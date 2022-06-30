Арештовано корпоративні права турагенції TUI, її кінцевий бенефіціар Мордашов має зв'язки з російською верхівкою, - СБУ. ФОТОрепортаж

Арештовано корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій, кінцевим бенефіціаром якої є російський мільярдер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Як встановила українська спецслужба, кінцевим бенефіціаром цієї компанії є російський мільярдер, наближений до політичної верхівки країни-агресора. У бізнес-колах рф цього чоловіка називають "железным мальчиком". Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 2016 році бізнесмен отримав від Путіна відзнаку "За благодеяние".

За даними з відкритих джерел, йдеться про Олексія Мордашова та туристичну агенцію TUI.

Наразі, за рішенням суду, на його туристичний бізнес в Україні накладено арешт. Це стосується, зокрема:



- корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 31, 5 млн. грн

- кошти у розмірі понад 3 млн. грн і 106 тис. доларів США, які знаходились на банківських рахунках.



Усі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

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