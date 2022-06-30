Росіяни завдали удару по Гуляйполю. Майже повністю зруйнований п’ятиповерховий будинок, - ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти щоденно обстрілюють місто Гуляйполе Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, наслідки ворожих обстрілів м. Гуляйполе показали у Запорізькій ОВА.
" Вчора вночі ворог поцілив у п’ятиповерховий будинок, що майже повністю зруйновано. Місто зазнає обстрілів майже щодня", - йдеться у повідомленні.
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