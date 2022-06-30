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Гуляйполе (68) обстріл (21130) Запорізька область (2564)

Росіяни завдали удару по Гуляйполю. Майже повністю зруйнований п’ятиповерховий будинок, - ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти щоденно обстрілюють місто Гуляйполе Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ,  наслідки ворожих обстрілів м. Гуляйполе показали у Запорізькій ОВА.

" Вчора вночі ворог поцілив у п’ятиповерховий будинок, що майже повністю зруйновано. Місто зазнає обстрілів майже щодня", - йдеться у повідомленні.

Росіяни завдали удару по Гуляйполю. Майже повністю зруйнований п’ятиповерховий будинок, - ОВА 01

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Росіяни завдали удару по Гуляйполю. Майже повністю зруйнований п’ятиповерховий будинок, - ОВА 02
Росіяни завдали удару по Гуляйполю. Майже повністю зруйнований п’ятиповерховий будинок, - ОВА 03
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Мрази козломордые.
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30.06.2022 14:33 Відповісти
ВСУ отбили вертолетную атаку армии РФ, сожгли три "Мста" и "Панцирь" врага
www.dialog.ua/war/254605_1656582645
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30.06.2022 14:42 Відповісти
походу скоро будут запор бомбить(
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30.06.2022 15:16 Відповісти
 
 