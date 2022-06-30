Канада надасть ЗСУ броньовані машини та камери для безпілотників, - Резніков
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив інформацію про нові поставки озброєння з Канади.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.
Резніков зазначив: "Чудові новини з Канади. Важливе для України оголошення Збройних Сил щодо подальших поставок важливих засобів – броньованих машин бойової підтримки та камер безпілотників. Вирішальне значення для нашої здатності протистояти агресору. Дякую, Аніта Ананд".
Топ коментарі
+9 Алекс Скела
показати весь коментар30.06.2022 22:34
+5 Igor Makan
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+3 Olena Lynch
показати весь коментар30.06.2022 23:39
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...а Гаага надасть камери для рашистів...
Так от, камер - АЖ 6 на додаток до майже 50-ти надісланих раніше, а машин - 39 (і це ще поки розмови).
https://www.cp24.com/news/trudeau-announces-drone-cameras-planned-armoured-vehicles-for-ukraine-at-nato-summit-1.5969350
He also pledged to give Ukraine six Canadian-made drone cameras, to complement the roughly 50 cameras sent earlier this year.
To that end, the prime minister on Thursday announced more military equipment for Ukraine, saying Canada is in the final stages of talks to supply Ukraine with up to 39 armoured combat support vehicles to help it fight off Russia.