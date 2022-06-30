Рашисти обстріляли Слов'янськ касетними боєприпасами. Відомо про 6 поранених, - мер Лях. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 30 червня, російські окупанти знову завдали удару по Слов’янську касетними боєприпасами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Слов'янський міський голова Вадим Лях.
"У Слов'янську неспокійно. На жаль, уже черговий обстріл міста. Два "прильоти" касетних снарядів. Вибухи пролунали на вулицях Батюка та Вільній Шість поранених", - йдеться у повідомленні.
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