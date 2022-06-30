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Канада (1503) Резніков (1386) Ананд Аніта (30)

Канада надасть ЗСУ броньовані машини та камери для безпілотників, - Резніков

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив інформацію про нові поставки озброєння з Канади.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері. 

Резніков зазначив: "Чудові новини з Канади. Важливе для України оголошення Збройних Сил щодо подальших поставок важливих засобів – броньованих машин бойової підтримки та камер безпілотників. Вирішальне значення для нашої здатності протистояти агресору. Дякую, Аніта Ананд".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада надіслала Україні гаубиці М-777, - міністр оборони Ананд

Канада надасть ЗСУ броньовані машини та камери для безпілотників, - Резніков 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
Канада надасть ЗСУ Броньовані машини та камери для безпілотників

...а Гаага надасть камери для рашистів...
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30.06.2022 22:34
+5
Газ тепер дорогий. Просто повісимо. Догори ногами. За яйця
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30.06.2022 22:51
+3
Дякуємо Канаді, Дякуємо українській діаспорі там, Дякуємо Трюдо за те, що не залишили Україну без допомоги. А наш боневтiк все пикою торгує по всьому світу і видосики записує. Своєї зброї не наробив тепер випрошує чужу.
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30.06.2022 23:39
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Канада надасть ЗСУ Броньовані машини та камери для безпілотників

...а Гаага надасть камери для рашистів...
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30.06.2022 22:34 Відповісти
Газові камери.
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30.06.2022 22:42 Відповісти
Газ тепер дорогий. Просто повісимо. Догори ногами. За яйця
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30.06.2022 22:51 Відповісти
Я б заплатив.
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01.07.2022 10:27 Відповісти
да, газові
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02.09.2022 13:37 Відповісти
Патамушта Канада
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30.06.2022 22:36 Відповісти
Безпілотники - це безголові рAсіяни?
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30.06.2022 22:38 Відповісти
Интересно, что это за машины будут, LAV III?
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30.06.2022 22:53 Відповісти
Было бы неплохо, отличные машинки.
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01.07.2022 00:14 Відповісти
Хіба безпілотники не мають камер? Це ж напівфабрикат.
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30.06.2022 23:10 Відповісти
Начеб-то на Байрактарах саме із Канади камери встановлені чи я помиляюсь?
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30.06.2022 23:13 Відповісти
Саме так - найкращі канадські камери з відмінною якісною оптикою стоять на "Байрактарах"!
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30.06.2022 23:19 Відповісти
Дякуємо Канаді, Дякуємо українській діаспорі там, Дякуємо Трюдо за те, що не залишили Україну без допомоги. А наш боневтiк все пикою торгує по всьому світу і видосики записує. Своєї зброї не наробив тепер випрошує чужу.
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30.06.2022 23:39 Відповісти
Цифри - важливі.
Так от, камер - АЖ 6 на додаток до майже 50-ти надісланих раніше, а машин - 39 (і це ще поки розмови).

https://www.cp24.com/news/trudeau-announces-drone-cameras-planned-armoured-vehicles-for-ukraine-at-nato-summit-1.5969350

He also pledged to give Ukraine six Canadian-made drone cameras, to complement the roughly 50 cameras sent earlier this year.

To that end, the prime minister on Thursday announced more military equipment for Ukraine, saying Canada is in the final stages of talks to supply Ukraine with up to 39 armoured combat support vehicles to help it fight off Russia.
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01.07.2022 00:52 Відповісти
В США ждут письмо от дурака и саботажника Резникова письмо, что бы отключили российским военным GPS. Так сообщил Швец Юрий 30.06.2022.
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01.07.2022 07:25 Відповісти
Там же говорит, что предлагали F-18 пару лет назад, но Укроборонпром похерил в пользу контактов по МИГ-29 с ФСБ.
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01.07.2022 07:29 Відповісти
 
 