнення 10 гелікоптерів НГУ, вже арештували, чи знову буде "ето совсєм другоє" ?
показати весь коментар
30.06.2022 14:36 Відповісти
Пипец моей путевки на отдих
показати весь коментар
30.06.2022 14:50 Відповісти
Война золотое время для спецслужб, в буквальном смысле.
показати весь коментар
30.06.2022 15:14 Відповісти


Цензор, це якесь ноу-хау?
показати весь коментар
30.06.2022 15:15 Відповісти
Користувалась послугами цієї агенції,але в Європі.Наївна,думала,що хоч там мокшанських рил нема.Тепер після війни і дивитись у бік TUI не стану.Там,де є кацапські гроші,там пахне кров'ю
показати весь коментар
30.06.2022 16:15 Відповісти
 
 