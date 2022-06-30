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Під завалами ТЦ в Кременчуці виявили ще 5 фрагментів тіл. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рятувальники продовжують знаходити фрагменти тіл під завалами торгівельного центра "Амстор" у Кременчуці, в який влучила російська ракета.

Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 15:20, на місці проведення аварійно-рятувальних робіт на території ТЦ "Амстор", додатково виявлено 5 фрагментів тіл. Всього з початку робіт виявлено 22 фрагменти тіл", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ракети випустили з Курської області: СБУ встановила обставини запуску ракет по ТРЦ у Кременчуці. ВIДЕО

Нагадаємо, що 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 29 червня відомо про 18 загиблих українців та 65 постраждалих. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

Під завалами ТЦ в Кременчуці виявили ще 5 фрагментів тіл 01
Під завалами ТЦ в Кременчуці виявили ще 5 фрагментів тіл 02
Під завалами ТЦ в Кременчуці виявили ще 5 фрагментів тіл 03
Під завалами ТЦ в Кременчуці виявили ще 5 фрагментів тіл 04
Під завалами ТЦ в Кременчуці виявили ще 5 фрагментів тіл 05
Під завалами ТЦ в Кременчуці виявили ще 5 фрагментів тіл 06

Автор: Ольга Лузан
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твари. что бы вы все сдохли кацапы **...чие.
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30.06.2022 16:25 Відповісти
А ще скільки часу чекати відповіді на це знущання.? Коли буде відповідь?
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30.06.2022 16:37 Відповісти
За головы летчиков -карателей надо назначить премию,пусть их же наемники их и кончат.
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30.06.2022 16:45 Відповісти
Рашисткие летчики сейчас не залетают в Украину...
Перехват переговоров: Массированный ракетный удар по территории Украины 25 июня 2022 года https://www.youtube.com/watch?v=kKCoN2hlS6w&t=237s
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30.06.2022 20:21 Відповісти
Спіть спокійно, ми помстимося за вас. Кров за кров, смерть за смерть
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30.06.2022 16:46 Відповісти
кирпичев сколько откуда єто же не несущее здание
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30.06.2022 18:20 Відповісти
А патамучта строили, достраивали перегородки, а они бывают кирпичные. Или кирпичи это что-то подозрительное, которые нужно подкинуть чтобы очернить фашиста ***********.
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30.06.2022 23:54 Відповісти
 
 