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Рашисти завдали ракетних ударів по Херсонщині. Зруйновані будівлі ферми та пошкоджена сільгосптехніка. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо обстрілу російською армією смт Нововоронцовка Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у поліції Херсонської області.

Рашисти завдали ракетних ударів по Херсонщині. Зруйновані будівлі ферми та пошкоджена сільгосптехніка 01

"Вчора, 29 червня, російська армія завдала ракетних ударів по смт Нововоронцовка Бериславського району Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки зруйновані господарчі будівлі на території ферми, пошкоджено дороговартісну сільськогосподарську техніку. На щастя, жертв серед цивільного населення немає", - йдеться у повідомленні.

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Рашисти завдали ракетних ударів по Херсонщині. Зруйновані будівлі ферми та пошкоджена сільгосптехніка 02

На місці працювали співробітники поліції, зібрали речові докази воєнного злочину, опитали місцевих жителів, нині встановлюється сума збитків, завданих громаді, адже сільськогосподарську техніку люди використовували для посівної, тепер під питанням збір врожаю.

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Рашисти завдали ракетних ударів по Херсонщині. Зруйновані будівлі ферми та пошкоджена сільгосптехніка 03

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Рашисти завдали ракетних ударів по Херсонщині. Зруйновані будівлі ферми та пошкоджена сільгосптехніка 04
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тварюки !
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30.06.2022 16:19 Відповісти
Потвори, бо тварини дають молоко і м'ясо, а ці потвори тільки смерть, голод і муки.
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30.06.2022 16:50 Відповісти
кацапи - тупикова, зайва, паразитуюча гілка розвитку цивілізації
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30.06.2022 17:03 Відповісти
Новоронцовка под контролем Украины, можно было бы сельхоз технику перегнать подальше от линии боестолкновения,тем более обстрелы идут уже третий месяц.
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30.06.2022 19:31 Відповісти
Ага, а ще позакривати трц, повиселятися з багатоповерхівок, не працювати на сто, не користуватися мостами, розібрати залізницю і т.д. і т.п.
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30.06.2022 21:20 Відповісти
Більшість сил треба направити на звільнення Херсонщини як першочергово стратегічного напрямку!!!!!
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30.06.2022 21:21 Відповісти
 
 