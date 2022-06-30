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В бою з російськими окупантами загинув Ярослав Шаманов (Шерман). ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У 2014 році Ярослав пішов добровольцем захищати Батьківщину та був командиром мотопіхотного взводу 11-го мотопіхотного батальйону "Київська Русь".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На сторінці Шермана у Facebook люди вшановують його пам'ять та публікують світлини з українським захисником.

В бою з російськими окупантами загинув Ярослав Шаманов (Шерман) 01

Володимир Савельєв оприлюднив витяг з рапорту командира одного з підрозділів: "Командир 3 роти в/ч А7296 капітан ШАМАНОВ Я.В. надав неоціненну допомогу під час бою та евакуації мобільної групи ХОБІТ. ...  Впродовж наступних годин бою капітан ШАМАНОВ Я.В. брав участь в плануванні та організації вогневого ураження противника, що дозволило відволікти увагу противника від групи ХОБІТ, яка виходила з пораненим з позиції В….

Близько 12:30 почався стрілецькій бій з ворогом, під час якого капітан ШАМАНОВ Я.В. координував дії підрозділів в/ч А…. з визначеним підрозділом".

В бою з російськими окупантами загинув Ярослав Шаманов (Шерман) 02

"Загинув справжній воїн, піхотинець, офіцер, патріот своєї країни... Двоє діточок лишилися без батька", - пише Євген Білий.

В бою з російськими окупантами загинув Ярослав Шаманов (Шерман) 03

Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з Ярославом Шамановим у 2017 році.

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В бою з російськими окупантами загинув Ярослав Шаманов (Шерман) 04
В бою з російськими окупантами загинув Ярослав Шаманов (Шерман) 05

Автор: Богдан Гуньковський
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