Арештовано корпоративні права турагенції TUI, її кінцевий бенефіціар Мордашов має зв'язки з російською верхівкою, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Арештовано корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій, кінцевим бенефіціаром якої є російський мільярдер.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Як встановила українська спецслужба, кінцевим бенефіціаром цієї компанії є російський мільярдер, наближений до політичної верхівки країни-агресора. У бізнес-колах рф цього чоловіка називають "железным мальчиком". Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у 2016 році бізнесмен отримав від Путіна відзнаку "За благодеяние".
За даними з відкритих джерел, йдеться про Олексія Мордашова та туристичну агенцію TUI.
Наразі, за рішенням суду, на його туристичний бізнес в Україні накладено арешт. Це стосується, зокрема:
- корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 31, 5 млн. грн
- кошти у розмірі понад 3 млн. грн і 106 тис. доларів США, які знаходились на банківських рахунках.
Усі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
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Ну не Мордылов же!
Як там місцеві колаборанти? Всі на потоках?
баклушибакануши бив.
1. TUI - німецький оператор, у мордашова десь 30% з лишнім відсотків
2. Серед арештованих коштів певно що є депозити, які наші громадяни закинули на відпочинок, ще перед війною.
Отак СБУ поживилось за рахунок громадян.
Нє, те що російський бізнес треба закривати, і глушити у нас, то без питань. Але можна то робити не за рахунок громадян?
І ще, якщо ця компанія працювала всі ці роки - то у клієнтів не було підозр що з нею щось не так. і вона не позицінувала себе як рашкінська.
Цензор, це якесь ноу-хау?