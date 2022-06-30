ЄСПЛ наказав Росії не допустити страти військовополонених громадян Великої Британії Асліна та Піннера. ДОКУМЕНТ

Російська Федерація має забезпечити, аби смертна кара, до якої в полоні засудили добровольців ЗСУ Ейдена Асліна та Шона Піннера, не була виконана.

Про це йдеться у рішенні ЄСПЛ, передає Цензор.НЕТ.

Такі термінові заходи ЄСПЛ ухвалив у межах справ "Піннер проти Росії та України" та "Аслін проти Росії та України".

Європейський суд постановив, що уряд РФ має забезпечити, аби смертна кара не була виконана, забезпечити належні умови утримання громадян Великої Британії та надати їм необхідну медичну допомогу та ліки. Суд також наказав уряду України забезпечити, наскільки це можливо, дотримання прав британців.

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Нагадаємо, громадяни Великої Британії Ейден Аслін та Шон Піннер потрапили в полон в Маріуполі в середині квітня, громадянин Марокко Брагім Саадун - 12 березня у Волновасі.

9 червня "верховний суд "ДНР" засудив полонених іноземців до страти. Колаборанти дали місяць на оскарження.

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