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Рашисти обстріляли Слов'янськ касетними боєприпасами. Відомо про 6 поранених, - мер Лях. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 30 червня, російські окупанти знову завдали удару по Слов’янську касетними боєприпасами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Слов'янський міський голова Вадим Лях.

Рашисти обстріляли Словянськ касетними боєприпасами. Відомо про 6 поранених, - мер Лях 01

"У Слов'янську неспокійно. На жаль, уже черговий обстріл міста. Два "прильоти" касетних снарядів. Вибухи пролунали на вулицях Батюка та Вільній Шість поранених", - йдеться у повідомленні.

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Рашисти обстріляли Словянськ касетними боєприпасами. Відомо про 6 поранених, - мер Лях 02
Рашисти обстріляли Словянськ касетними боєприпасами. Відомо про 6 поранених, - мер Лях 03
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Ублюдки конченые, всеравно у вас ничего не выйдет.
Мы боремся за свою родную землю, за Украину.
А вы оккупанты
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30.06.2022 14:57 Відповісти
 
 