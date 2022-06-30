Рашисти завдали ракетних ударів по Херсонщині. Зруйновані будівлі ферми та пошкоджена сільгосптехніка. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Поліція відкрила кримінальне провадження щодо обстрілу російською армією смт Нововоронцовка Херсонської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у поліції Херсонської області.
"Вчора, 29 червня, російська армія завдала ракетних ударів по смт Нововоронцовка Бериславського району Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки зруйновані господарчі будівлі на території ферми, пошкоджено дороговартісну сільськогосподарську техніку. На щастя, жертв серед цивільного населення немає", - йдеться у повідомленні.
На місці працювали співробітники поліції, зібрали речові докази воєнного злочину, опитали місцевих жителів, нині встановлюється сума збитків, завданих громаді, адже сільськогосподарську техніку люди використовували для посівної, тепер під питанням збір врожаю.
Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
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