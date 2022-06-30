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ЄСПЛ наказав Росії не допустити страти військовополонених громадян Великої Британії Асліна та Піннера. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська Федерація має забезпечити, аби смертна кара, до якої в полоні засудили добровольців ЗСУ Ейдена Асліна та Шона Піннера, не була виконана.

Про це йдеться у рішенні ЄСПЛ, передає Цензор.НЕТ.

Такі термінові заходи ЄСПЛ ухвалив у межах справ "Піннер проти Росії та України" та "Аслін проти Росії та України".

Європейський суд постановив, що уряд РФ має забезпечити, аби смертна кара не була виконана, забезпечити належні умови утримання громадян Великої Британії та надати їм необхідну медичну допомогу та ліки. Суд також наказав уряду України забезпечити, наскільки це можливо, дотримання прав британців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄСПЛ вказав РФ забезпечити, щоб смертний вирок військовополоненому марокканцю у т.зв. "ДНР" не був виконаний

ЄСПЛ наказав Росії не допустити страти військовополонених громадян Великої Британії Асліна та Піннера 01
ЄСПЛ наказав Росії не допустити страти військовополонених громадян Великої Британії Асліна та Піннера 02

Нагадаємо, громадяни Великої Британії Ейден Аслін та Шон Піннер потрапили в полон в Маріуполі в середині квітня, громадянин Марокко Брагім Саадун - 12 березня у Волновасі.

9 червня "верховний суд "ДНР" засудив полонених іноземців до страти. Колаборанти дали місяць на оскарження.

Також читайте: Через "смертні вироки", які окупанти винесли трьом іноземним бійцям ЗСУ, почали розслідування, - Венедіктова

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+6
ЄСПЛ наказав Росії - так в заголовку, а повідомленні "Європейський суд постановив, що уряд РФ має забезпечити, аби смертна кара не була виконана, забезпечити належні умови утримання громадян Великої Британії та надати їм необхідну медичну допомогу та ліки. Суд також наказав уряду України забезпечити, наскільки це можливо, дотримання прав британців".

Цензору НЕТ все ж треба було б мати уважного редактора
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30.06.2022 15:47
+6
А може краще б суд присудив масований удар "Томагавками" по смердючому кремлю? Так,на мій погляд,було б набагато дієвіше...
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30.06.2022 15:50
+6
Якщо вони їх розстріляють, то іноземці, які воюють за нас, мають повне право розстрілювать всіх кацапів яких вони візьмуть в полон.
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30.06.2022 15:54
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ЄСПЛ наказав Росії - так в заголовку, а повідомленні "Європейський суд постановив, що уряд РФ має забезпечити, аби смертна кара не була виконана, забезпечити належні умови утримання громадян Великої Британії та надати їм необхідну медичну допомогу та ліки. Суд також наказав уряду України забезпечити, наскільки це можливо, дотримання прав британців".

Цензору НЕТ все ж треба було б мати уважного редактора
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30.06.2022 15:47 Відповісти
а касапи скажуть "це не ми, нас там нема, це окремі держави лднр"

Короче: потрібно знищити оту країну орків, інакше жодне цивілізоване судочинство нічому не зарадить.
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30.06.2022 15:49 Відповісти
А може краще б суд присудив масований удар "Томагавками" по смердючому кремлю? Так,на мій погляд,було б набагато дієвіше...
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30.06.2022 15:50 Відповісти
i paru bataljonov SAS posle raket - v tot "sud"....pustj zaberut rebjat
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30.06.2022 15:53 Відповісти
а почему все за пацана мароканца забыли?
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30.06.2022 15:53 Відповісти
той родом мароканець - з українським громадянством.
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30.06.2022 16:01 Відповісти
Хотіла те ж написати. Чим Марокканець гірший британців? І як Україна має забезпечувати?
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30.06.2022 16:03 Відповісти
А чому статтю до кінця не читаєм? Там під статтєю про це посилання є.
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30.06.2022 20:59 Відповісти
Якщо вони їх розстріляють, то іноземці, які воюють за нас, мають повне право розстрілювать всіх кацапів яких вони візьмуть в полон.
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30.06.2022 15:54 Відповісти
Для паханстана все международные организации не указ.
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30.06.2022 15:55 Відповісти
Какие указы, какое право??? Параша живет сейчас в 12 веке, это не страна, это орда дикарей!
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30.06.2022 15:59 Відповісти
В 1937 году в советском Говне расстреляли маршалов Егорова Тухлочевского и Блюхера...а также 17.000 охвицеров сраной красной армии...
Жаль мало...
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30.06.2022 16:01 Відповісти
Пора уже НОТО вмешаться и силовым методом освободить своих граждан , хватит ссать , пора уже рассею херачить и в хвост и в гриву...
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30.06.2022 16:10 Відповісти
В разі страти, Великій Британії та США оголосити УСІХ функціонерів "ДНР" та "ЛНР" поза законом і чинити з ними теж саме, що з Бін Ладеном та ватажками талібів, які його прихистили. Удар Томагавками та Ріперами з високоточною зброєю, а слідом, при потребі, спецназ. Останній може бути й український.
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30.06.2022 17:20 Відповісти
Та можно и без страти оголосити. Спецназ Британии уже в Украине
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30.06.2022 19:35 Відповісти
Ніхто їхстрачувати не збирався - кацапам потрібні живі заручники для торгівлі з
Заходом, з мертвих заручників користі ніякої, цьому їх навчила Золота Орда
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01.07.2022 13:03 Відповісти
 
 